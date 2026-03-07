Hansi Flick menjelaskan alasan ia menepikan Robert Lewandowski, Raphinha, dan Pedri untuk pertandingan melawan Barcelona, sementara Lamine Yamal dan Marcus Rashford mendapat kesempatan bermain

Flick juga menghadapi krisis pertahanan setelah cedera yang dialami Jules Kounde dan Alejandro Balde, memaksa Joao Cancelo pindah ke kiri dan Eric Garcia ke kanan. Membahas formasi eksperimental tersebut, Flick berkomentar: "Kita akan melihat Eric di posisi bek kanan dan Cancelo di kiri." Meskipun ada perubahan, tujuannya tetap tegas: "Kami ingin menang dan mempertahankan level permainan yang ditunjukkan tim beberapa hari lalu."

Pelatih asal Jerman itu juga menegaskan bahwa tujuan utama saat ini adalah meraih kemenangan untuk mengembalikan keunggulan empat poin atas Real Madrid setelah klub ibu kota itu menang melawan Celta Vigo pada Jumat.