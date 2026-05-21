Hanya ada satu kendala besar! Transfer spektakuler Leon Goretzka setelah hengkang dari FC Bayern akan segera terjadi

Sejak akhir Januari, sudah dipastikan bahwa Goretzka akan meninggalkan FC Bayern setelah delapan tahun yang sangat sukses dan ia tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Bersama Bayern, ia meraih tujuh gelar juara liga, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Dua gelar Piala DFB yang telah diraihnya sejauh ini berpotensi bertambah menjadi tiga pada final Sabtu ini melawan VfB Stuttgart.

Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah Goretzka akan bermain dalam pertandingan terakhirnya untuk juara terbanyak Jerman tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan penting sistem gugur di Liga Champions melawan Real Madrid dan PSG, ia dua kali duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Di Piala DFB musim ini, ia juga tidak sekali pun masuk dalam starting eleven, namun setidaknya ia masih diturunkan dalam setiap pertandingan. Di semifinal melawan Bayer Leverkusen, ia memberikan assist untuk gol 2-0 yang dicetak oleh Luis Diaz.

Sekarang, Goretzka akhirnya telah dipinggirkan di FC Bayern di bawah Vincent Kompany, dengan keterlambatan satu tahun. Tak lama setelah kedatangan pelatih asal Belgia itu, pemain berusia 31 tahun ini disarankan untuk pindah. Namun, Goretzka memutuskan untuk tetap bertahan dan kembali menjadi pemain inti di samping Joshua Kimmich, terutama karena absennya para pesaingnya, Aleksandar Pavlovic dan Joao Palhinha, akibat cedera.

Hal ini juga mendukung kembalinya dia ke tim nasional Jerman. Berbeda dengan di Bayern, Goretzka kemungkinan akan memainkan peran yang lebih besar di Piala Dunia mendatang, karena Kimmich akan bermain sebagai bek kanan dan hanya Pavlovic yang dianggap sebagai pemain inti mutlak. Dia kemungkinan akan bersaing dengan Felix Nmecha dari BVB untuk mendapatkan tempat di starting eleven.