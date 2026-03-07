Getty Images Sport
Hansi Flick menjelaskan alasan ia menepikan Robert Lewandowski, Raphinha, dan Pedri untuk pertandingan melawan Barcelona, sementara Lamine Yamal dan Marcus Rashford mendapat kesempatan bermain
Menyeimbangkan beban kerja di tengah jadwal yang padat
Pemilihan strategis ini mencerminkan beban fisik yang sangat berat yang dialami tim setelah menjalani pekan yang melelahkan, termasuk pertandingan intens melawan Atletico Madrid. Meskipun berhasil meraih kemenangan 3-0 di leg kedua semifinal Copa del Rey pada Selasa, Barcelona harus menelan kekalahan tipis 4-3 secara agregat dan tersingkir dari kompetisi. Selain itu, dengan pertandingan Eropa krusial melawan Newcastle United yang akan datang, Flick jelas memprioritaskan kebugaran jangka panjang pemain kunci dengan mengelola beban kerja mereka selama periode sibuk ini.
Mengelola beban kerja Blaugrana
Berbicara menjelang pertandingan di Bilbao, Flick membenarkan keputusannya untuk melakukan rotasi skuad secara besar-besaran. Ia menyoroti pentingnya menyeimbangkan tuntutan domestik yang mendesak dengan kesehatan fisik para pemain kunci. Manajer tersebut menekankan bahwa manajemen skuad merupakan strategi jangka panjang, dengan mengatakan: "Anda harus mengelola menitbermain dan melihat ke masa lalu, tetapi juga ke masa depan. Anda harus memberikan kesempatan kepada semua orang."
Keyakinan di ruang mesin
Dengan Pedri yang diistirahatkan, Flick menunjukkan kepercayaan yang besar kepada Marc Casado dan Marc Bernal. Manajer tersebut menjelaskan alasan spesifik pemilihan mereka dalam susunan starting XI, dengan mengatakan: "Marc Bernal baru saja pulih dari cedera panjang. Casado sangat positif, pemain yang sangat cerdas, dan sangat bagus memiliki dia."
Perombakan taktik pertahanan dan target gelar
Flick juga menghadapi krisis pertahanan setelah cedera yang dialami Jules Kounde dan Alejandro Balde, memaksa Joao Cancelo pindah ke kiri dan Eric Garcia ke kanan. Membahas formasi eksperimental tersebut, Flick berkomentar: "Kita akan melihat Eric di posisi bek kanan dan Cancelo di kiri." Meskipun ada perubahan, tujuannya tetap tegas: "Kami ingin menang dan mempertahankan level permainan yang ditunjukkan tim beberapa hari lalu."
Pelatih asal Jerman itu juga menegaskan bahwa tujuan utama saat ini adalah meraih kemenangan untuk mengembalikan keunggulan empat poin atas Real Madrid setelah klub ibu kota itu menang melawan Celta Vigo pada Jumat.
