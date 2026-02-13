Getty Images Sport
Skotlandia Gigit Jari, Bintang Liga Primer Ini Tolak Kesempatan Tampil Di Piala Dunia 2026
Keputusan Tegas Barnes
Pelatih kepala Skotlandia Steve Clarke memastikan bahwa bintang Liga Primer, Harvey Barnes, menolak peluang untuk mewakili negara tersebut pada Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Meski sebelumnya santer dikabarkan akan beralih kewarganegaraan sebelum turnamen dimulai, pemain sayap Newcastle United itu memutuskan untuk tidak membela negara asal kakek dan nenek dari pihak ibunya.
Pemain berusia 28 tahun tersebut sebenarnya memenuhi syarat untuk memperkuat The Tartan Army. Namun, konfirmasi terbaru ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan internasionalnya, dengan Clarke menegaskan bahwa Barnes sepenuhnya menutup pintu bagi Skotlandia demi fokus pada karier internasionalnya bersama Inggris.
Penantian 28 Tahun Berakhir
Skotlandia akan berpartisipasi dalam Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun terakhir pada turnamen 2026 yang digelar di Amerika Utara. Mereka lolos secara dramatis pada bulan November lalu lewat kemenangan 4-2 atas Denmark di Hampden Park, berkat gol-gol telat dari Kieran Tierney dan Kenny McLean yang memastikan tiket mereka ke turnamen akbar tersebut.
Meski Clarke memiliki pilar utama seperti Scott McTominay, Kieran Tierney, John McGinn, dan Andrew Robertson, ketidakhadiran Barnes tentu menjadi sorotan. Skotlandia kini harus fokus mempersiapkan skuad yang ada untuk menghadapi tantangan di turnamen yang diikuti 48 tim tersebut, tanpa tambahan kekuatan dari bintang Newcastle itu.
Konfirmasi Steve Clarke
Clarke memberikan pernyataan tegas kepada BBC Radio 5 Live terkait rumor yang terus beredar. "Ini pertanyaan abadi, semua orang terus bertanya kepada saya tentang hal itu," ujar Clarke. "Kali ini saya bisa mengatakan dengan pasti, Harvey akan berkonsentrasi mencoba bermain untuk Inggris, dia tidak akan datang ke Skotlandia."
Ia menambahkan agar media berhenti menanyakan hal tersebut. "Anda bisa menyebarkan kabar itu di luar sana. Tidak ada yang perlu bertanya kepada saya atau Harvey tentang hal itu lagi," tegasnya.
Ketika ditanya mengenai perasaannya, Clarke merespons dengan profesional. "Apakah saya kecewa? Tidak, dengar, Harvey bisa mengambil keputusannya sendiri. Kami terus melangkah maju."
Satu Caps Inggris
Barnes sebenarnya sudah memiliki satu caps untuk timnas senior Inggris. Penampilan tunggalnya itu terjadi dalam pertandingan persahabatan melawan Wales pada musim gugur tahun 2020. Karena laga tersebut bukan pertandingan kompetitif resmi FIFA, secara aturan ia masih diperbolehkan untuk berganti asosiasi ke Skotlandia.
Di sisi lain, Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Skotlandia. Ini adalah penampilan pertama mereka di panggung dunia sejak Piala Dunia 1998 di Prancis. Turnamen mendatang yang diselenggarakan di AS, Kanada, dan Meksiko akan menjadi panggung pembuktian kebangkitan sepakbola Skotlandia setelah hampir tiga dekade absen.
Jalan Terjal Menuju Skuad Inggris
Barnes telah menunjukkan performa apik bersama Newcastle musim ini, dengan catatan 12 gol dan dua assist dalam 39 penampilan. Ia berharap konsistensinya di level klub dapat membuka pintu kembali ke timnas Inggris, meski tantangan yang dihadapinya sangat berat.
Peluang pemanggilan ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel tampaknya cukup kecil mengingat ketatnya persaingan di posisinya. Barnes harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Anthony Gordon, Marcus Rashford, dan Ebere Eze yang juga beroperasi di sayap kiri untuk memperebutkan tempat di pesawat menuju Amerika Utara.
