Hal itu dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport pada hari Kamis. Menurut laporan tersebut, Goretzka telah melakukan pembicaraan telepon dengan pelatih Milan, Massimiliano Allegri, dan akhirnya sepenuhnya yakin dengan rencana Allegri untuknya. Selain itu, tawaran dari Rossoneri berupa kontrak tiga tahun dengan gaji tahunan sebesar lima juta euro serta bonus yang besar dilaporkan telah meyakinkan Goretzka.
Hanya ada satu kendala besar! Transfer spektakuler Leon Goretzka setelah hengkang dari FC Bayern akan segera terjadi
Surat kabar Italia tersebut melaporkan bahwa Milan telah "jauh meninggalkan para pesaingnya" dalam perburuan Goretzka. Selain Milan, rival sekota Inter, Napoli, dan Juventus dari Serie A juga tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 31 tahun tersebut. Pada bursa transfer musim dingin, Atletico Madrid sempat berusaha meyakinkan gelandang tengah tersebut untuk pindah, namun upaya mereka gagal.
Menurut Gazzetta dello Sport, Goretzka dilaporkan telah "sejak beberapa minggu lalu" mencapai kesepakatan dengan Milan mengenai kondisi finansial. Pada akhir April, Gazzetta telah melaporkan bahwa pembicaraan telah mencapai tahap lanjut dan menunjukkan tren positif. Namun, menurut laporan tersebut, masih ada satu rintangan terakhir yang harus diatasi Milan untuk merekrut pemain timnas Jerman ini secara gratis: lolos ke Liga Champions.
Milan masih bersaing dengan Roma, Como, dan Juventus dalam perebutan empat besar untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat yang berhak mengikuti kompetisi teratas Eropa. Milan bersama Roma memasuki pekan terakhir dengan 70 poin dan posisi awal terbaik. Dalam kondisi tertentu, meraih satu poin melawan Cagliari pada Minggu di San Siro sudah cukup untuk mendapatkan tiket Liga Champions. Dengan kemenangan, Milan dipastikan lolos ke kompetisi bergengsi tersebut - dan dengan demikian kemungkinan besar juga akan mengamankan transfer Goretzka secara definitif.
Leon Goretzka di FC Bayern: Pertandingan perpisahan di final Piala DFB
Sejak akhir Januari, sudah dipastikan bahwa Goretzka akan meninggalkan FC Bayern setelah delapan tahun yang sangat sukses dan ia tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Bersama Bayern, ia meraih tujuh gelar juara liga, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Dua gelar Piala DFB yang telah diraihnya sejauh ini berpotensi bertambah menjadi tiga pada final Sabtu ini melawan VfB Stuttgart.
Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah Goretzka akan bermain dalam pertandingan terakhirnya untuk juara terbanyak Jerman tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan penting sistem gugur di Liga Champions melawan Real Madrid dan PSG, ia dua kali duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Di Piala DFB musim ini, ia juga tidak sekali pun masuk dalam starting eleven, namun setidaknya ia masih diturunkan dalam setiap pertandingan. Di semifinal melawan Bayer Leverkusen, ia memberikan assist untuk gol 2-0 yang dicetak oleh Luis Diaz.
Sekarang, Goretzka akhirnya telah dipinggirkan di FC Bayern di bawah Vincent Kompany, dengan keterlambatan satu tahun. Tak lama setelah kedatangan pelatih asal Belgia itu, pemain berusia 31 tahun ini disarankan untuk pindah. Namun, Goretzka memutuskan untuk tetap bertahan dan kembali menjadi pemain inti di samping Joshua Kimmich, terutama karena absennya para pesaingnya, Aleksandar Pavlovic dan Joao Palhinha, akibat cedera.
Hal ini juga mendukung kembalinya dia ke tim nasional Jerman. Berbeda dengan di Bayern, Goretzka kemungkinan akan memainkan peran yang lebih besar di Piala Dunia mendatang, karena Kimmich akan bermain sebagai bek kanan dan hanya Pavlovic yang dianggap sebagai pemain inti mutlak. Dia kemungkinan akan bersaing dengan Felix Nmecha dari BVB untuk mendapatkan tempat di starting eleven.
Leon Goretzka: Data performa dan statistik selama bermain di FC Bayern dan Schalke 04
Klub Pertandingan Gol Assist FC Bayern 311 51 53 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8