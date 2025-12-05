Pemenang & Pecundang Terbesar Drawing Piala Dunia 2026: Prancis Di Grup NERAKA, Ketakutan Terbesar Skotlandia Jadi Kenyataan, & Kandasnya 'Mimpi Basah' FIFA

Argentina, sang juara bertahan, tergabung dalam Grup J bersama Austria, Aljazair dan Yordania, sementara runner-up 2022 Prancis terjebak di 'grup neraka' edisi 2026 dengan harus menghadapi Senegal dan Norwegia. Inggris sendiri dipasangkan dengan Kroasia, Panama dan Ghana, sedangkan ketiga tuan rumah—Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada—mendapatkan undian yang relatif bersahabat, meski Kanada mungkin berharap Italia tidak menyusul lewat jalur play-off Eropa. Selengkapnya, Anda bisa cek di sini.
Jadi, siapa pemenang terbesar dari undian ini? Siapa yang peluang juaranya terdongkrak? Dan negara mana yang harus mulai mencemaskan kemungkinan angkat koper sejak fase grup? GOAL mengupas tuntas para pemenang & pecundang drawing Piala Dunia 2026...