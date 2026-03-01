Getty
Harry Kane mengakui bahwa dia membidik rekor Bundesliga Robert Lewandowski setelah mencetak dua gol untuk Bayern dalam Der Klassiker
Serangan bertubi-tubi rekor Kane
Brace tersebut membawa total gol Kane di liga menjadi 30 gol dalam 24 pertandingan, menjaga posisinya tetap dalam jalur untuk menantang rekor Bundesliga 41 gol yang dicetak oleh Robert Lewandowski pada musim 2020–21. Mantan bintang Tottenham tersebut juga menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 45 gol dalam satu musim sejak Dixie Dean mencetak 46 gol pada musim 1931-32.
Selain itu, keandalannya dari titik penalti tetap menjadi senjata vital bagi tim Vincent Kompany. Kane mengonversi penalti krusial di babak kedua pada Sabtu untuk menyamai rekor Bundesliga yang telah lama bertahan untuk penalti sukses dalam satu musim, menyamai catatan Paul Breitner pada musim 1980–81 sebanyak 10 penalti.
Dengan mencatatkan brace keempatnya secara berturut-turut di liga, ia juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah Bundesliga yang mencetak empat brace berturut-turut. Ia bergabung dengan klub eksklusif bersama Lothar Emmerich dari Dortmund dan Tomislav Marić dari Wolfsburg, yang mencapai tonggak tersebut pada 1967 dan 2001 masing-masing.
Penyerang ini saat ini bermain di level yang jarang terlihat di sepak bola Eropa, mencapai jumlah gol terbaiknya dalam satu musim dengan sembilan penampilan lebih sedikit dibandingkan saat ia debut bersama Bayern Munich pada musim 2023/24.
Tetap fokus pada tujuan
Ketika ditanya secara langsung apakah dia sedang mengejar rekor Lewandowski, Kane mengatakan kepada wartawan setelah peluit akhir berbunyi: "Tentu saja," sebelum menambahkan, "Saya harus terus melakukan apa yang saya lakukan. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Saya harus berusaha konsisten selama periode itu. Kita akan lihat mulai akhir April atau awal Mei apakah itu mungkin. Tapi tentu saja, saat ini itu hanya ada di sana, dan saya hanya perlu melakukan apa yang saya lakukan."
Pada tahap yang sama dalam tahun rekornya, Lewandowski sebenarnya unggul satu gol dari laju Kane saat ini dengan 31 gol.
Perburuan konsistensi dan trofi
Meskipun memiliki catatan individu yang mengesankan, fokus utama Kane tetap pada mempertahankan Meisterschale di Allianz Arena. Bayern Munich saat ini memimpin dengan selisih 11 poin di puncak klasemen, namun kapten Inggris itu menolak untuk membiarkan rasa puas diri merasuki ruang ganti. Dengan 10 pertandingan tersisa di jadwal, penyerang senior ini tahu betul seberapa cepat persaingan gelar bisa berubah jika standar menurun di fase akhir musim.
"Kami memiliki keunggulan 11 poin beberapa minggu lalu dan kami melihat betapa cepatnya hal itu bisa berubah dalam dua hasil pertandingan," peringat Kane, menambahkan bahwa skuad harus tetap fokus. Setelah baru saja melewati milestone 500 gol untuk klub dan negara, nafsu striker ini untuk meraih trofi tetap tajam seperti biasa. Kini setelah akhirnya meraih gelar besar dan mengakhiri kekeringan trofi yang terkenal, ia berambisi untuk membangun koleksi trofi yang substansial. Dengan Bayern masih berjuang di berbagai front di Liga Champions dan DFB-Pokal, Kane memiliki banyak peluang untuk mengubah kampanye rekornya menjadi raihan trofi ganda.
Drama di menit-menit akhir memastikan kemenangan dalam Klassiker.
Pertandingan klasik ini memang layak disebut sebagai laga besar, dengan pergantian keunggulan dan drama di menit-menit akhir yang membuat para penonton di Signal Iduna Park tegang. Meskipun kehebatan Kane membuat Bayern berada dalam posisi kuat, mereka terpaksa berjuang keras setelah Daniel Svensson mencetak gol voli yang klinis pada menit ke-83 untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Sepertinya poin akan dibagi hingga Joshua Kimmich muncul dengan tendangan voli sensasionalnya empat menit kemudian untuk merebut ketiga poin bagi tim tamu.
Kemenangan ini memberikan dorongan psikologis besar bagi tim Kompany, yang kini telah memenangkan empat pertandingan liga berturut-turut. Bagi Kane, fokusnya langsung beralih ke tantangan berikutnya saat ia terus mengejar keabadian dalam sepak bola Jerman. Jika ia mempertahankan laju golnya saat ini, rekor Lewandowski mungkin segera menjadi catatan kaki dalam sejarah "era Harry Kane" di Munich.
