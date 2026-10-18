Ange-Yoan Bonny tampil gemilang sebagai pemain pengganti untuk membantu Inter membalikkan ketertinggalan satu gol dan mengalahkan Bologna 3-1. Inter lebih dulu tertinggal akibat gol Tommaso Pobega pada awal laga, sebelum Marcus Thuram menyamakan kedudukan lewat sundulan keras menjelang turun minum.

Dimasukkan oleh Cristian Chivu pada babak kedua, Bonny langsung menghadirkan permainan yang lebih vertikal dan energi di lini depan Inter.

Setelah Carlos Augusto membawa Inter unggul pada menit ke-69, Bonny memastikan kemenangan lewat penyelesaian akhir yang klinis pada menit ke-83.