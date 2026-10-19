AFP
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Hansi Flick ungkap opsi pertahanan Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain setelah mendapat pukulan berat akibat cedera
Krisis cedera melanda lini pertahanan Barcelona
Barcelona pulang dari Sevilla dengan tiga poin, tetapi mendapat dua kabar buruk terkait cedera setelah Eric Garcia dan Jules Kounde secara resmi dipastikan absen dalam lawatan ke Paris.
Klub itu menghadapi krisis serius di lini belakang. Situasi semakin buruk ketika Gerard Martin harus ditarik keluar setelah merasakan ketidaknyamanan pada kakinya. Martin tampaknya sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi starter di Parc des Princes. Barcelona pun kekurangan bek murni dan sang pelatih terpaksa mencari solusi alternatif dari para gelandang yang tersedia saat ini.
- AFP
Flick pertimbangkan para gelandang untuk posisi bek tengah
Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Flick menanggapi kekurangan pemain di lini pertahanan dan menjelaskan rencana taktis cadangannya. "Frenkie de Jong bisa bermain, dan Alex Campos juga bersama kami. Saya yakin semuanya akan berjalan baik. Mungkin kami tidak sedang berada dalam kondisi terbaik, tetapi kami harus menerimanya," jelas pelatih asal Jerman itu.
De Jong, yang baru-baru ini mendapat izin medis sebelum pertandingan melawan Real Betis, pernah bermain sebagai bek tengah di bawah Ronald Koeman. Selain itu, Rodri juga memiliki pengalaman bermain di jantung pertahanan Manchester City.
Pujian untuk lawan dan tambahan kekuatan dari Raphinha
Meski daftar pemain cedera terus bertambah, pelatih kepala tetap sangat optimistis menjelang pertandingan di kompetisi Eropa dan memastikan kabar baik untuk lini serang. "Dia akan menjadi starter besok," kata Flick mengenai Raphinha. Sang pelatih juga meminta timnya menyambut tantangan besar menghadapi PSG.
"Saya rasa pertandingan besok menjadi ujian yang bagus bagi kami. Saya ingin tim kami bermain dengan percaya diri, seperti layaknya tim yang memenangi 11 pertandingan terakhirnya. Kami akan menghadapi tim terbaik di dunia dalam dua tahun terakhir, dan ini adalah kesempatan bagi kami."
- AFP
Apa langkah Barcelona selanjutnya?
Barcelona menghadapi pekan yang sangat penting. Mereka akan melawan Paris Saint-Germain sebelum mengalihkan perhatian ke El Clasico yang semakin dekat. Namun, Flick menolak memikirkan laga setelah pertandingan hari Selasa. "Pertandingan berikutnya selalu yang paling penting, jadi pertandingan besok adalah yang paling penting," tegasnya. Mengenai bek asal Prancis yang cedera, sang pelatih menambahkan: "Kami berharap Jules Kounde akan siap paling lambat akhir pekan ini."
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