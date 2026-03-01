Harry Kane mencetak tiga rekor dengan dua golnya untuk Bayern Munich dalam kemenangan Der Klassiker melawan Dortmund

Dengan demikian, Kane melampaui pencapaian pribadi terbesarnya untuk mencatatkan prestasi yang belum pernah terjadi dalam hampir satu abad. Ia kini menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 45 gol dalam satu musim sejak legenda Dixie Dean mencetak 46 gol untuk Everton pada musim 1931/32. Prestasi statistik ini, yang telah bertahan selama 94 tahun, menunjukkan bahwa brace brilian Kane merupakan hasil kerja seorang penyerang yang beroperasi di level historis yang elite.

Menakjubkan, penalti tersebut juga memberinya satu tempat lagi dalam buku sejarah. Dengan mencatatkan brace keempatnya secara berturut-turut di liga, ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah Bundesliga yang mencetak empat brace berturut-turut. Ia kini bergabung dengan klub eksklusif bersama Lothar Emmerich dari Dortmund dan Tomislav Maric dari Wolfsburg, yang mencapai tonggak sejarah tersebut pada 1967 dan 2001 masing-masing. Hal ini menambah koleksi penghargaan individu yang terus bertambah sejak ia pindah dari London Utara ke Munich.