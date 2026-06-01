World Cup Golden Boot
Harry Kane, Erling Haaland, dan 10 kandidat teratas peraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026 - peringkat

Setelah bertahun-tahun dinantikan, Piala Dunia 2026 hampir tiba. Para pemain terbaik dunia mulai berdatangan ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dengan impian mengangkat trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola, menjelang dimulainya pertandingan pada 11 Juni.

Namun, meskipun kesuksesan tim akan menjadi penentu apakah turnamen ini dianggap sukses atau tidak bagi sebagian besar pemain, ada pula penghargaan individu yang diperebutkan, terutama Sepatu Emas, yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di turnamen ini.

Golden Boot sebelumnya telah diraih oleh beberapa legenda terbesar dalam dunia sepak bola, termasuk Eusebio, Gerd Muller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker, dan Ronaldo Nazario. Sementara itu, Kylian Mbappe dan Harry Kane telah membawa pulang trofi tersebut dari dua edisi terakhir Piala Dunia, dan keduanya bersaing untuk menjadi pemain pertama yang memenangkan Golden Boot lebih dari satu kali di turnamen musim panas ini.

Namun, akan ada banyak talenta penyerang yang tampil dan banyak bintang top juga akan berusaha mencatatkan nama mereka dalam buku sejarah. Jadi, siapa saja kandidat teratas untuk merebut Sepatu Emas 2026? GOAL merangkum 10 besar:

    10Folarin Balogun (Amerika Serikat)

    Peluang Amerika Serikat untuk melahirkan pemenang Sepatu Emas mungkin terasa tipis, tetapi dengan kehadiran Folarin Balogun, tuan rumah bersama Piala Dunia ini dapat membanggakan salah satu penyerang dengan performa terbaik di dunia sepak bola. Pemain berusia 24 tahun ini baru saja menyelesaikan musim di mana ia mencetak 19 gol untuk Monaco, 12 di antaranya tercipta dalam 18 penampilannya sejak awal tahun ini.

    Tim asuhan Mauricio Pochettino berharap keunggulan sebagai tuan rumah dapat membantu mereka tampil impresif di turnamen mereka sendiri, dan mereka tentu memiliki peluang besar untuk lolos ke babak gugur, mungkin sebagai juara Grup D, setelah tergabung dalam grup bersama Paraguay, Turkiye, dan Australia.

    Balogun juga memiliki catatan yang solid di level internasional sejak beralih kewarganegaraan dari Inggris. Menjelang Piala Dunia, ia telah mencetak sembilan gol dan empat assist dalam 26 penampilan, dan akan berusaha menambah catatan tersebut musim panas ini.

    9Luis Diaz (Kolombia)

    Luis Diaz akan berlaga di Piala Dunia bersama Kolombia setelah menjalani musim debut yang mengesankan di Jerman pasca kepindahannya dari Liverpool pada musim panas lalu. Penyerang ini mencetak 26 gol untuk Bayern Munich saat menjadi salah satu dari tiga pilar lini serang paling ditakuti di Eropa.

    Diaz jelas merupakan pemain andalan Kolombia dan menunjukkan kelasnya di babak kualifikasi. Dua golnya melawan Brasil membawa Kolombia meraih kemenangan pertamanya atas Selecao, dan itu terjadi tak lama setelah ayahnya dibebaskan dari penculik dalam peristiwa yang sangat menakutkan.

    Bintang Kolombia ini kemudian mencetak gol menakjubkan melawan juara dunia bertahan Argentina, menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang tepat untuk momen besar dan mampu mengalahkan yang terbaik. Pertandingan pembuka Kolombia di fase grup adalah melawan debutan Piala Dunia Uzbekistan, yang menawarkan kesempatan untuk memulai kompetisi dengan gemilang.

    8Vinicius Jr (Brasil)

    Vinicius Jr kini kembali bersatu dengan mantan pelatihnya di Real Madrid, Carlo Ancelotti, di level tim nasional, dan pelatih Brasil itu berharap bisa menjadi orang yang akhirnya mampu memaksimalkan potensi si pesulap sayap tersebut saat mengenakan seragam Selecao.

    Vinicius memang tidak memiliki rekor mencetak gol terbaik di level internasional - golnya melawan Panama pada hari Minggu lalu hanyalah gol kesembilannya dalam 48 penampilan - tetapi ia baru saja menjalani musim di mana ia menemukan kembali performa terbaiknya di depan gawang untuk Madrid dan tentunya memiliki kualitas serta pengalaman dalam pertandingan besar yang dibutuhkan untuk bersinar di Piala Dunia.

