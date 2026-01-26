Getty
Harry Maguire Puji Setinggi Langit! Michael Carrick Sukses 'Bangkitkan' Man Utd Usai Hajar Arsenal Di Emirates
Gol Kemenangan Cunha Segel Tiga Poin Man Utd
Matheus Cunha menjadi penentu kemenangan Manchester United pada hari Minggu, saat ia mencetak gol telat yang menakjubkan untuk menyegel kemenangan 3-2 di Emirates. Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu juga mencetak gol saat Setan Merah memberikan kekalahan kandang pertama musim ini bagi pasukan Mikel Arteta.
Hasil ini membuat Carrick telah mengemas enam poin sempurna dari dua laga sejak menggantikan Ruben Amorim di kursi pelatih Manchester United. Sementara itu, Arsenal kehilangan poin untuk pertandingan Liga Primer ketiga berturut-turut dan kini hanya unggul empat poin atas Aston Villa dan Manchester City di puncak klasemen.
Maguire Sanjung Carrick Usai Kemenangan 'Masif'
Maguire memuji habis-habisan bos barunya setelah pertandingan, mengatakan kepada Sky Sports: "Ini benar-benar masif. Kami tahu di pertandingan pertama, derby di Old Trafford, Anda selalu bersemangat dan Anda tahu hasil sesekali bisa terjadi, jadi kami harus membuktikannya kembali hari ini."
"Kami membicarakannya sebelum pertandingan, datang ke markas pemimpin liga, yang tampil luar biasa tahun ini harus saya katakan, mereka memberi banyak ujian bagi Anda. Datang ke sini dan membalikkan keadaan di menit akhir untuk mendapatkan kemenangan, itu adalah kinerja yang luar biasa."
"Michael [Carrick] masuk, dia brilian bersama kami, dia membawa energi segar, grup ini benar-benar bangkit. Dua pertandingan yang sulit, semua orang mungkin berpikir kami tidak akan membawa pulang banyak poin, tetapi memenangkan keduanya adalah hal yang luar biasa."
Namun, Carrick mencoba merendah soal dampaknya, menambahkan: "Baru 10 hari, kami tahu ini tidak akan sempurna. Kami baru memulai, dan ini adalah titik awal yang baik, tetapi kami perlu mulai menambahkan beberapa lapisan kualitas di atasnya, dan kami akan mencoba melakukannya dalam beberapa minggu mendatang."
Cunha Sebut Man Utd 'Lebih Kompak' di Bawah Carrick
Cunha juga berbicara tentang dampak Carrick di klub sejak mengambil alih. Dia mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Dia tahu rasanya, dia bermain di sini bertahun-tahun. Dia tahu rasanya bermain untuk Manchester, dia tahu perasaan untuk United. Dia tahu bagaimana perasaan yang diinginkan para suporter."
"Dia mencoba menunjukkan kepada kami setiap momen, dia mencoba berbicara kepada kami untuk memahami momen dan berkata 'semua orang melawan kita', jadi saya pikir kami merasa lebih bersatu."
"Saya pikir kami menunjukkan karakter dan kekuatan dalam grup. Kami tahu apa yang diharapkan, datang ke sini, saya pikir mereka (Arsenal) adalah tim terbaik di dunia saat ini, jujur saja. Mereka bermain dengan Mikel [Arteta] begitu lama, mereka tahu setiap taktik, setiap hal yang dia rasakan, jadi kami tahu betapa sulitnya datang ke sini, tetapi kami adalah United dan semua yang kami lakukan adalah untuk memenangkan pertandingan."
Tiga Kemenangan Beruntun untuk Carrick?
Carrick dan Manchester United sekarang akan menatap bentrokan dengan Fulham di Old Trafford dalam laga Liga Primer berikutnya.
Setelah memulai masa jabatannya di Manchester United dengan kemenangan atas Arsenal dan City, Carrick akan berusaha menjadikannya tiga kemenangan berturut-turut melawan pasukan Marco Silva demi mendongkrak peluang United lolos ke Liga Champions.
