Pemenang & Pecundang Terbesar Drawing Piala Dunia 2026: Prancis Di Grup NERAKA, Ketakutan Terbesar Skotlandia Jadi Kenyataan, & Kandasnya 'Mimpi Basah' FIFA

Sebagai salah satu tim unggulan (seeded) dalam turnamen yang diikuti sebanyak 48 tim, dapat dimaklumi jika Prancis berharap mendapat alokasi fase grup yang mudah. Namun yang terjadi adalah bahwa kredibilitas mereka sebagai salah satu favorit akan dihadapkan pada ujian yang begitu dini dan sulit.

Dari Pot 3, mereka mendapatkan tim yang paling ingin dihindari siapa pun: Norwegia. Les Bleus tahu betul bahwa perebutan posisi puncak Grup I tidak akan mudah, dan bukan hanya karena mereka harus memutar otak mencari cara untuk menghentikan kebuasan Erling Haaland.

Runner-up edisi 2022 itu juga satu grup dengan Senegal, tim peringkat 19 dunia, yang tahun ini sempat mempermalukan Inggris dalam laga uji coba di City Ground. Jangan lupakan pula sejarah bahwa Senegal pernah mempermalukan Les Bleus pada laga pembuka Piala Dunia 2002, sampai-sampai Zinedine Zidane cs memulai tren 'kutukan juara bertahan' dengan tersingkir di fase grup. Jika skenario itu terulang di Amerika Utara tahun depan, armada asuhan Didier Deschamps benar-benar bisa terancam tersingkir lebih cepat dari perkiraan.

Yah, setidaknya bagi penggemar, duel Kylian Mbappe vs Haaland akan tesaji di panggung terbesar meski baru di tahap fase grup.