    Brasil juga berada di grup yang berpotensi menghasilkan banyak gol. Haiti kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 52 tahun, sementara tim asuhan Ancelotti juga akan menghadapi Skotlandia dan kuda hitam Maroko saat mereka memulai kampanye yang mereka harapkan akan berakhir dengan gelar keenam.

    7Julian Alvarez (Argentina)

    Kehadiran seorang pemenang Ballon d'Or delapan kali berarti biasanya hanya ada tempat untuk salah satu dari Julian Alvarez atau Lautaro Martinez di lini serang Argentina, dan meskipun pemain Inter itu menjadi top skor di Copa America 2024, permainan yang serba bisa dan stamina Alvarez membuatnya mungkin memiliki keunggulan saat Lionel Scaloni menentukan susunan pemainnya untuk turnamen tersebut.

    Alvarez telah mengalami musim yang cukup sulit bersama Atletico Madrid—ia hanya mencetak dua gol di La Liga sejak awal Oktober—sementara masa depannya tetap menjadi sorotan, namun kemampuannya tak bisa diragukan. Kesempatan untuk melupakan masalah tersebut dan bersinar bersama Argentina mungkin justru menjadi obat yang tepat bagi sang penyerang musim panas ini.

    Meskipun Messi akan menjadi pusat perhatian, ketajaman Alvarez dalam mencetak gol bisa menjadi kunci bagi tim Scaloni untuk mempertahankan gelar juara mereka. Ia mencetak empat gol dalam tujuh penampilan di turnamen 2022, artinya ia hanya kalah dari Messi dan Mbappe dalam hal jumlah gol, dan memiliki potensi untuk mencetak lebih banyak gol empat tahun kemudian.

    6Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Bintang Portugal Cristiano Ronaldo mungkin telah merayakan ulang tahunnya yang ke-41, namun ia tetap menjadi kekuatan yang tangguh bagi klub dan negaranya. Lima gol dalam lima pertandingan kualifikasi membantu Portugal memastikan tempatnya di turnamen tersebut, meskipun Ronaldo absen pada pertandingan terakhir karena skorsing.

    Ronaldo kini telah diizinkan untuk bermain penuh musim panas ini setelah FIFA mengurangi dua pertandingan dari hukuman larangan bermainnya akibat insiden sikutan terhadap bek Irlandia, Dara O'Shea, dan Portugal diharapkan akan memuncaki grup yang berisi Kolombia, Kongo DR, dan debutan Uzbekistan.

    Bintang veteran ini juga akan dibantu oleh banyaknya talenta penyerang yang luar biasa di skuad Portugal. Bruno Fernandes, Rafael Leao, Pedro Neto, Francisco Conceicao, Bernardo Silva, dan rekan setim Ronaldo di Al-Nassr, Joao Felix, adalah para pemain pendukung yang luar biasa dengan kemampuan untuk menciptakan peluang sepanjang waktu.

    5Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi akan berjuang mempertahankan trofi Piala Dunia setelah membawa Argentina meraih gelar juara pada 2022 dan akhirnya mengukir sejarah dalam dunia sepak bola. Atau benarkah demikian? Bintang Inter Miami ini mungkin telah memenangkan hampir semua gelar yang ditawarkan olahraga ini, namun ia belum pernah meraih Sepatu Emas Piala Dunia.

    Turnamen musim panas ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Messi untuk memperbaiki hal tersebut. Pemain nomor 10 Argentina ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-39 selama turnamen berlangsung dan menyadari bahwa ini pasti akan menjadi penampilan terakhirnya di turnamen global.

    Messi jelas belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Dia memenangkan Sepatu Emas MLS musim lalu dengan mencetak 35 gol dan juga menjadi pencetak gol terbanyak di kualifikasi CONMEBOL, dengan delapan gol atas namanya. Meskipun kariernya hampir berakhir, tidak mungkin dia bisa dikesampingkan dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak.

    4Mikel Oyarzabal (Spanyol)

    Penyerang Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, mungkin tidak terlihat sebagai kandidat terkuat untuk meraih Sepatu Emas, namun rekor golnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah mencetak gol penentu kemenangan di final Euro 2024, Oyarzabal telah mencetak 11 gol dalam 11 penampilannya terakhir bersama La Roja, termasuk enam gol dalam enam pertandingan kualifikasi.

