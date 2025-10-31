Terungkap: Harvey Elliott Bisa KEMBALI Ke Liverpool Karena Klausul Kontrak Di Aston Villa Meski Ada Opsi £35 Juta

Elliott tidak bisa menghadapi klub induknya akhir pekan ini saat Villa bertandang ke Liverpool karena ketentuan dalam kesepakatan yang membuatnya pindah ke Villans musim panas lalu. Meski begitu, pemain berusia 22 tahun itu sepertinya tidak akan dimainkan oleh tim Unai Emery, mengingat ia kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak kepindahannya di deadline day.

Elliott baru menjadi starter satu kali di liga musim ini, yakni saat menang 3-1 di kandang atas Fulham bulan lalu, sementara ia baru mencatatkan 97 menit waktu bermain untuk tim Emery. Bahkan saat itu, pemain muda itu ditarik keluar saat jeda pertandingan melawan The Whites. Satu-satunya penampilan starter lainnya terjadi saat kekalahan adu penalti di Piala Liga melawan Brentford.

Villa memiliki kewajiban untuk mempermanenkan status pinjaman Elliott seharga £35 juta di musim panas, tetapi itupun hanya akan aktif jika sang gelandang memainkan sejumlah pertandingan tertentu. Ini berarti Elliott, secara teori, dapat kembali ke Liverpool jika ia gagal memenuhi jumlah penampilan yang disyaratkan.