Jangan Pernah Kembali! Harry Kane Dapat Nasihat Transfer Soal Spekulasi Pulang Ke Tottenham Hotspur

Dongeng sepak bola menyatakan bahwa Anda harus "tidak pernah kembali", di mana Kane sadar bahwa kembali ke Tottenham - jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana - dapat menyebabkan warisannya sedikit ternoda. Itu akan dipertimbangkan dalam pemikirannya.

Dia juga akan berusia 33 tahun musim panas mendatang dan Spurs mungkin lebih memilih solusi jangka panjang. Carr menambahkan tentang apa yang terjadi selanjutnya untuk penggemar favorit di Stadion Tottenham Hotspur: “Dia pergi dan bahkan para penggemar pada akhirnya mengerti bahwa dia perlu pergi untuk memenangkan sesuatu. Dia pantas memenangkan sesuatu, yang sekarang telah dia raih. Saya yakin dia akan memenangkan lebih banyak tahun ini.

“Dia meraih kesuksesan luar biasa di sana [Spurs], adalah seorang legenda di sana, dan saya pikir dia masih dilihat seperti itu. Dia mencetak gol terlepas dari itu tetapi apakah dia akan memiliki kesuksesan yang sama, saya tidak tahu. Akan sangat bagus jika dia memang kembali, tetapi saya pikir dia akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Setelah meninggalkan Tottenham, menyerah pada rekor gol Inggris - dia akan mengejar [Alan] Shearer dengan caranya saat ini - dia tidak akan menjadi lebih muda, dia memang menyesuaikan permainannya, tetapi saya merasa dia akan tetap di sana atau pergi ke tempat lain di Eropa. Dia mungkin menginginkan tantangan lain, daripada kembali ke Tottenham.”