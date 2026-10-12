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Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
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"Harta terpendam Barcelona" membuat Conte terkejut: Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa

A. Conte
X. Espart
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LaLiga
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"Saya terkejut dengan pemain ini"

Pelatih asal Italia itu mengakui kekagumannya terhadap kerja yang dilakukan klub Catalunya tersebut bersama talenta-talenta muda, dalam sebuah wawancara panjang yang ia lakukan dengan situs "The Athletic".

Mantan pelatih Napoli, Inter, Chelsea, dan timnas Italia itu juga menyatakan keinginannya untuk mengunjungi akademi "La Masia" guna melihat dari dekat mekanisme kerja di tim-tim kelompok usia Barcelona.

Akademi La Masia dianggap sebagai harta berharga yang diandalkan Barcelona untuk mengatasi krisis finansial yang sangat menghambat mereka dalam urusan merampungkan transfer pemain baru, terutama pada tahun-tahun terakhir.


  • Harta Terpendam Barcelona: Kerja Keras di Balik Layar

    Conte mengatakan, dalam wawancara yang sebagian isinya dikutip oleh surat kabar Mundo Deportivo, saat berbicara tentang Barcelona: "Mereka sedang melakukan sesuatu yang luar biasa."

    Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Ketika Anda melihat anak-anak muda dari La Masia ini menyatu dengan begitu mulus, pada usia 18 tahun, dengan tim seperti Barcelona, dan di depan 100 ribu penonton, serta bermain sepak bola dengan begitu mudah, Anda menyadari betapa besar kerja keras yang dilakukan di balik layar di sektor akademi, karena mereka bekerja dalam harmoni penuh dengan pelatih tim utama."

    Conte, yang telah meraih lima gelar Liga Italia dan satu gelar Premier League, melanjutkan: "Saya sangat ingin mengunjungi sektor akademi mereka. Mereka memiliki struktur yang jelas dan terdefinisi dengan baik, serta benar-benar selaras dengan tim utama."

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  • Kejutan Espart

    Pelatih asal Italia itu mencontohkan sebuah situasi yang menarik perhatiannya saat ia menyaksikan salah satu pertandingan Barcelona musim ini, ketika ia mendengar nama bek kiri muda Xavi Espart, yang sebelumnya tidak ia kenal.

    Conte menjelaskan: "Saya sedang menonton pertandingan Barcelona, dan saya mendengar sebuah nama yang tidak saya kenal, yaitu nama bek kiri muda Xavi Espart. Komentator jaringan DAZN mengatakan sesuatu seperti: pemain ini musim lalu hanya tampil dalam empat pertandingan, masing-masing hanya 10 menit, dan mereka ingin meminjamkannya tahun ini."

    Ia menambahkan: "Meski demikian, ia ada di susunan pemain utama, dan bermain dengan kemudahan yang luar biasa."

    Ia berkata: "Anthony Gordon bermain di sayap, dan Espart bergerak ke dalam. Ia menciptakan satu gol dan menunjukkan kepribadian yang besar."

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