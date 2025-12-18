Bagaimana Bisa Tiba-Tiba Harry Kane Di Bawah Bayang-Bayang Lennart Karl, Bocah 17 Tahun Yang Disama-samakan Lionel Messi & Ditantang Jadi Cristiano Ronaldo Berikutnya

Ia menimbulkan kehebohan, dengan mantan gelandang Bayern, Hamann, mengatakan kepada JeffBet: “Lennart Karl ditanya siapa idolanya, dan dia menjawab Lionel Messi. Saya rasa itu bukan hal yang mengejutkan. Messi mendominasi sepak bola dunia selama 15 tahun terakhir dengan pusat gravitasinya yang rendah dan cara dia menggiring bola. Karl menggiring bola dengan cara yang sangat mirip, ada banyak kesamaan lain ketika Anda menontonnya bermain.

“Karl telah bermain sekitar 20 pertandingan untuk Bayern dan tampil fantastis, tetapi Anda tidak ingin membandingkannya dengan seseorang yang telah mendominasi sepak bola selama 15 tahun. Meskipun demikian, mereka memang bermain dengan cara yang sangat mirip.”

“Saat ini dia menjadi sorotan utama di Jerman dan memimpin serangan. Orang-orang mengatakan Kane saat ini berada di bawah bayang-bayang Karl. Lihatlah pertandingan melawan Arsenal, Karl adalah pencetak gol dan pemain paling efisien dalam menyerang. Saat ini dia tak tergantikan. Jika besok ada semifinal atau final Liga Champions, Karl bermain, Jamal Musiala harus berjuang untuk kembali ke tim. Sisi positifnya adalah Musiala tidak perlu terburu-buru kembali dari cederanya. Dia harus bermain sangat baik untuk menggantikan Karl.”