Getty Images Sport
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Hansi Flick meremehkan rumor kepergian Ferran Torres saat bintang Barcelona itu mengincar kepindahan ke PSG
Flick memprioritaskan istirahat ketimbang spekulasi transfer
Torres saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama klub Catalan tersebut. Situasinya kian mendesak setelah muncul laporan bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah memberi tahu Barcelona bahwa ia ingin bergabung dengan PSG setelah dilaporkan menyepakati persyaratan pribadi dengan raksasa Prancis itu. Meski Flick secara terbuka menjaga jarak dari negosiasi tersebut, klub mungkin terpaksa bertindak jika tawaran besar datang dari Paris, terutama ketika mereka berupaya menyeimbangkan kembali skuad dan neraca keuangan jelang kampanye baru La Liga.
Flick menanggapi ketidakpastian yang kian besar seputar Torres, di tengah laporan bahwa sang penyerang sedang mengupayakan kepindahan dari Nou Camp. Pelatih asal Jerman itu, berbicara setelah laga pramusim di Udine, ditanya secara langsung mengenai kemungkinan mantan pemain Manchester City itu pindah ke Ligue 1. Flick tetap irit bicara dengan menyatakan: "Saya menghormati liburan para pemain dan saya tidak punya informasi," kata Flick.
- Getty Images Sport
Mengakui bahwa Araujo menginginkan tantangan baru
Flick juga menyinggung situasi Ronald Araujo, yang masa depannya menjadi subjek perdebatan sengit dalam beberapa pekan terakhir, karena pemain internasional Uruguay itu akan bergabung dengan Liverpool dengan status pinjaman selama semusim. Sang pelatih memuji atribut fisik Araujo, tetapi mengisyaratkan bahwa bek tersebut mungkin sedang mencari tantangan baru di tempat lain.
"Ronald adalah sosok yang hebat dan pemain yang fantastis. Dia punya kekuatan dan kecepatan, juga saat menguasai bola," kata Flick. Namun, dia juga mengakui adanya kesan bahwa kepindahan potensial itu sulit dihindari, dengan menambahkan, "Saya pikir dia juga ingin melakukan sesuatu yang baru. Ini disayangkan, di masa lalu sesuatu terjadi dan saya pikir dia juga ingin berubah."
Sabar di bursa transfer
Sementara fokus tetap tertuju pada potensi kepergian pemain, Flick berhati-hati agar tidak memicu spekulasi lebih lanjut terkait transfer pemain masuk. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa meski klub selalu berupaya untuk berkembang, mereka harus tetap sabar di bursa transfer. "Kami selalu berbicara soal peningkatan dan memasukkan pemain yang kami butuhkan, tetapi kami harus tenang," ujarnya.
"Banyak pemain datang pekan ini; ini pramusim yang tidak biasa dan aneh. Kami harus menghormati masa liburan para pemain, dan pramusim ini tidak normal. Kami harus mengelolanya sampai jeda internasional; sampai saat itu, kami belum akan berada di 100%."
- Getty Images Sport
Perubahan skuad dan perpisahan yang sulit
Transisi menuju era Flick sudah menghadirkan sejumlah keputusan personel yang berat, dengan sang pelatih buka suara soal kepergian Marc Casado dan Roony Bardghji. Flick mengakui bahwa memberi tahu pemain bahwa mereka tidak masuk dalam rencana utamanya adalah salah satu aspek yang lebih menantang dari perannya. "Pada akhir setiap musim ada perubahan, itu normal. Sulit, tetapi Anda harus membuat keputusan. Saya berbicara dengan mereka pada akhir musim lalu dan juga di Inggris dan saya memberi mereka saran saya," ungkap Flick.
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