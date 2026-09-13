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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Harry Kane mencapai 150 gol untuk Bayern Munich dalam kemenangan tipis atas Elversberg

H. Kane
Bayern Munich
Elversberg vs Bayern Munich
Elversberg
Bundesliga

Harry Kane menorehkan namanya dalam buku sejarah setelah mencetak gol ke-150 secara keseluruhan untuk Bayern Munich, sekaligus membawa total golnya di Bundesliga menjadi 99. Penyerang Inggris yang tajam itu mencetak gol pada babak kedua untuk membantu raksasa Bavaria tersebut meraih kemenangan tandang 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Elversberg pada Minggu, memastikan klub naik ke peringkat keempat dalam klasemen awal liga.

  • Memecahkan rekor dalam waktu singkat

    Kane kembali menampilkan performa luar biasa, semakin dekat untuk mencapai torehan 100 gol yang luar biasa di kasta tertinggi Jerman dalam 97 pertandingan, karena kini ia hanya terpaut satu gol lagi. Penyerang itu awalnya memberi assist kepada Lennart Karl untuk gol pembuka pada menit ke-26 pertandingan, memperlihatkan kemampuan playmaking kelas elitnya sebelum Maurice Krattenmacher menyamakan kedudukan untuk tuan rumah. Tampil pada saat Bayern Munich paling membutuhkannya, Kane melepaskan gol penentu pada menit ke-72. Menurut statistik pertandingan Sofascore, penyelesaian klinis ini memastikan gol Bundesliga ke-99 miliknya, sekaligus menutup penampilan individu yang luar biasa dalam laga tandang.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Tonggak bersejarah bagi striker Inggris

    Gol ke gawang Elversberg itu tidak hanya memastikan sebuah pencapaian domestik; itu juga menandai gol ke-150 secara keseluruhan baginya untuk Bayern Munich hanya dalam 153 penampilan di semua kompetisi. Striker legendaris Inggris itu sepenuhnya telah mengubah lini serang raksasa Bavaria sejak kedatangannya.

    Dengan rata-rata nyaris satu gol per pertandingan, Kane terus melampaui ekspektasi dan menulis ulang sejarah modern klub. Bayern Munich sangat bergantung pada jimat mereka itu, dan angka-angka dasarnya mencerminkan penampilan menyerang dominan secara menyeluruh yang membuat para bek lawan terus-menerus kelabakan mencari jawaban.


  • Performa tak terbendung sepanjang tahun kalender

    Konsistensi fenomenalnya tergambar jelas dari catatan luar biasa yang ia torehkan sepanjang tahun kalender 2026. Kane sudah mengoleksi 77 gol dan menyumbang sembilan assist, sehingga total keterlibatannya dalam gol mencapai 86 yang luar biasa dalam sembilan bulan terakhir.

    Performa tanpa henti itu berlanjut mulus ke musim ini. Hanya dalam empat penampilan musim ini, penyerang tajam tersebut telah mencatatkan empat gol dan dua assist. Statistik yang begitu mencengangkan itu menegaskan mengapa raksasa Jerman tersebut memiliki salah satu lini serang paling mematikan di sepakbola Eropa saat ini.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Menatap tantangan berikutnya

    Setelah kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah ini, Bayern akan segera mengalihkan fokus ke tantangan domestik berikutnya. Raksasa Bavaria itu dijadwalkan menghadapi Union Berlin pada Jumat depan sebelum jeda internasional yang akan datang. Kane tanpa diragukan lagi akan berupaya melanjutkan pencapaiannya yang luar biasa, 150 gol, dan mencetak gol ke-100-nya di Bundesliga dalam laga tersebut, saat klub itu berusaha menjaga momentum kuat mereka di awal musim menjelang jeda.

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