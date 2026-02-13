Skotlandia Gigit Jari, Bintang Liga Primer Ini Tolak Kesempatan Tampil Di Piala Dunia 2026

Clarke memberikan pernyataan tegas kepada BBC Radio 5 Live terkait rumor yang terus beredar. "Ini pertanyaan abadi, semua orang terus bertanya kepada saya tentang hal itu," ujar Clarke. "Kali ini saya bisa mengatakan dengan pasti, Harvey akan berkonsentrasi mencoba bermain untuk Inggris, dia tidak akan datang ke Skotlandia."

Ia menambahkan agar media berhenti menanyakan hal tersebut. "Anda bisa menyebarkan kabar itu di luar sana. Tidak ada yang perlu bertanya kepada saya atau Harvey tentang hal itu lagi," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai perasaannya, Clarke merespons dengan profesional. "Apakah saya kecewa? Tidak, dengar, Harvey bisa mengambil keputusannya sendiri. Kami terus melangkah maju."