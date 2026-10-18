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‘Hanya soal waktu!’ Ange-Yoan Bonny kirim pesan kuat dalam kemenangan dramatis Inter
Bonny sempurnakan kebangkitan dramatis Inter di Dall'Ara
Ange-Yoan Bonny tampil gemilang sebagai pemain pengganti untuk membantu Inter membalikkan ketertinggalan satu gol dan mengalahkan Bologna 3-1. Inter lebih dulu tertinggal akibat gol Tommaso Pobega pada awal laga, sebelum Marcus Thuram menyamakan kedudukan lewat sundulan keras menjelang turun minum.
Dimasukkan oleh Cristian Chivu pada babak kedua, Bonny langsung menghadirkan permainan yang lebih vertikal dan energi di lini depan Inter.
Setelah Carlos Augusto membawa Inter unggul pada menit ke-69, Bonny memastikan kemenangan lewat penyelesaian akhir yang klinis pada menit ke-83.
- AFP
Penyerang bersinar setelah kecewa akibat offside
Momen penentu Bonny datang hanya dua menit setelah gol pertamanya dianulir karena offside. Setelah rangkaian umpan apik yang melibatkan Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, dan Carlos Augusto, pemain asal Prancis itu menyambar umpan silang mendatar Augusto dari jarak dekat.
Berbicara tentang kegigihan timnya, Bonny menyoroti tekad skuad untuk bangkit saat bermain di kandang lawan yang sulit.
“Tim ini punya semangat yang sangat, sangat besar dan ini bukan pertama kalinya kami membalikkan keadaan,” kata Bonny kepada Inter TV. “Kami menunjukkan respons yang tepat dan kami semua senang dengan kemenangan ini.”
Penyerang Tegaskan Kesiapan Menghadapi Jadwal Padat
Dengan Inter bertanding setiap tiga hari di Serie A dan kompetisi Eropa, Bonny menegaskan bahwa setiap pemain harus siap memberikan dampak yang mengubah jalannya pertandingan saat masuk dari bangku cadangan. "Tentu semua orang ingin bermain, tetapi kami memiliki tim dengan banyak pemain berkualitas," ujar Bonny.
"Kami menghadapi bulan yang penting dengan pertandingan setiap tiga hari, dan semua orang harus siap menjadi pembeda."
"Kami bekerja dengan baik sepanjang pekan dan harus tampil lebih baik di Eropa agar bisa mewakili Inter sebaik mungkin."
- Getty Images Sport
Bintang yang tengah naik daun berupaya merebut posisi starter
Asisten pelatih Aleksandar Kolarov memuji sikap dan profesionalisme Bonny serta Carlos Augusto, menyebut keduanya sebagai "juara sejati yang mampu mengangkat rekan-rekan lainnya."
Ketajaman penyerang muda itu terus memperkuat peluangnya untuk menjadi starter reguler di lini serang Chivu.
Inter kini berupaya meneruskan momentum Bonny sembari bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya di kompetisi domestik dan Eropa.
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