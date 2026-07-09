Harry Kane vs Erling Haaland: Siapa sebenarnya striker terbaik di dunia?

Namun, mungkin aspek paling menarik dari narasi ini adalah persaingan antara kedua pemain di lini depan. Hampir tak ada perdebatan bahwa Erling Haaland dan Harry Kane adalah dua penyerang nomor 9 terbaik di dunia (untuk keperluan pembahasan di sini, Kylian Mbappé bukanlah penyerang nomor 9). Saat ini, sebenarnya, selisihnya sangat jauh.

Namun, mereka memainkan posisi yang sama dengan dua gaya yang sangat berbeda. Haaland jarang menyentuh bola, tetapi sangat mematikan saat mendapat kesempatan. Dia adalah pembunuh sejati di dalam kotak penalti. Kane adalah pemain yang suka bergerak bebas, seorang pengumpan ulung yang bisa dengan nyaman bermain sebagai nomor 10.

Kepribadian mereka juga sangat berbeda. Kane memiliki sikap yang sopan dan berwibawa. Haaland lebih kasar. Dia sepuluh tahun lebih muda. Dia mungkin juga sedikit lebih seru. Tapi siapa yang lebih baik? Hal-hal seperti ini sulit untuk dibandingkan. Namun, GOAL akan mencoba memilih di antara keduanya, kategori demi kategori...