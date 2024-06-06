Harry Maguire England 2024Getty Images
Yosua Arya dan Gill Clark

Harry Maguire DALAM BAHAYA! Sang Bek Terancam Dicoret Dari Skuad Inggris Untuk Euro 2024

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Inggris terus memantau kebugaran bek Manchester United Harry Maguire dan khawatir dia tidak akan masuk skuad 26 pemain terakhir.

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  • Maguire masih belum kembali fit sepenuhnya
  • Tidak ikut latihan menjelang laga melawan Islandia
  • Terancam dicoret dari skuad akhir
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