‘Harus membuatnya tetap senang’ - Everton mendapat peringatan terkait transfer Iliman Ndiaye di tengah rumor Man Utd

Ndiaye — yang memulai karier profesionalnya di Sheffield United dan membantu klub tersebut promosi ke Liga Premier pada musim 2022-23 — kembali ke sepak bola Inggris pada tahun 2024 setelah menyelesaikan transfer senilai £17 juta ($23 juta) ke Merseyside dari klub Prancis, Marseille.

Kesepakatan itu terlihat seperti penawaran yang sangat menguntungkan, dengan pemain berbakat berusia 26 tahun ini dengan cepat menjadi pengaruh paling kreatif bagi The Toffees. Dia mencetak dua digit gol musim lalu, sementara menambahkan enam gol dan tiga assist ke dalam catatan produktivitasnya musim ini.

Sebagai pemain yang memiliki kemampuan membawa bola jarak jauh sambil melewati para bek, tidak mengherankan jika bintang kelahiran Prancis ini menjadi incaran banyak klub.

Ada spekulasi bahwa Ndiaye masuk dalam radar perekrutan di Old Trafford, karena United ingin menambah daya serang dalam barisan mereka, sementara Everton berada dalam posisi di mana mereka bisa meraup keuntungan besar dari pemain yang terikat kontrak hingga musim panas 2029.