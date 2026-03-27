Menurut informasi dari Gazzetta dello Sport, klub Milan tersebut ingin membuat Barcelona mundur dengan mengajukan tuntutan biaya transfer yang sangat tinggi, yaitu sebesar 70 hingga 80 juta euro. Karena Barca masih menghadapi kesulitan keuangan yang serius, Inter berharap hal ini dapat membuat mereka akhirnya unggul dalam pertarungan untuk mendapatkan sang bek.
Diterjemahkan oleh
Harga transfer yang fantastis: Apakah transfer impian FC Barcelona ini akan gagal?
Jika pihak Barcelona tetap berani mengambil langkah dan mencoba merekrut pemain berusia 26 tahun itu, Inter setidaknya ingin mendapatkan kompensasi yang sesuai. Lagipula, Bastoni masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2028.
Di Barca, pemain timnas Italia ini dianggap sebagai kandidat favorit untuk memperkuat lini pertahanan tengah yang kekurangan pemain dan tampil kurang konsisten pada musim ini. Terutama direktur olahraga Barcelona, Deco, dikabarkan sangat mengagumi Bastoni dan karena itu telah beberapa kali berkunjung ke Milan untuk melihat langsung situasinya serta meletakkan dasar bagi transfer pada musim panas nanti.
Di kubu Catalan, hanya ada empat bek tengah dalam skuad, yaitu Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo, serta Andreas Christensen yang saat ini cedera dan jarang diturunkan. Sebelum musim dimulai, pemain berpengalaman dan pemain inti Inigo Martinez dilepas ke Arab Saudi tanpa digantikan.
- Getty Images Sport
Bastoni sudah lama menjadi incaran FC Barcelona
Pada akhir tahun lalu, pelatih Hansi Flick secara lebih atau kurang jelas menyatakan bahwa ia menginginkan tambahan pemain untuk posisi tersebut. Namun, ia hanya mendapatkan satu pemain baru untuk posisi bek sayap, yaitu Joao Cancelo yang dipinjamkan oleh Al-Hilal.
Ini juga bukan pertama kalinya Bastoni dikaitkan dengan Blaugrana; rumor-rumor sudah beredar sejak Desember lalu. Pemain berusia 26 tahun itu memicu spekulasi tersebut dengan menyukai postingan di Instagram yang menyebutkan bahwa ia akan pindah ke Barcelona. Tak lama kemudian, ia menegaskan bahwa ia bahagia di Inter.
Di Milan, Bastoni termasuk dalam jajaran pemain inti yang tak terbantahkan di bawah asuhan pelatih Cristian Chivu. Di semua kompetisi, ia telah diturunkan sebanyak 35 kali, dengan mencetak dua gol dan enam assist.
Karier Alessandro Bastoni di Inter dalam angka:
Penampilan
293
Gol
8
Assist
30
Kartu kuning
51
Kartu merah
2
Gelar
7