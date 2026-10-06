Laporan tersebut mengutip pendapat sejumlah pewarta di Spanyol, yang menilai bahwa Mbappe seharusnya fokus menjalani proses pemulihannya dengan bekerja di pusat latihan Real Madrid. Mereka menganggap kemunculannya yang berulang kali di luar lapangan bisa memberi kesan adanya pembangkangan terhadap manajemen klub dan pelatihnya.

Josep Pedrerol, pembawa acara program "El Chiringuito", mengatakan: "Saya tidak mengatakan bahwa hal ini merupakan sebuah konflik dengan Real Madrid, tetapi hal itu bisa memberikan kesan demikian."

Ia menambahkan: "Dia menginginkan Ballon d'Or, tetapi Real Madrid menginginkan lebih banyak darinya, dan ingin (Mbappe) lebih terikat dengan klub, bekerja keras, serta kami melihatnya berlatih secara sungguh-sungguh. Dia harus menjadi berita utama karena apa yang terjadi di dalam lapangan, bukan di luar lapangan."

Pedrerol melanjutkan: "Mbappe mulai kehilangan cinta para suporter Real Madrid, dan ini adalah salah satu hal terburuk yang bisa terjadi pada pemain sepak bola mana pun. Saya rasa sudah waktunya dia memikirkan apa yang ia inginkan dan ke mana ia ingin pergi, serta apakah dia benar-benar menginginkan cinta para suporter Real Madrid."

Pedrerol menilai bahwa para suporter klub menanti Mourinho, yang dikenal dengan kepribadiannya yang kuat, untuk bersikap lebih tegas terhadap kapten timnas Prancis itu, dan tidak meninggalkan kesan bahwa ia membiarkan sang pemain berbuat sesuka hati, bahkan jika hal itu terkadang merugikan tim.

Ia mengatakan: "Para suporter Real Madrid juga menginginkan Mourinho yang seorang petarung, Mourinho yang membela klub dan menempatkannya di atas segalanya, yang tidak menyerah di hadapan pemain mana pun, dan yang memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang ia pikirkan di hadapan pemain mana pun, siapa pun namanya. Mourinho, kembalilah kepada kami!"