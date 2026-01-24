Harry Kane Hilang! Kapten Inggris Itu Lupa Dengan Ketajamannya Saat Bayern Munich Disengat Augsburg

Bayern telah melaju ke puncak klasemen Bundesliga dengan keunggulan yang dianggap tak tergoyahkan oleh beberapa pihak, tetapi memiliki kesempatan untuk meningkatkannya lebih jauh ketika Augsburg berkunjung pada hari Sabtu.

Namun, tim kecil tersebut yang memiliki peluang bagus pertama dalam pertandingan, saat Alexis Claude-Maurice yang bersemangat menembak dari jarak jauh tetapi tidak berhasil menemukan target.

Bayern masih menguasai sebagian besar bola, dengan lebih dari 80% penguasaan dalam 15 menit pertama, tetapi tim asuhan Kompany gagal melakukan banyak hal hingga berhasil mencetak gol pembuka di pertengahan babak pertama. Michael Olise menciptakan assist liga ke-15nya musim ini, mengirim umpan untuk Ito yang menyundul dari tendangan sudut.

Juara bertahan Jerman tersebut mencium peluang dan hampir mencetak gol kedua sesaat setelahnya, tetapi tendangan voli melayang Lennart Karl melebar setelah kerja bagus dari Luis Diaz.

Augsburg tetap bertahan dalam permainan, tidak membiarkan Bayern menguasai mereka, dan hampir mendapatkan penyama kedudukan tepat sebelum babak pertama berakhir ketika Robin Fellhauer menghantam mistar gawang.

Bayern gagal meningkatkan level mereka di babak kedua, terlalu lamban dalam penguasaan, dan harus membayar untuk itu ketika Augsburg meraih penyama kedudukan yang pantas. Umpan menggoda dari Mert Komur dari sudut direspons oleh Chaves, yang menyundulnya untuk membuat skor menjadi 1-1.

Skenario benar-benar berubah ketika tim tamu memimpin secara mengejutkan dalam sepuluh menit terakhir. Dimitris Giannoulis menemukan ruang di sayap kiri dan menemukan Massengo yang bebas di kotak penalti, pemain berusia 24 tahun itu dengan tenang mengonversi dari posisi tengah.

Bayern memberikan sedikit tekanan di akhir laga tetapi tidak dapat menciptakan peluang berkualitas yang dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan, dengan Olise mengenai mistar gawang dengan tendangan terakhir, dan akhirnya kalah untuk kedua kalinya di Bundesliga sejauh musim ini.