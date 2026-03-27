Harga transfer yang fantastis: Apakah transfer impian FC Barcelona ini akan gagal?

Jika pihak Barcelona tetap berani mengambil langkah dan mencoba merekrut pemain berusia 26 tahun itu, Inter setidaknya ingin mendapatkan kompensasi yang sesuai. Lagipula, Bastoni masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2028.

Di Barca, pemain timnas Italia ini dianggap sebagai kandidat favorit untuk memperkuat lini pertahanan tengah yang kekurangan pemain dan tampil kurang konsisten pada musim ini. Terutama direktur olahraga Barcelona, Deco, dikabarkan sangat mengagumi Bastoni dan karena itu telah beberapa kali berkunjung ke Milan untuk melihat langsung situasinya serta meletakkan dasar bagi transfer pada musim panas nanti.

Di kubu Catalan, hanya ada empat bek tengah dalam skuad, yaitu Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo, serta Andreas Christensen yang saat ini cedera dan jarang diturunkan. Sebelum musim dimulai, pemain berpengalaman dan pemain inti Inigo Martinez dilepas ke Arab Saudi tanpa digantikan.