PENJELASAN: Mengapa Harry Kane Dibuang Arsenal?
Hubungan cinta-benci Kane dengan Arsenal
Sebuah gambar Kane mengenakan kaus Arsenal dan merayakan kemenangan Liga Premier klub pada tahun 2004 telah beredar di media sosial untuk beberapa waktu. Dalam foto terkenal tersebut, Kane terlihat bersama pemain akademi lainnya dan bahkan kepalanya dicat dengan warna merah Arsenal. Dalam gambar viral lainnya, Kane berpose untuk foto tim bersama skuad di bawah 8 tahun dengan seragam lengkap The Gunners. Namun, perjalanannya dengan klub itu tidak berlangsung lama.
Mengapa Kane dilepas oleh Arsenal?
The Mirror telah berbicara dengan beberapa pelatih yang hadir di Akademi Hale End Arsenal pada tahun 2004, mengenai penolakan Kane. Ternyata, kapten timnas Inggris saat ini tidak hanya memiliki apa yang mungkin orang sebut sebagai 'lemak anak-anak' saat itu tetapi juga bukan pelari atau atlet yang hebat.
Pada saat itu, Kane bersaing dengan Benik Afobe, yang dianggap sebagai prospek yang lebih cerah dan atlet yang lebih baik. Namun, Afobe tidak pernah menembus tim utama Arsenal dan malah dipinjamkan ke beberapa klub sebelum akhirnya bergabung secara permanen dengan Wolves.
Kane juga mengalami kesulitan sendiri saat bergabung dengan Spurs sebagai anak berusia 11 tahun, dan awalnya tidak memiliki banyak dampak pada awal karirnya, karena ia menghabiskan beberapa tahun dipinjamkan ke Leyton Orient, Norwich City, Leicester City dan Millwall.
Kane mencari balas dendam melawan Arsenal
Kane selalu memiliki misi untuk membuktikan Arsenal salah dan dia telah melakukannya dengan cukup sukses sepanjang kariernya, mencatatkan 15 gol dalam 21 penampilan melawan The Gunners. Dia sering tampil cemerlang dalam derby London utara untuk Tottenham dan juga memainkan peran kunci dalam kemenangan Bayern atas Arsenal di perempat final Liga Champions 2023/24. Pada September 2024, Kane mengungkapkan motivasinya untuk bermain melawan klub lamanya saat dia mengatakan: "Ya, mungkin benar-benar sepanjang karier saya. Mulai dari saat saya berusia delapan tahun dan dilepas oleh Arsenal. Itu mungkin membangun sedikit keinginan untuk membuktikan kepada mereka ketika saya masih usia tersebut."
Kane waspada terhadap ancaman bola mati Arsenal
Menjelang pertandingan Liga Champions melawan tim Mikel Arteta pada hari Rabu, Kane mengakui dia khawatir tentang ancaman bola mati dari Arsenal dan telah mendesak rekan-rekannya untuk bertahan dengan hati-hati.
Kane mengatakan kepada wartawan: "Tentu saja saya mengikuti Liga Premier. Arsenal telah melakukannya dengan baik sejauh ini dalam hal itu. Kami telah mempersiapkan Arsenal seperti biasa. Hal terbaik adalah jangan memberikan mereka dalam bola mati apa pun, untuk mengendalikan permainan - dan kami perlu bertahan lebih baik daripada yang telah kami lakukan baru-baru ini ketika kami memang kebobolan bola mati."
