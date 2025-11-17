Getty Images Sport
"Kita Ini Favorit Lho!" - Lewati Rekor Pele, Harry Kane Pede Inggris Juara Piala Dunia 2026
Kane bersinar lagi untuk Inggris
Dua gol Harry Kane di babak kedua bukan hanya menjaga rekor sempurna Inggris, tetapi juga menambah total golnya bersama The Three Lions menjadi 78—melewati torehan gol internasional legenda Brasil, Pele. Inggris kiga mencatatkan 10 clean sheet beruntun di Kualifikasi Piala Dunia, total 1.032 menit tanpa kebobolan.
Pada usia 32 tahun, Kane kembali berperan sebagai penyelamat Inggris. Mantan bek The THree Lions Conor Coady sampai menyebut menonton aksi eks striker Tottenham itu sebagai “sebuah kenikmatan”.
“Harry Kane selalu bermain penuh karena dia menjalankan tugasnya. Bermain untuk negaranya sangat berarti baginya, senang sekali menontonnya. Menurut saya Inggris tampil luar biasa malam ini. Tim berada di tempat yang sangat bagus menjelang tahun depan. Meski ada momen kesulitan, pemain cadangan yang masuk tampil luar biasa,” ujar Coady di BBC Radio 5 Live.
Kane pede Inggris salah satu favorit juara Piala Dunia 2026
Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris tampil sebagai finalis di dua edisi Piala Eropa berturut-turut dan mencapai perempat-final Piala Dunia 2022 di Qatar. Dengan performa skuad yang semakin mapan, Kane kini semakin yakin terhadap peluang negaranya 'membawa pulang' sepakbola.
Ketika ditanya bagaimana ia menilai kekuatan Inggris dibandingkan negara top lainnya, ia mengatakan kepada ITV Sport: “Saya rasa ini salah satu tim terbaik yang pernah kami punya. Ketika melihat starting XI dan pemain yang masuk dari bangku cadangan, kami akan datang ke turnamen sebagai salah satu favorit, dan kami harus menerimanya. Sudah beberapa turnamen kami berada di posisi itu, dan itu bagian dari proses. Kami sudah membangun fondasi kuat sepanjang tahun ini bersama pelatih baru dan sekarang kami menatap 2026 dengan antusias.”
Ujian sulit di Albania
Pelatih Inggris Thomas Tuchel melakukan tujuh perubahan dari tim yang menang atas Serbia pada pertengahan pekan. Kane cs dipaksa bersabar pada laga yang digelar di Arena Kombetare, hingga Kane akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-74 dan 82.
Bagi sang striker Bayern Munich, laga ini menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. “Ini pertandingan yang sangat berat, mungkin yang paling berat di grup. Kami harus sabar, harus mengikis mereka sedikit demi sedikit. Secara defensif kami sangat solid dan hasilnya menang dua-nol plus lagi-lagi tak kebobolan, kami benar-benar senang,” ujarnya.
Terkait gol pertamanya, Kane menjelaskan bagaimana perubahan pendekatan membuat perbedaan: “Kami agak mengubahnya. Ketika Saka masuk, kami tahu kualitasnya mengirim bola ke area tiang dekat sehingga kami agak mengincar area itu. Kami sedikit beruntung dengan umpannya, tapi saya berada di sana untuk menyelesaikannya."
"Jika ingin melaju jauh di turnamen apa pun, Anda butuh seluruh skuad, bukan hanya 11 pemain. Mereka yang masuk hari ini memberi dampak besar. Kami sudah menetapkan standar, terutama di tiga kamp terakhir, dan berhasil mempertahankannya di kamp ini. Ini adala kemenangan penting, kami tak mau menutup tahun ini dengan kekalahan dan lantas harus menunggu sampai Maret untuk bisa bermain lagi. Sekarang kami bisa menikmati hasil ini.”
Selanjutnya untuk Inggris?
Setelah menuntaskan kualifikasi dengan sempurna, Inggris kini menunggu jadwal uji coba yang akan mereka lakoni pada 2026. Belum bisa dipastikan sejauh apa level lawan yang akan mereka hadapi pada periode pemanasan menjelang turnamen mendatang, ketika mereka kembali memburu gelar Piala Dunia pertama sejak 1966.
