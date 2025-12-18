Getty/GOAL
Bagaimana Bisa Tiba-Tiba Harry Kane Di Bawah Bayang-Bayang Lennart Karl, Bocah 17 Tahun Yang Disama-samakan Lionel Messi & Ditantang Jadi Cristiano Ronaldo Berikutnya
Pembuat sejarah: Rekor yang dipecahkan oleh bintang muda Bayern, Karl
Pemain prospektif Karl memulai debutnya untuk Bayern di Piala Dunia Klub 2025, dengan pemain muda tersebut pertama kali tampil dalam kemenangan 10-0 atas Auckland City. Dia terus bersinar di pra-musim dan mencetak gol kompetitif pertamanya dalam pertandingan Liga Champions melawan Club Brugge - menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk Bayern dalam kompetisi Eropa elit, saat rekor tersebut diambil dari Jamal Musiala.
Tiga hari setelah upaya tersebut, Karl mencetak gol dalam pertemuan Bundesliga dengan Borussia Monchengladbach. Dia juga menjadi pemain termuda yang mencatatkan gol dan assist untuk Bayern dalam pertandingan yang sama.
Catatan sejarah lainnya telah diambil dari mantan penyerang Paris Saint-Germain yang kini milik Real Madrid, Kylian Mbappe, dengan Karl menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam tiga pertandingan Liga Champions berturut-turut.
Penggemar Messi: Karl mengikuti jejak terkenal
Ia menimbulkan kehebohan, dengan mantan gelandang Bayern, Hamann, mengatakan kepada JeffBet: “Lennart Karl ditanya siapa idolanya, dan dia menjawab Lionel Messi. Saya rasa itu bukan hal yang mengejutkan. Messi mendominasi sepak bola dunia selama 15 tahun terakhir dengan pusat gravitasinya yang rendah dan cara dia menggiring bola. Karl menggiring bola dengan cara yang sangat mirip, ada banyak kesamaan lain ketika Anda menontonnya bermain.
“Karl telah bermain sekitar 20 pertandingan untuk Bayern dan tampil fantastis, tetapi Anda tidak ingin membandingkannya dengan seseorang yang telah mendominasi sepak bola selama 15 tahun. Meskipun demikian, mereka memang bermain dengan cara yang sangat mirip.”
“Saat ini dia menjadi sorotan utama di Jerman dan memimpin serangan. Orang-orang mengatakan Kane saat ini berada di bawah bayang-bayang Karl. Lihatlah pertandingan melawan Arsenal, Karl adalah pencetak gol dan pemain paling efisien dalam menyerang. Saat ini dia tak tergantikan. Jika besok ada semifinal atau final Liga Champions, Karl bermain, Jamal Musiala harus berjuang untuk kembali ke tim. Sisi positifnya adalah Musiala tidak perlu terburu-buru kembali dari cederanya. Dia harus bermain sangat baik untuk menggantikan Karl.”
Ikon Jerman tersaingi: Karl melampaui Matthaus dan Beckenbauer
Karl kini telah mencetak enam gol musim ini, dengan dukungan yang memadai dari pemain internasional Jerman, Musiala, yang mengalami dislokasi dan patah pergelangan kaki di Piala Dunia Antarklub.
Hamann mengakui bahwa hanya langit yang menjadi pembatas untuk playmaker yang menarik ini, dengan eksploitasi awalnya melampaui beberapa sosok legendaris dalam sepak bola Jerman. Mantan bintang Bayern itu menambahkan: “Franz Beckenbauer dan Lothar Matthaus adalah di antara pemain terbaik Jerman sepanjang masa, dan mereka tidak melakukan apa yang dilakukan Lennart Karl sekarang pada usia 17 tahun. Untuk melakukannya di Bundesliga dan Liga Champions, itu benar-benar sensasional. Prestasi paling luar biasa dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah mempertahankan level ini selama 10 hingga 15 tahun. Tak ada batasan untuk mencapai sesuatu bagi Karl, dia jelas merupakan bakat istimewa.”
Wonderkids: Karl meniru pemain seperti Yamal dan Estevao
Messi dan Ronaldo, dengan 13 Ballon d’Or di antara mereka, telah meningkatkan standar kecemerlangan individu ke tingkat yang sedikit orang mampu mencapainya. Mereka masih terus berjalan pada usia 38 dan 40 masing-masing, dengan standar luar biasa yang dipertahankan di MLS bersama Inter Miami dan Liga Pro Saudi di Al-Nassr.
Mereka telah menetapkan standar untuk Karl dan superstar global lainnya yang sedang dibentuk. Bayern percaya bahwa mereka memiliki bakat yang suatu hari nanti dapat berdiri di samping beberapa yang terbaik di bidangnya.
Karl perlu dikelola dengan hati-hati dari sini, saat ia mengesankan bersama striker Inggris produktif Kane, tetapi pemain seperti Lamine Yamal di Barcelona dan winger Chelsea Estevao Willian sudah menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang dalam sepak bola modern.
