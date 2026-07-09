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Harry Kane vs Erling Haaland GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Harry Kane vs Erling Haaland: Siapa sebenarnya striker terbaik di dunia?

Analysis
World Cup
E. Haaland
H. Kane
England
Norway
FEATURES
Norway vs England

Ada banyak hal yang menarik dari pertandingan perempat final Piala Dunia antara Inggris dan Norwegia pada Sabtu malam nanti. Pertandingan ini sarat dengan berbagai cerita menarik. Inggris memiliki pemain-pemain bintang di berbagai posisi. Norwegia adalah tim yang lebih kompak, yang dirancang untuk mendukung satu bintang. Inggris pernah menang di Stadion Azteca. Norwegia berhasil menyingkirkan Brasil. Inggris pernah menjuarai Piala Dunia. Norwegia belum.

Namun, mungkin aspek paling menarik dari narasi ini adalah persaingan antara kedua pemain di lini depan. Hampir tak ada perdebatan bahwa Erling Haaland dan Harry Kane adalah dua penyerang nomor 9 terbaik di dunia (untuk keperluan pembahasan di sini, Kylian Mbappé bukanlah penyerang nomor 9). Saat ini, sebenarnya, selisihnya sangat jauh.

Namun, mereka memainkan posisi yang sama dengan dua gaya yang sangat berbeda. Haaland jarang menyentuh bola, tetapi sangat mematikan saat mendapat kesempatan. Dia adalah pembunuh sejati di dalam kotak penalti. Kane adalah pemain yang suka bergerak bebas, seorang pengumpan ulung yang bisa dengan nyaman bermain sebagai nomor 10.

Kepribadian mereka juga sangat berbeda. Kane memiliki sikap yang sopan dan berwibawa. Haaland lebih kasar. Dia sepuluh tahun lebih muda. Dia mungkin juga sedikit lebih seru. Tapi siapa yang lebih baik? Hal-hal seperti ini sulit untuk dibandingkan. Namun, GOAL akan mencoba memilih di antara keduanya, kategori demi kategori...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pencetak gol: Harry Kane

    Ini mungkin yang paling rumit. Kane dan Haaland, seperti yang telah disebutkan, adalah dua tipe penyerang yang sangat berbeda. Kane sebenarnya bukan striker murni. Haaland, sebaliknya, hampir selalu berperan sebagai striker. Dengan logika itu, Haaland seharusnya menjadi penyelesai peluang yang lebih baik di sini. Tugasnya adalah mencetak gol di dalam kotak penalti, dan dia kelas dunia dalam hal itu.

    Namun, Kane lebih lengkap. Sebenarnya tidak ada penyelesaian akhir yang tidak bisa dia lakukan. Tidak ada satu pun gol khas Harry Kane. Dan itu hal yang bagus. Dia bisa menggunakan kedua kakinya, dia bagus dalam duel udara, dan dia juga bisa menembak dari jarak jauh. Apakah Haaland sedikit lebih mengandalkan insting? Mungkin. Tapi dalam hal variasi kemampuan menembak, maka Kane-lah yang unggul di sini.

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  • Erling HaalandGetty Images

    Judul: Erling Haaland

    Sudah bisa dipastikan jauh sebelum gol pertama Haaland untuk Norwegia melawan Brasil tercipta. Bola dikombinasikan di sisi kiri, dan Haaland tampak berjalan santai di dekat titik penalti, seolah tak tertarik. Namun, saat Andreas Schjelderup mengoper bola ke tepi lapangan, dan jelas bahwa umpan silang akan datang, Haaland pun berlari.

    Dia mengambil tiga langkah pendek dan melompat melewati Gabriel — yang mungkin merupakan salah satu pemain dengan kemampuan sundulan terbaik di dunia sepak bola. Namun, pemain Brasil itu sama sekali tidak bisa mendekatinya. Haaland menyundul bola ke gawang. 1-0. Selesai sudah.

    Dan itulah yang cukup menggambarkan Haaland. Tingginya enam kaki lima inci, sangat atletis, dan waktu lompatannya sempurna. Sejak bergabung dengan Man City, tidak ada pemain di Inggris yang mencetak lebih banyak gol sundulan darinya. Kane memang bagus dalam duel udara. Haaland benar-benar produktif.

