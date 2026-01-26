Harry Maguire Puji Setinggi Langit! Michael Carrick Sukses 'Bangkitkan' Man Utd Usai Hajar Arsenal Di Emirates

Maguire memuji habis-habisan bos barunya setelah pertandingan, mengatakan kepada Sky Sports: "Ini benar-benar masif. Kami tahu di pertandingan pertama, derby di Old Trafford, Anda selalu bersemangat dan Anda tahu hasil sesekali bisa terjadi, jadi kami harus membuktikannya kembali hari ini."

"Kami membicarakannya sebelum pertandingan, datang ke markas pemimpin liga, yang tampil luar biasa tahun ini harus saya katakan, mereka memberi banyak ujian bagi Anda. Datang ke sini dan membalikkan keadaan di menit akhir untuk mendapatkan kemenangan, itu adalah kinerja yang luar biasa."

"Michael [Carrick] masuk, dia brilian bersama kami, dia membawa energi segar, grup ini benar-benar bangkit. Dua pertandingan yang sulit, semua orang mungkin berpikir kami tidak akan membawa pulang banyak poin, tetapi memenangkan keduanya adalah hal yang luar biasa."

Namun, Carrick mencoba merendah soal dampaknya, menambahkan: "Baru 10 hari, kami tahu ini tidak akan sempurna. Kami baru memulai, dan ini adalah titik awal yang baik, tetapi kami perlu mulai menambahkan beberapa lapisan kualitas di atasnya, dan kami akan mencoba melakukannya dalam beberapa minggu mendatang."