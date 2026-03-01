Getty
Harry Kane mencetak tiga rekor dengan dua golnya untuk Bayern Munich dalam kemenangan Der Klassiker melawan Dortmund
Kane memecahkan rekor pribadi dengan dua gol yang sangat akurat.
Kane menyamakan kedudukan untuk Bayern Munich pada menit ke-54, membalas gol pembuka Nico Schlotterbeck. Setelah Joshua Kimmich mengoper bola kepada Serge Gnabry di tiang jauh, umpan sundulan Gnabry memberikan kesempatan mudah bagi Kane untuk mencetak gol, menyamai rekornya musim 2023/24 dengan 44 gol. Drama berlanjut tak lama setelah itu, ketika pelanggaran Schlotterbeck terhadap Josip Stanisic mengakibatkan tendangan penalti untuk Bayern hanya 15 menit kemudian. Mantan bintang Tottenham Hotspur itu kemudian mengonversi penalti tersebut untuk membawa timnya unggul 2-1 dan mencetak gol ke-45-nya musim ini.
Sejarah Inggris dan tonggak sejarah Bundesliga
Dengan demikian, Kane melampaui pencapaian pribadi terbesarnya untuk mencatatkan prestasi yang belum pernah terjadi dalam hampir satu abad. Ia kini menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 45 gol dalam satu musim sejak legenda Dixie Dean mencetak 46 gol untuk Everton pada musim 1931/32. Prestasi statistik ini, yang telah bertahan selama 94 tahun, menunjukkan bahwa brace brilian Kane merupakan hasil kerja seorang penyerang yang beroperasi di level historis yang elite.
Menakjubkan, penalti tersebut juga memberinya satu tempat lagi dalam buku sejarah. Dengan mencatatkan brace keempatnya secara berturut-turut di liga, ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah Bundesliga yang mencetak empat brace berturut-turut. Ia kini bergabung dengan klub eksklusif bersama Lothar Emmerich dari Dortmund dan Tomislav Maric dari Wolfsburg, yang mencapai tonggak sejarah tersebut pada 1967 dan 2001 masing-masing. Hal ini menambah koleksi penghargaan individu yang terus bertambah sejak ia pindah dari London Utara ke Munich.
Lebih banyak untuk buku rekor
Yang lebih mengesankan lagi, penampilan klinis Kane dalam Der Klassiker memungkinkan dia memecahkan rekor gol pribadinya dalam sembilan pertandingan lebih sedikit dibandingkan dengan rekor sebelumnya. Selama musim 2023/24, ia mencetak 44 gol dalam 45 pertandingan, mencapai puncaknya dalam pertandingan terakhirnya melawan VfB Stuttgart pada bulan Mei. Namun, dengan setidaknya 13 pertandingan masih tersisa dalam jadwal saat ini, kapten Inggris ini berada dalam posisi yang baik untuk secara signifikan memperpanjang jumlah golnya saat Bayern Munich mengejar gelar di berbagai kompetisi.
Keberadaan klub di beberapa turnamen knockout menawarkan banyak peluang mencetak gol. Bayern masih aktif di Liga Champions dan DFB-Pokal, di mana perjalanan jauh di kedua turnamen tersebut dapat menambah statistik Kane. Tim asuhan Vincent Kompany saat ini sedang mempersiapkan diri untuk laga babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta, yang dapat mencakup hingga lima pertandingan tambahan jika mereka mencapai final. Selain itu, kemenangan di semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen akan memberikan Kane platform berisiko tinggi lainnya untuk menambah total golnya dalam final bergengsi turnamen tersebut.
Memperoleh kemenangan dalam pertandingan Klassiker
Prestasi ini menandai pencapaian pribadi terbaru bagi Kane, yang baru-baru ini melampaui angka 500 gol sepanjang kariernya dalam jumlah penampilan yang lebih sedikit dibandingkan Cristiano Ronaldo. Namun, kapten timnas Inggris itu harus berbagi sorotan dalam akhir pertandingan yang kacau di Signal Iduna Park. Dalam pertandingan derby yang mendebarkan, tendangan penalti rekor Kane gagal memastikan hasil pertandingan secara langsung, karena Daniel Svensson dari Dortmund menyamakan skor menjadi 2-2 dengan tendangan voli yang presisi pada menit ke-83.
Namun, ada satu lagi kejutan, dengan kapten Kimmich membawa Bayern meraih kemenangan hanya empat menit kemudian dengan tendangan voli miliknya sendiri, memicu keributan di tribun tamu. Kemenangan mengejutkan ini membuat Bayern mempertahankan keunggulan 11 poin atas Dortmund di puncak Bundesliga, saat mereka membidik gelar liga kedua secara berturut-turut.
