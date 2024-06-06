Harry Maguire DALAM BAHAYA! Sang Bek Terancam Dicoret Dari Skuad Inggris Untuk Euro 2024

Getty ImagesYosua Arya dan Gill ClarkHarry Maguire DALAM BAHAYA! Sang Bek Terancam Dicoret Dari Skuad Inggris Untuk Euro 2024Harry MaguireEnglandEngland vs IcelandIcelandFriendliesEuropean ChampionshipManchester UnitedInggris terus memantau kebugaran bek Manchester United Harry Maguire dan khawatir dia tidak akan masuk skuad 26 pemain terakhir.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMaguire masih belum kembali fit sepenuhnyaTidak ikut latihan menjelang laga melawan IslandiaTerancam dicoret dari skuad akhirArtikel dilanjutkan di bawah ini