Harganya Melonjak Drastis Jadi £60 Juta! Ada Klub Premier League Diklaim Mau Pulangkan Idola Baru Napoli Scott McTominay

Namun, bos The Toffees David Moyes menepis rumor tersebut, sambil mempertanyakan label harga saat dia mengatakan kepada wartawan: "Nah, menurut saya kenyataannya adalah saya tidak akan pernah berbicara tentang pemain lain, tetapi jika Anda menggunakan kata £60 juta dan angka-angka semacam itu, saya rasa kami belum sampai pada level itu. Semoga, kami sedang berusaha mencapainya. Kami mencoba membangun diri kami kembali. Kami telah sering mengatakan tentang upaya kami untuk mendapatkan landasan yang kuat lagi. Kami telah melakukannya dengan stadion baru, pemilik baru dan bertahan tahun lalu. Jadi kami harus berusaha memastikan bahwa kami berjalan dengan stabil."

Moyes menambahkan: "Saya tidak berpikir kami akan langsung mengincar bintang, tetapi ini mungkin terjadi. Namun, perasaan saya akan mengatakan, Tidak, itu tidak akan menjadi pasar yang kami tuju. Kami mungkin melakukannya (membeli beberapa pemain besar) pada jendela ini, tetapi saya pikir semua orang tahu bahwa Januari hampir tidak pernah menjadi jendela yang bagus. Namun hei, ada beberapa pemain yang benar-benar bagus dibeli pada bulan Januari dan itu membantu klub di waktu yang berbeda."

