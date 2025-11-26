PENJELASAN: Mengapa Harry Kane Dibuang Arsenal?

The Mirror telah berbicara dengan beberapa pelatih yang hadir di Akademi Hale End Arsenal pada tahun 2004, mengenai penolakan Kane. Ternyata, kapten timnas Inggris saat ini tidak hanya memiliki apa yang mungkin orang sebut sebagai 'lemak anak-anak' saat itu tetapi juga bukan pelari atau atlet yang hebat.

Pada saat itu, Kane bersaing dengan Benik Afobe, yang dianggap sebagai prospek yang lebih cerah dan atlet yang lebih baik. Namun, Afobe tidak pernah menembus tim utama Arsenal dan malah dipinjamkan ke beberapa klub sebelum akhirnya bergabung secara permanen dengan Wolves.

Kane juga mengalami kesulitan sendiri saat bergabung dengan Spurs sebagai anak berusia 11 tahun, dan awalnya tidak memiliki banyak dampak pada awal karirnya, karena ia menghabiskan beberapa tahun dipinjamkan ke Leyton Orient, Norwich City, Leicester City dan Millwall.