Hansi Flick meremehkan rumor kepergian Ferran Torres saat bintang Barcelona itu mengincar kepindahan ke PSG

Torres saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama klub Catalan tersebut. Situasinya kian mendesak setelah muncul laporan bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah memberi tahu Barcelona bahwa ia ingin bergabung dengan PSG setelah dilaporkan menyepakati persyaratan pribadi dengan raksasa Prancis itu. Meski Flick secara terbuka menjaga jarak dari negosiasi tersebut, klub mungkin terpaksa bertindak jika tawaran besar datang dari Paris, terutama ketika mereka berupaya menyeimbangkan kembali skuad dan neraca keuangan jelang kampanye baru La Liga.

Flick menanggapi ketidakpastian yang kian besar seputar Torres, di tengah laporan bahwa sang penyerang sedang mengupayakan kepindahan dari Nou Camp. Pelatih asal Jerman itu, berbicara setelah laga pramusim di Udine, ditanya secara langsung mengenai kemungkinan mantan pemain Manchester City itu pindah ke Ligue 1. Flick tetap irit bicara dengan menyatakan: "Saya menghormati liburan para pemain dan saya tidak punya informasi," kata Flick.