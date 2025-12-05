Undian Piala Dunia 2026: Prancis & Inggris Di Grup Berat, Argentina Relatif Ringan

Undian Piala Dunia 2026 telah selesai dilakukan di John F. Kennedy Center, Sabtu (6/12) dini hari WIB. Penambahan jumlah peserta menjadi 48 negara membuat hasil undian tidak banyak menghadirkan grup neraka. Kendati demikian, Grup I dan L menjadi sorotan, karena tim yang berada di kedua grup tersebut relatif berimbang. Sedangkan juara bertahan Argentina berada di Grup J bersama Aljazair, Austria, dan debutan Yordania. Di atas kertas Argentina tidak akan kesulitan menghadapi ketiga lawannya tersebut. Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan di Grup A pada 11 Juni.