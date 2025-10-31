Getty Images Sport
Terungkap: Harvey Elliott Bisa KEMBALI Ke Liverpool Karena Klausul Kontrak Di Aston Villa Meski Ada Opsi £35 Juta
Elliott Tak Bisa Main Lawan Klub Induk Akhir Pekan Ini
Elliott tidak bisa menghadapi klub induknya akhir pekan ini saat Villa bertandang ke Liverpool karena ketentuan dalam kesepakatan yang membuatnya pindah ke Villans musim panas lalu. Meski begitu, pemain berusia 22 tahun itu sepertinya tidak akan dimainkan oleh tim Unai Emery, mengingat ia kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak kepindahannya di deadline day.
Elliott baru menjadi starter satu kali di liga musim ini, yakni saat menang 3-1 di kandang atas Fulham bulan lalu, sementara ia baru mencatatkan 97 menit waktu bermain untuk tim Emery. Bahkan saat itu, pemain muda itu ditarik keluar saat jeda pertandingan melawan The Whites. Satu-satunya penampilan starter lainnya terjadi saat kekalahan adu penalti di Piala Liga melawan Brentford.
Villa memiliki kewajiban untuk mempermanenkan status pinjaman Elliott seharga £35 juta di musim panas, tetapi itupun hanya akan aktif jika sang gelandang memainkan sejumlah pertandingan tertentu. Ini berarti Elliott, secara teori, dapat kembali ke Liverpool jika ia gagal memenuhi jumlah penampilan yang disyaratkan.
Sang Gelandang Bahkan Tidak Masuk Skuad Lawan City
Emery memutuskan untuk tidak memasukkan Elliott ke dalam skuad pertandingan Villa saat menang 1-0 atas Manchester City baru-baru ini, yang menambah bukti bahwa pelatih asal Spanyol itu tidak terlalu terkesan dengan pemain pinjaman asal Inggris tersebut. Matty Cash mencetak gol kemenangan dalam kemenangan tipis atas tim asuhan Pep Guardiola, hasil yang berarti Villa telah memenangkan enam dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Dibutuhkan perubahan besar bagi Elliott untuk bisa masuk ke dalam rencana Emery, yang merupakan pukulan telak bagi pemain Liverpool itu. Padahal, Elliott berharap mendapat menit bermain reguler di Villa Park untuk menembus rencana timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia 2026.
Jika Villa mempermanenkan kepindahan tersebut, Liverpool juga memiliki klausul pembelian kembali (buyback clause) dan klausul penjualan (sell-on clause).
'Saya Sangat, Sangat Menuntut Diri Saya Sendiri'
Emery sebelumnya telah membahas kurangnya waktu bermain Elliott, mengisyaratkan bahwa ia jauh dari kata terkesan dengan sang bintang pinjaman ketika dipanggil. "Saya sangat, sangat menuntut diri saya sendiri untuk memilih pemain starter, pemain di bangku cadangan, dan pemain pengganti di setiap pertandingan. Pertama-tama adalah selalu berusaha mendapatkan performa kolektif terbaik, melalui pemain individu," kata Emery.
"Harvey adalah pemain nomor 10 dalam struktur kami, dalam formasi kami. Dia memainkan beberapa pertandingan dan masih dalam adaptasi untuk menyesuaikan dirinya secara individu dalam struktur kami, tugas yang kami miliki. Tentu saja, dia berlatih dengan baik, dan komitmennya juga sangat baik, tetapi performanya belum cukup (sampai saat ini). Pada saat yang sama, kami memiliki pemain lain yang bisa bermain sebagai nomor 10 dan mereka tampil baik, dan saya punya pemain yang berbeda."
"Ini adalah alasan utama dia tidak bermain di menit-menit pertandingan terakhir, tetapi dia harus terus bekerja seperti yang dia lakukan di sesi latihan dan tentu saja mendapatkan kepercayaan dirinya melalui performa yang kami butuhkan darinya."
Villa Incar Kemenangan Pertama di Anfield dalam 10 Tahun Terakhir
Satu-satunya noda dalam catatan terbaru Villa adalah kekalahan 2-1 di kandang Go Ahead Eagles di Liga Europa pekan lalu. Dalam kurun waktu itu, Villans telah meraih kemenangan mengesankan atas Tottenham dan Manchester City, dan mengalahkan Bologna serta Feyenoord di kompetisi Eropa.
Setelah lawatan mereka ke Liverpool, Villa akan melakoni laga kandang melawan Maccabi Tel Aviv di Liga Europa, dan kemudian menyambut Bournemouth di Liga Primer sebelum jeda internasional.
Emery berharap bisa merancang kemenangan pertama Villa di Liverpool sejak Gabby Agbonlahor mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 pada 2014.
