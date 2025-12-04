Getty
Jangan Pernah Kembali! Harry Kane Dapat Nasihat Transfer Soal Spekulasi Pulang Ke Tottenham Hotspur
Klausul transfer: Biaya yang akan memicu pembicaraan keluar
Telah diungkapkan bahwa Kane memiliki klausul dalam kontraknya di Allianz Arena yang dapat diaktifkan dalam jendela mendatang. Jika sebuah tawaran sebesar £57 juta ($76m) diajukan, maka penyerang berusia 32 tahun tersebut diizinkan untuk memulai pembicaraan dengan pihak yang tertarik.
Tottenham memiliki opsi untuk menyamai tawaran apa pun, sebagaimana ditetapkan ketika menyetujui penjualan pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka pada tahun 2023, dan akan senang menyambut kembali ikon asli ke lingkungan yang familiar di London utara setelah melihatnya memecahkan rekor tanpa trofi di Jerman.
Kembali ke Spurs: Akankah Kane pulang?
Kane, bagaimanapun, senang di Bayern dan telah dikaitkan dengan klub-klub besar lainnya seperti Barcelona dan Real Madrid. Dengan pemikiran itu, kembali ke Premier League tidak dianggap sebagai prioritas utama.
Ditanya apakah Kane akan mengenakan jersey Spurs lagi, Carr mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak yakin. Dia mengalami kesuksesan luar biasa di Jerman. Dia adalah pencetak gol dan akan mencetak gol di mana pun dia pergi.
“Saya yakin dia akan memiliki tawaran lain. Dia memiliki klausul pembelian dan apakah Tottenham memiliki hak penolakan pertama? Apakah pernah sama ketika seorang pemain kembali lagi? Benar-benar tidak. Tim yang dia tinggalkan, dia memiliki hubungan yang baik dengan dia dan [Heung-min] Son saat bermain bersama - itu bekerja dengan sangat baik. Itu akan menjadi tim yang benar-benar berbeda. Saya pikir dia akan mendapatkan tawaran dari klub besar jika dia ingin pindah. Dia telah membuktikan bahwa dia hanya mencetak gol. Dia luar biasa.”
Jangan pernah kembali: Kane tetap menjadi legenda di Tottenham
Dongeng sepak bola menyatakan bahwa Anda harus "tidak pernah kembali", di mana Kane sadar bahwa kembali ke Tottenham - jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana - dapat menyebabkan warisannya sedikit ternoda. Itu akan dipertimbangkan dalam pemikirannya.
Dia juga akan berusia 33 tahun musim panas mendatang dan Spurs mungkin lebih memilih solusi jangka panjang. Carr menambahkan tentang apa yang terjadi selanjutnya untuk penggemar favorit di Stadion Tottenham Hotspur: “Dia pergi dan bahkan para penggemar pada akhirnya mengerti bahwa dia perlu pergi untuk memenangkan sesuatu. Dia pantas memenangkan sesuatu, yang sekarang telah dia raih. Saya yakin dia akan memenangkan lebih banyak tahun ini.
“Dia meraih kesuksesan luar biasa di sana [Spurs], adalah seorang legenda di sana, dan saya pikir dia masih dilihat seperti itu. Dia mencetak gol terlepas dari itu tetapi apakah dia akan memiliki kesuksesan yang sama, saya tidak tahu. Akan sangat bagus jika dia memang kembali, tetapi saya pikir dia akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Setelah meninggalkan Tottenham, menyerah pada rekor gol Inggris - dia akan mengejar [Alan] Shearer dengan caranya saat ini - dia tidak akan menjadi lebih muda, dia memang menyesuaikan permainannya, tetapi saya merasa dia akan tetap di sana atau pergi ke tempat lain di Eropa. Dia mungkin menginginkan tantangan lain, daripada kembali ke Tottenham.”
Kontrak Kane: Tantangan baru atau perpanjangan di Bayern?
Kane belum memberikan indikasi bahwa ia mempertimbangkan untuk pindah. Dia terus berbicara tentang betapa bahagianya dia dan keluarganya - termasuk istrinya Kate - di Bavaria. Dia terikat kontrak hingga 2027 yang mungkin akan diperpanjang.
Bayern dapat dipahami enggan berpisah dengan pemain No.9 mereka yang banyak mencetak gol. Mereka telah melihat Kane mencetak 110 gol dalam 117 penampilan - memenangkan Sepatu Emas berturut-turut. Dia menjadi juara Bundesliga musim lalu dan bersiap untuk mengejar lebih banyak penghargaan besar pada 2026 - termasuk mahkota Piala Dunia sebagai kapten dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Inggris yang memecahkan rekor.
