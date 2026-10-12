Pelatih asal Italia itu mengakui kekagumannya terhadap kerja yang dilakukan klub Catalunya tersebut bersama talenta-talenta muda, dalam sebuah wawancara panjang yang ia lakukan dengan situs "The Athletic".

Mantan pelatih Napoli, Inter, Chelsea, dan timnas Italia itu juga menyatakan keinginannya untuk mengunjungi akademi "La Masia" guna melihat dari dekat mekanisme kerja di tim-tim kelompok usia Barcelona.

Akademi La Masia dianggap sebagai harta berharga yang diandalkan Barcelona untuk mengatasi krisis finansial yang sangat menghambat mereka dalam urusan merampungkan transfer pemain baru, terutama pada tahun-tahun terakhir.



