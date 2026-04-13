‘Harus membuatnya tetap senang’ - Everton mendapat peringatan terkait transfer Iliman Ndiaye di tengah rumor Man Utd
Ndiaye membuktikan bahwa transfer senilai £17 juta itu sepadan
Ndiaye — yang memulai karier profesionalnya di Sheffield United dan membantu klub tersebut promosi ke Liga Premier pada musim 2022-23 — kembali ke sepak bola Inggris pada tahun 2024 setelah menyelesaikan transfer senilai £17 juta ($23 juta) ke Merseyside dari klub Prancis, Marseille.
Kesepakatan itu terlihat seperti penawaran yang sangat menguntungkan, dengan pemain berbakat berusia 26 tahun ini dengan cepat menjadi pengaruh paling kreatif bagi The Toffees. Dia mencetak dua digit gol musim lalu, sementara menambahkan enam gol dan tiga assist ke dalam catatan produktivitasnya musim ini.
Sebagai pemain yang memiliki kemampuan membawa bola jarak jauh sambil melewati para bek, tidak mengherankan jika bintang kelahiran Prancis ini menjadi incaran banyak klub.
Ada spekulasi bahwa Ndiaye masuk dalam radar perekrutan di Old Trafford, karena United ingin menambah daya serang dalam barisan mereka, sementara Everton berada dalam posisi di mana mereka bisa meraup keuntungan besar dari pemain yang terikat kontrak hingga musim panas 2029.
Bagaimana Everton dapat mencegah agar penjualan Ndiaye tidak dibatalkan
Ketika ditanya apakah Ndiaye ditakdirkan untuk bergabung dengan tim yang secara rutin bersaing memperebutkan tiket Liga Champions dalam waktu dekat, mantan gelandang Everton Barry — dalam wawancara bersama BetMGM — mengatakan kepada GOAL: “Beberapa kali saya mengunjungi stadion baru tahun ini, saya benar-benar sangat terkesan dengannya. Dia adalah salah satu pemain yang mampu membuat Anda berdiri dari kursi, di sayap lain bersama Jack Grealish.
“Dia benar-benar sangat menarik untuk ditonton, jadi saya sepenuhnya memahami minat yang akan dia dapatkan. Namun, saya pikir Everton perlu membuatnya bahagia, perlu mempertahankannya di klub, karena pemain seperti itu tidak datang sering-sering. Everton, dengan kondisi mereka saat ini, akan kesulitan menarik pemain sekelas itu.
“Ini saat yang tepat bagi Everton untuk memperhatikan dia dan membuatnya bahagia, berusaha mempertahankannya di skuad, serta berusaha meningkatkan performa. Everton bersama [David] Moyes, coba lihat apakah mereka bisa bangkit lagi tahun depan. Musim ini berjalan sangat baik sejauh ini menjelang pindah ke stadion baru mereka. Pertahankan pemain seperti itu dan mereka perlu bangkit lagi.”
Mengapa Ndiaye adalah idaman bagi rekan-rekan setimnya di lini tengah
Ketika ditanya apakah Ndiaye adalah impian setiap gelandang—karena rekan-rekan setimnya di lini tengah bisa mengoper bola kepadanya dan beristirahat sejenak sementara dia menerobos ke depan—Barry, yang menghabiskan empat tahun di Goodison Park antara 2013 dan 2017, menambahkan: “Sangat menyenangkan bermain bersama pemain-pemain seperti itu. Saya suka melakukan bagian saya, merebut kembali bola, mencegat, mengamati pemain, dan melihat pemain seperti itu di ruang kosong lalu memberikan umpan. Dan, ya, lihat saja bagaimana mereka memaksa para bek mundur dan lihat ketakutan di wajah para bek saat mereka bergerak ke arah lain.
“Dia pasti akan menjadi rekan bermain yang hebat. Dia jago menemukan celah-celah kecil, senang menerima bola dengan punggung menghadap ke arah permainan. Kemampuannya, sulit bagi bek mana pun untuk menghadapinya.”
Pertandingan Derby Merseyside dalam upaya Everton menuju kompetisi Eropa
Ndiaye telah membantu Everton menduduki peringkat kedelapan di klasemen Liga Premier — dengan jumlah poin yang sama dengan Brentford, yang menempati posisi terakhir zona kualifikasi Eropa. Dalam persaingan ketat untuk lolos ke kompetisi Eropa, hanya enam poin yang memisahkan Chelsea di peringkat keenam dari Newcastle di peringkat ke-14.
The Toffees, yang mengandalkan Ndiaye sebagai sumber inspirasi, akan menghadapi ujian berat lainnya pada Minggu saat menjamu rival abadi mereka, Liverpool, dalam derby Merseyside pertama yang digelar di Hill Dickinson Stadium.