Harganya Melonjak Drastis Jadi £60 Juta! Ada Klub Premier League Diklaim Mau Pulangkan Idola Baru Napoli Scott McTominay
McTominay dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Inggris
McTominay berada di musim keduanya di Serie A dan telah menikmati masa gemilang sejak dia menginjakkan kaki di Italia tahun lalu. Pemain Serie A Terbaik Musim 2024/25 itu memulai musim baru dengan goyah tetapi kini telah kembali ke performa terbaiknya. Pada musim 2025/26, McTominay telah tampil dalam line-up awal Antonio Conte dalam sembilan pertandingan Serie A. Dia telah mencetak dua gol dan memberikan satu assist.
Meskipun menjadi anggota kunci dalam tim Conte, dia secara konsisten dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Premier League, dengan laporan terbaru menyebutkan bahwa Everton tertarik untuk mengontrak gelandang tersebut.
Moyes menanggapi rumor McTominay
Namun, bos The Toffees David Moyes menepis rumor tersebut, sambil mempertanyakan label harga saat dia mengatakan kepada wartawan: "Nah, menurut saya kenyataannya adalah saya tidak akan pernah berbicara tentang pemain lain, tetapi jika Anda menggunakan kata £60 juta dan angka-angka semacam itu, saya rasa kami belum sampai pada level itu. Semoga, kami sedang berusaha mencapainya. Kami mencoba membangun diri kami kembali. Kami telah sering mengatakan tentang upaya kami untuk mendapatkan landasan yang kuat lagi. Kami telah melakukannya dengan stadion baru, pemilik baru dan bertahan tahun lalu. Jadi kami harus berusaha memastikan bahwa kami berjalan dengan stabil."
Moyes menambahkan: "Saya tidak berpikir kami akan langsung mengincar bintang, tetapi ini mungkin terjadi. Namun, perasaan saya akan mengatakan, Tidak, itu tidak akan menjadi pasar yang kami tuju. Kami mungkin melakukannya (membeli beberapa pemain besar) pada jendela ini, tetapi saya pikir semua orang tahu bahwa Januari hampir tidak pernah menjadi jendela yang bagus. Namun hei, ada beberapa pemain yang benar-benar bagus dibeli pada bulan Januari dan itu membantu klub di waktu yang berbeda."
Man Utd ingin McTominay kembali ke Old Trafford?
Manchester United dilaporkan tertarik untuk membawa McTominay kembali saat mereka siap menghabiskan sekitar £44 juta ($58 juta) untuk mengembalikan produk akademi mereka ke Old Trafford. Ruben Amorim sangat ingin menandatangani gelandang tengah baru di jendela transfer Januari dan pemain internasional Skotlandia itu bisa menjadi opsi tersebut.
Menurut Caught Offside: “Ada minat konkret pada Scott McTominay. Manchester United ingin dia kembali, dan perhatikan Newcastle serta Tottenham. Barcelona juga melihat dia sebagai seseorang yang bisa cocok untuk lini tengah mereka.”
Apakah McTominay akan meninggalkan Napoli?
Setelah menemukan kembali dirinya di Napoli, McTominay telah menarik minat dari beberapa klub top di Eropa, termasuk Barcelona, Tottenham, dan Newcastle, yang berpotensi memimpin jalur keluarnya pada musim panas 2026. Laporan juga mengklaim bahwa McTominay mempertimbangkan untuk kembali ke Premier League karena merasa 'tercekik' oleh perhatian fanatis di Naples. Namun, sumber dan pihak McTominay sejak saat itu telah membantah hal ini dan Napoli berencana untuk menawarkan perpanjangan kontrak untuk mengamankan masa depannya.
Sang gelandang sendiri juga mengklaim puas dengan kehidupannya di Serie A, seperti yang dia katakan kepada Sky Sport Italia: "Saya sangat senang di Naples." Dan sumber yang dekat dengan pemain tersebut menambahkan: "Scott mencintai kota, klub, dan para penggemar. Dia merasa sangat baik di sini."
Tim Conte akan kembali beraksi setelah jeda internasional pada hari Sabtu saat mereka menghadapi Atalanta dalam pertandingan penting Serie A di kandang.
