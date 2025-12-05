Getty/Goal
Undian Piala Dunia 2026: Prancis & Inggris Di Grup Berat, Argentina Relatif Ringan
Penambahan jumlah peserta menghadirkan ketimpangan grup
Undian Piala Dunia 2026 telah selesai dilakukan di John F. Kennedy Center, Sabtu (6/12) dini hari WIB. Penambahan jumlah peserta menjadi 48 negara membuat hasil undian tidak banyak menghadirkan grup neraka. Kendati demikian, Grup I dan L menjadi sorotan, karena tim yang berada di kedua grup tersebut relatif berimbang. Sedangkan juara bertahan Argentina berada di Grup J bersama Aljazair, Austria, dan debutan Yordania. Di atas kertas Argentina tidak akan kesulitan menghadapi ketiga lawannya tersebut. Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan di Grup A pada 11 Juni.
Kylian Mbappe dan Erling Haaland bentrok di Grup I
Di saat banyak tim unggulan menghadapi lawan yang lebih ringan, keberuntungan justru tidak menghampiri Prancis. Tim Ayam Jantan akan bertemu dengan Senegal, Norwegia, serta pemenang play-off antara Irak, Bolivia, dan Suriname. Publik sepakbola dunia pun akan menantikan adu tajam antara dua penyerang tajam, yakkni Kylian Mbappe di kubu Prancis, dan Erling Haaland yang membela Norwegia. Selain Norwegia, Prancis akan menghadapi ujian berat dari Senegal, mengingat tim asal Afrika tidak mudah dihadapi. Tantangan makin sukar jika Bolivia berhasil lolos.
Inggris masuk ke dalam grup berat
Seperti halnya Grup I, sorotan juga ditujukan ke Grup L, karena berisikan Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Kroasia menjadi rival utama Inggris untuk memuncaki klasemen, dan mereka pernah bentrok di semi-final Piala Dunia 2018. Sedangkan Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat Inggris pernah bermain imbang 1-1 dalam pertandingan persahabatan pada 2011. Panama bisa dibilang bakal menjadi tim penggembira di grup ini. The Three Lions pernah melawan mereka dengan dengan kemenangan 6-1, dan Harry Kane mencetak hat-trick dii laga tersebut.
Pembagian grup Piala Dunia 2026
Grup A: Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Denmark/Makedonia Utara/Republik Ceko/Republik Irlandia.
Grup B: Kanada, Qatar, Swiss, Italia/Irlandia Utara/Wales/Bosnia dan Herzegovina.
Grup C: Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
Grup D: Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki/Rumania/Slovakia/Kosovo.
Grup E: Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador.
Grup F: Belanda, Jepang, Tunisia, Ukraina/Swedia/Polandia/Albania.
Grup G: Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
Grup H: Spanyol, Tanjung Verde, Uruguay, Arab Saudi
Grup I: Prancis, Senegal, Norwegia, Irak/Bolivia/Suriname
Grup J: Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
Grup K: Portugal, Kongo/Jamaika/Kaledonia Baru, Uzbekistan, Kolombia.
Grup L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama.
