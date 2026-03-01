Brace tersebut membawa total gol Kane di liga menjadi 30 gol dalam 24 pertandingan, menjaga posisinya tetap dalam jalur untuk menantang rekor Bundesliga 41 gol yang dicetak oleh Robert Lewandowski pada musim 2020–21. Mantan bintang Tottenham tersebut juga menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 45 gol dalam satu musim sejak Dixie Dean mencetak 46 gol pada musim 1931-32.

Selain itu, keandalannya dari titik penalti tetap menjadi senjata vital bagi tim Vincent Kompany. Kane mengonversi penalti krusial di babak kedua pada Sabtu untuk menyamai rekor Bundesliga yang telah lama bertahan untuk penalti sukses dalam satu musim, menyamai catatan Paul Breitner pada musim 1980–81 sebanyak 10 penalti.

Dengan mencatatkan brace keempatnya secara berturut-turut di liga, ia juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah Bundesliga yang mencetak empat brace berturut-turut. Ia bergabung dengan klub eksklusif bersama Lothar Emmerich dari Dortmund dan Tomislav Marić dari Wolfsburg, yang mencapai tonggak tersebut pada 1967 dan 2001 masing-masing.

Penyerang ini saat ini bermain di level yang jarang terlihat di sepak bola Eropa, mencapai jumlah gol terbaiknya dalam satu musim dengan sembilan penampilan lebih sedikit dibandingkan saat ia debut bersama Bayern Munich pada musim 2023/24.