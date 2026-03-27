Petenis asal Hamburg itu berhasil mengalahkan petenis Argentina Francisco Cerundolo (peringkat 18) dengan skor 6-1, 6-2 dalam waktu hanya 65 menit, dan kini akan menghadapi Jannik Sinner di babak semifinal. Dalam pertemuan terakhirnya melawan petenis Italia yang menduduki peringkat kedua dunia itu, Zverev kalah telak 2-6, 4-6 di semifinal Indian Wells.
Hanya 65 menit pertandingan! Alexander Zverev menyusul Jannik Sinner dengan cepat ke semifinal Miami
"Saya merasa sangat baik," kata Zverev, yang merayakan kemenangan keempat berturut-turutnya atas Cerundolo: "Sepanjang tahun ini saya selalu mengatakan bahwa saya berusaha bermain lebih agresif. Saya merasa hari ini semuanya berjalan dengan sempurna."
Berkat kemenangan ini, juara Olimpiade Tokyo tersebut untuk pertama kalinya dalam satu musim berhasil mencapai semifinal baik di Indian Wells maupun di Miami. Dengan laga melawan Sinner, yang menang 6-2, 6-2 atas petenis AS Frances Tiafoe (peringkat 19), kini "ujian terberat menanti", kata Zverev: "Saya menantikannya. Saya merasa cukup baik, semoga tetap seperti ini."
Zverev berharap bisa menang melawan Sinner
Sinner dan dirinya telah "melalui beberapa pertandingan yang sangat ketat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam beberapa bulan terakhir," kata Zverev: "Semua pertandingan itu dimenangkannya, jadi saya hanya berharap hasilnya kali ini berbeda. Di Indian Wells, saya bermain buruk."
Zverev adalah satu-satunya petenis Jerman yang tersisa di turnamen Miami. Eva Lys, Ella Seidel, dan Tatjana Maria di kategori putri serta Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, dan Daniel Altmaier di kategori putra telah tersingkir di babak pertama. Laura Siegemund tersingkir di babak kedua.