Barcelona pulang dari Sevilla dengan tiga poin, tetapi mendapat dua kabar buruk terkait cedera setelah Eric Garcia dan Jules Kounde secara resmi dipastikan absen dalam lawatan ke Paris.

Klub itu menghadapi krisis serius di lini belakang. Situasi semakin buruk ketika Gerard Martin harus ditarik keluar setelah merasakan ketidaknyamanan pada kakinya. Martin tampaknya sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi starter di Parc des Princes. Barcelona pun kekurangan bek murni dan sang pelatih terpaksa mencari solusi alternatif dari para gelandang yang tersedia saat ini.