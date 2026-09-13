Gol ke gawang Elversberg itu tidak hanya memastikan sebuah pencapaian domestik; itu juga menandai gol ke-150 secara keseluruhan baginya untuk Bayern Munich hanya dalam 153 penampilan di semua kompetisi. Striker legendaris Inggris itu sepenuhnya telah mengubah lini serang raksasa Bavaria sejak kedatangannya.

Dengan rata-rata nyaris satu gol per pertandingan, Kane terus melampaui ekspektasi dan menulis ulang sejarah modern klub. Bayern Munich sangat bergantung pada jimat mereka itu, dan angka-angka dasarnya mencerminkan penampilan menyerang dominan secara menyeluruh yang membuat para bek lawan terus-menerus kelabakan mencari jawaban.