    Penyerang Real Sociedad ini juga baru saja mencatatkan musim terbaiknya dalam hal jumlah gol di La Liga (15), yang menunjukkan bahwa ia sedang dalam kondisi prima menjelang turnamen musim panas ini.

    Spanyol merupakan salah satu favorit menjelang Piala Dunia dan diperkirakan akan melaju jauh di turnamen ini, yang semakin memperkuat harapan Oyarzabal untuk meraih Sepatu Emas. Grup yang berisi Cape Verde dan Arab Saudi juga seharusnya memberikan banyak peluang bagi pemain berusia 29 tahun ini untuk memulai dengan cepat, sementara perlu dicatat bahwa ia juga menjadi eksekutor penalti. Ditambah dengan cedera Lamine Yamal yang membuatnya absen di awal kompetisi, Oyarzabal menjadi kandidat utama Sepatu Emas bagi Spanyol.

    3Erling Haaland (Norwegia)

    Erling Haaland mencetak 16 gol yang luar biasa dalam delapan laga kualifikasi, dua kali lipat dari pencetak gol terbanyak berikutnya di kualifikasi Eropa, untuk mengantarkan Norwegia ke Piala Dunia pertamanya sejak 1998. Pemain Manchester City ini kini akan berlaga di turnamen internasional besar untuk pertama kalinya dan bertekad untuk tampil memukau.

    Dia juga bukan satu-satunya bintang di skuad ini. Manajer Stale Solbakken bisa mengandalkan Martin Odegaard, Oscar Bobb, dan Antonio Nusa untuk membantu striker produktifnya, dan rekor 100 persen Norwegia di babak kualifikasi menunjukkan bahwa mereka mungkin saja menjadi salah satu kuda hitam di kompetisi ini.

    Namun, tidak semuanya akan berjalan mulus bagi Haaland. Pertandingan melawan Prancis dan Senegal di babak penyisihan grup akan menjadi ujian berat bagi tim Norwegia yang menjanjikan ini, sehingga Haaland ingin langsung tampil maksimal dalam pertandingan pembuka timnya melawan Irak.

    2Kylian Mbappé (Prancis)

    Kylian Mbappé meraih gelar Sepatu Emas pada tahun 2022 dengan mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan, dan tidak akan mengejutkan jika bintang Real Madrid itu kembali mengangkat trofi tersebut pada tahun 2026. Dia sudah menunjukkan kemampuannya dengan penampilan luar biasa untuk Prancis melawan Brasil dalam pertandingan persahabatan internasional bulan Maret lalu, dan dia akan memiliki salah satu pendukung terbaik di antara para pesaing Sepatu Emas, dengan Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, dan Desire Doue yang siap memberikan umpan-umpan matang bagi Mbappe untuk mencetak gol.

    Mbappe telah menghabiskan musim lalu dengan mencetak gol demi kesenangan, mencetak 42 gol dalam 44 pertandingan untuk Madrid, dan meskipun ia harus menghadapi beberapa cedera ringan, pemain berusia 27 tahun ini umumnya menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia. Harapkan penampilan kuat lainnya dari Mbappe kali ini.

    1Harry Kane (Inggris)

    Harry Kane adalah pemain yang sudah memiliki Sepatu Emas Piala Dunia dalam koleksi trofinya dan akan berupaya menambah koleksi tersebut pada musim panas ini. Kapten Timnas Inggris itu mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan kualifikasi dan telah mengukuhkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Inggris.

    Keuntungan bagi pemain berusia 32 tahun ini adalah ia tiba di turnamen ini dalam performa terbaiknya setelah mencetak 61 gol di semua kompetisi selama kampanye Bayern Munich yang meraih gelar ganda. Kekhawatiran bahwa performanya akan menurun menjelang musim panas pun sirna, karena Kane menutup musim dengan dua hat-trick berturut-turut.

    Kane diharapkan memimpin serangan Inggris dan memperbaiki hasil mereka yang tersingkir di perempat final pada turnamen sebelumnya. Penyerang nomor 9 Inggris ini seharusnya optimis bisa mencetak gol sejak awal di grup yang berisi Kroasia, Ghana, dan Panama, di mana ia mencetak hat-trick saat menghadapi Panama pada turnamen 2018.