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Harus belajar dari Ronaldo? Pesan peringatan kepada Mourinho: Mbappe tidak memahami apa arti Real Madrid

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Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
K. Mbappe
J. Mourinho
C. Ronaldo
Spanyol
Prancis
Portugal

Kapten Prancis Perlahan Kehilangan Kekebalannya di Hadapan Pendukung Real Madrid

Kylian Mbappe menghadapi gelombang kritik yang terus meningkat di Spanyol, setelah tingkah lakunya belakangan ini di luar lapangan memicu kontroversi seputar hubungannya dengan Real Madrid dan para penggemarnya, pada saat manajemen klub masih menanti bintang asal Prancis itu untuk lebih fokus pada perjalanannya bersama tim.

Menurut laporan situs RMC Prancis, kritik mulai bermunculan setelah cedera Mbappe bersama timnas Prancis, ketika ia mengalami cedera lutut kiri saat mencetak gol kemenangan atas Turki, pada 25 September lalu dalam ajang UEFA Nations League, sebelum ia meninggalkan kamp Les Bleus usai mendapatkan izin dari pelatih kepala Zinedine Zidane.

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  • Melanggar instruksi Mourinho? Mbappe membuka pintu perdebatan

    Laporan tersebut melanjutkan dengan menegaskan bahwa awal masa pemulihan Mbappe membuka pintu bagi serangkaian kontroversi, setelah pemain itu terlihat hanya 5 hari setelah cederanya di sebuah klub malam di ibu kota Prancis, Paris, bersama kekasihnya, aktris Spanyol Ester Exposito, hal yang memicu kritik di Madrid.

    Kehebohan tidak berhenti sampai di situ, karena kapten Real Madrid itu beberapa hari kemudian muncul dalam sebuah video baru saat mengendarai sepeda di dekat Danau Lucerne di Pegunungan Alpen Swiss, mengenakan helm dan tersenyum ke arah kamera.

    Langkah ini kembali memicu ketidaksenangan di Spanyol, terutama karena pelatih Jose Mourinho sebelumnya telah menegaskan bahwa ia tidak ingin para pemainnya menggunakan sepeda, untuk menghindari kemungkinan terjatuh dan mengalami cedera atau masalah fisik.

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  • Kesan yang mengkhawatirkan dan pesan untuk Mourinho: apakah Mbappe kehilangan cinta pendukung Madrid?

    Laporan tersebut mengutip pendapat sejumlah pewarta di Spanyol, yang menilai bahwa Mbappe seharusnya fokus menjalani proses pemulihannya dengan bekerja di pusat latihan Real Madrid. Mereka menganggap kemunculannya yang berulang kali di luar lapangan bisa memberi kesan adanya pembangkangan terhadap manajemen klub dan pelatihnya.

    Josep Pedrerol, pembawa acara program "El Chiringuito", mengatakan: "Saya tidak mengatakan bahwa hal ini merupakan sebuah konflik dengan Real Madrid, tetapi hal itu bisa memberikan kesan demikian."

    Ia menambahkan: "Dia menginginkan Ballon d'Or, tetapi Real Madrid menginginkan lebih banyak darinya, dan ingin (Mbappe) lebih terikat dengan klub, bekerja keras, serta kami melihatnya berlatih secara sungguh-sungguh. Dia harus menjadi berita utama karena apa yang terjadi di dalam lapangan, bukan di luar lapangan."

    Pedrerol melanjutkan: "Mbappe mulai kehilangan cinta para suporter Real Madrid, dan ini adalah salah satu hal terburuk yang bisa terjadi pada pemain sepak bola mana pun. Saya rasa sudah waktunya dia memikirkan apa yang ia inginkan dan ke mana ia ingin pergi, serta apakah dia benar-benar menginginkan cinta para suporter Real Madrid."

    Pedrerol menilai bahwa para suporter klub menanti Mourinho, yang dikenal dengan kepribadiannya yang kuat, untuk bersikap lebih tegas terhadap kapten timnas Prancis itu, dan tidak meninggalkan kesan bahwa ia membiarkan sang pemain berbuat sesuka hati, bahkan jika hal itu terkadang merugikan tim.

    Ia mengatakan: "Para suporter Real Madrid juga menginginkan Mourinho yang seorang petarung, Mourinho yang membela klub dan menempatkannya di atas segalanya, yang tidak menyerah di hadapan pemain mana pun, dan yang memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang ia pikirkan di hadapan pemain mana pun, siapa pun namanya. Mourinho, kembalilah kepada kami!"

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  • Mbappe tidak paham apa arti Real Madrid: Kamu harus seperti Ronaldo atau Raul

    Jurnalis Tomas Roncero setuju dengan pandangan ini, dan dia berkata dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER": "Saya sama sekali tidak menyukai hal ini. Untuk menjadi pemimpin sebuah proyek, kau harus menjadi teladan".

    Dia menambahkan: "Dia seharusnya seperti Cristiano Ronaldo atau Raul, yang menjadi orang pertama yang tiba di Valdebebas dan yang terakhir meninggalkannya. Dia tidak memahami apa makna dari Real Madrid".

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