Gol Harry Kane & Luis Diaz Terasa Sia-Sia, Butuh Aksi Heroik Alphonso Davies Di Garis Gawang Untuk Bayern Munich Petik Satu Poin Lawan Hamburg

Bayern tidak membiarkan dukungan tuan rumah yang riuh mempengaruhi permainan mereka di awal pertandingan saat mereka berusaha mencetak gol pembuka. Namun, meskipun dominasi ini, Hamburg yang akhirnya memecahkan kebuntuan. Dengan sisa waktu lebih dari setengah jam bermain, Nicolai Remberg mengalahkan Joshua Kimmich untuk mencoba bola rebound dan dijegal oleh pemain internasional Jerman tersebut. Pemain pinjaman Arsenal Fabio Vieira menendang bola rendah melewati Manuel Neuer yang mencoba menyelam ke pojok kiri bawah.

Bayern merespons dengan cepat dan menyamakan kedudukan dalam waktu 10 menit. Serge Gnabry berhasil melewati Bakery Jatta dan mengirim umpan silang ke Kimmich, yang tendangannya yang salah jatuh ke jalur Kane, dan sang striker Inggris dengan keras menghantam bola ke gawang. Kompany memasukkan Luis Diaz saat babak kedua dimulai dan langsung terbayar, dengan pemain Kolombia tersebut menendang bola ke pojok gawang dari umpan terobosan Olise hanya 45 detik setelah periode kedua dimulai.

Meskipun mereka sempat tertinggal, Hamburg enggan menyerah pada pemimpin liga. Setelah 53 menit, Luka Vuskovic melewati Alphonso Davies untuk menyambut umpan silang William Mikelbrencis dengan sundulan yang kuat dan menyamakan kedudukan. Hamburg kemudian mengira mereka telah memimpin ketika Neuer gagal melakukan sapuan dan meninggalkan Vieira dengan gawang terbuka, tetapi Davies berhasil menyelamatkan dengan membersihkan bola tepat sebelum melewati garis untuk menyelamatkan penjaga gawangnya dan menebus kehilangan sundulan sebelumnya. Bayern menekan untuk mencari pemenang dan meminta penalti satu atau dua, tetapi protes mereka yang frustrasi ditolak dan poin pun dibagi.