  • 엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images

    Kecepatan: Erling Haaland

    Perlu dicatat bahwa para pemain tidak selalu mencapai kecepatan tertinggi di lapangan sepak bola. Olahraga ini lebih mengutamakan ledakan kecepatan daripada langkah-langkah panjang.

    Kecepatan Kane mungkin merupakan kelemahan terbesarnya (meskipun dia tidak sepelan yang dikatakan sebagian orang). Namun, kecepatan Haaland berada di level yang berbeda.

    Pada tahun 2025, ia mencatatkan kecepatan sprint tertinggi di Liga Champions, mencapai angka 22,9 mil per jam (lebih cepat daripada Achraf Hakimi dan Kylian Mbappé).

    Dan kemudian, ada hal ini:


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  • HaalandGetty Images

    Pergerakan: Erling Haaland

    Sulit bagi seseorang bertubuh sebesar itu untuk tidak mencolok. Namun, Haaland terlihat cukup santai hampir sepanjang waktu. Kehebatannya terletak pada cara dia seolah-olah melayang-layang, lalu memilih momen yang tepat untuk benar-benar berlari. Dan saat dia berhasil unggul satu langkah dari bek lawan, seringkali sudah terlambat.

    Mungkin ini agak tidak adil bagi Kane. Ini adalah contoh lain bahwa keduanya memiliki peran yang berbeda. Kane selalu menginginkan bola. Haaland justru sangat mematikan tanpa bola. Lagipula, Anda tidak bisa mencetak rata-rata satu gol setiap 13 sentuhan tanpa menunjukkan contoh sempurna tentang cara bergerak saat tidak menguasai bola.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penampilan yang serba bisa: Harry Kane

    Roy Keane hampir pasti sedang memancing reaksi saat ia menyebut Erling Haaland sebagai "pemain Liga Dua." Itu adalah salah satu perbincangan yang tak terhindarkan di Sky Sports setelah penampilan Man City yang kurang memuaskan. Para panelis membutuhkan topik pembicaraan, dan Haaland tampil kurang menonjol dalam pertandingan tersebut. Keane melontarkan komentar itu, dan pernyataan itu seolah-olah terus melekat pada Haaland untuk sementara waktu. Ironi besarnya di sini adalah bahwa Haaland sebenarnya cukup lihai mengolah bola; ia hanya tidak selalu membutuhkan bola.

    Sementara itu, Kane adalah seorang No. 10 yang tak pernah terwujud. Nirwana taktis yang mungkin takkan pernah tercapai adalah memainkan Kane sebagai No. 10 di belakang striker yang lebih lincah. Sampai saat itu, Kane adalah seorang No. 9 yang sering melayang. Apakah terkadang sedikit menjengkelkan bahwa posisinya terlalu dalam untuk timnas Inggris? Ya. Apakah itu membuat frustrasi — jika bukan luar biasa — bahwa dia harus bertahan di kotak penalti saat timnya unggul 3-2 atas Kroasia di pertandingan pembuka? Ya. Namun, dia cukup baik untuk melakukan semua hal tersebut.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemimpin: Harry Kane

    Nah, ini cukup sederhana. Kane sudah menjadi kapten timnas Inggris hampir 100 kali. Dia pernah menjadi wakil kapten di Spurs (Hugo Lloris yang mengenakan ban kapten saat itu). Dia sering berbicara panjang lebar tentang belajar dari Wayne Rooney dan David Beckham. Pekan lalu, seorang anggota parlemen dari Oxfordshire mengajukan mosi untuk memberinya gelar ksatria.

    Kane telah sepenuhnya mengikuti tren huddle di lapangan yang kini sedang populer, namun tim tampaknya merespons kata-katanya dengan penampilan yang baik. Ia selalu memenuhi semua wawancara yang diminta. Ia tampak seperti orang yang baik. Sebagai seorang kapten, ia cukup patut dicontoh.

    Haaland memang tidak segan-segan berada di bawah sorotan, tetapi ia belum pernah menjadi pemimpin tim sejati. Dan meskipun Pep Guardiola menunjuknya sebagai salah satu anggota “kelompok kepemimpinan” Man City, ia belum pernah memiliki kualitas yang sama seperti Kane. Namun, masih ada waktu...

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