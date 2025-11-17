"Kita Ini Favorit Lho!" - Lewati Rekor Pele, Harry Kane Pede Inggris Juara Piala Dunia 2026

Pelatih Inggris Thomas Tuchel melakukan tujuh perubahan dari tim yang menang atas Serbia pada pertengahan pekan. Kane cs dipaksa bersabar pada laga yang digelar di Arena Kombetare, hingga Kane akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-74 dan 82.

Bagi sang striker Bayern Munich, laga ini menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. “Ini pertandingan yang sangat berat, mungkin yang paling berat di grup. Kami harus sabar, harus mengikis mereka sedikit demi sedikit. Secara defensif kami sangat solid dan hasilnya menang dua-nol plus lagi-lagi tak kebobolan, kami benar-benar senang,” ujarnya.

Terkait gol pertamanya, Kane menjelaskan bagaimana perubahan pendekatan membuat perbedaan: “Kami agak mengubahnya. Ketika Saka masuk, kami tahu kualitasnya mengirim bola ke area tiang dekat sehingga kami agak mengincar area itu. Kami sedikit beruntung dengan umpannya, tapi saya berada di sana untuk menyelesaikannya."

"Jika ingin melaju jauh di turnamen apa pun, Anda butuh seluruh skuad, bukan hanya 11 pemain. Mereka yang masuk hari ini memberi dampak besar. Kami sudah menetapkan standar, terutama di tiga kamp terakhir, dan berhasil mempertahankannya di kamp ini. Ini adala kemenangan penting, kami tak mau menutup tahun ini dengan kekalahan dan lantas harus menunggu sampai Maret untuk bisa bermain lagi. Sekarang kami bisa menikmati hasil ini.”