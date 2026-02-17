Getty Images
Hansi Flick mengkritik keras banyak 'kesalahan' Barcelona dalam kekalahan di Girona, sementara pelatih menolak menggunakan kesalahan wasit sebagai 'alasan'
Kekecewaan Derby di Montilivi
Barcelona mengalami kekalahan dalam derby Catalan, kehilangan keunggulan dan kalah 2-1 di Estadi Montilivi dalam pertandingan yang dipenuhi drama dan peluang yang terbuang. Tim tamu awalnya memecahkan kebuntuan menjelang menit ke-60 ketika bek Cubarsi menyundul bola dari umpan Kounde ke sudut atas gawang. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena Girona langsung merespons, dengan Thomas Lemar mencetak gol penyama kedudukan dan membangkitkan semangat penonton tuan rumah.
Pertandingan ditentukan pada menit ke-86 di tengah kontroversi saat pemain pengganti Beltran mencetak gol penentu. Pemain Barcelona marah, mengklaim Kounde dilanggar oleh Claudio Echeverri dalam proses gol, tetapi wasit melanjutkan permainan dan pemeriksaan VAR selanjutnya mengesahkan gol tersebut. Menambah kekacauan, Girona menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain setelah Joel Roca mendapat kartu merah langsung di waktu tambahan karena tekel berbahaya terhadap Lamine Yamal.
Ini adalah malam yang frustrasi bagi Blaugrana, ditandai dengan permainan serangan yang lesu dan kesalahan-kesalahan yang mahal. Yamal khususnya kurang beruntung, gagal mengeksekusi penalti di babak pertama setelah tendangannya membentur tiang gawang saat skor masih 0-0.
Harapan untuk meraih gelar mengalami pukulan.
Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi ambisi gelar Flick, memindahkan momentum secara tegas ke pihak rival abadinya. Kekalahan ini membuat Barcelona tertinggal dua poin dari Real Madrid di puncak klasemen La Liga, selisih yang bisa menjadi penentu saat musim memasuki tahap kritis. Dengan Los Blancos menunjukkan konsistensi yang tak kenal lelah di liga dengan delapan kemenangan beruntun, kehilangan poin melawan tim yang berjuang menghindari degradasi adalah kemunduran yang tak bisa ditoleransi oleh Barca.
"Posisi kami, terutama di lini tengah, tidak bagus," kata Flick saat ditanya tentang pertandingannya. "Kami terlalu terbuka. Kami perlu tenang. Kami membuat banyak kesalahan. Kami memiliki minggu yang panjang di depan; saya akan memberi pemain dua hari libur agar mereka bisa beristirahat dan memperbaiki diri. Masih banyak jalan yang harus ditempuh; saat ini kami berada di posisi kedua."
Flick tidak mengambil jalan pintas.
Meskipun para pemainnya jelas merasa frustrasi terkait gol kemenangan, Flick menolak untuk bersembunyi di balik keputusan wasit selama konferensi pers pasca pertandingan. Ketika ditanya tentang kemungkinan pelanggaran terhadap Kounde, pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa itu terlihat seperti pelanggaran, tetapi ia bersikeras bahwa menggunakan hal itu sebagai alasan adalah salah.
"Apa pendapatmu? Pelanggaran, kan? Tidak perlu mengatakan lebih lanjut," katanya, kemudian menambahkan: "Jika kami bermain baik, saya bisa mengkritik keputusan itu... tapi saya tidak ingin itu digunakan sebagai alasan."
Di sisi lain, pelatih Girona, Michel, dengan cepat membela keabsahan kemenangan timnya, menampik gagasan bahwa hasil pertandingan bergantung pada satu keputusan wasit. "Saya pikir tidak adil untuk membicarakan hanya satu insiden setelah pertunjukan yang kita lihat," argumen Michel.
Sebuah kesalahan langka bagi jenius muda
Kesalahan penalti Yamal menandai momen langka ketidakmampuan bagi bintang muda yang telah menjadi fenomena bagi Barcelona. Biasanya tenang melebihi usianya, winger tersebut membuang kesempatan untuk memberikan keunggulan bagi timnya, momen yang bisa mengubah seluruh jalannya derby.
Bagi Girona, kemenangan ini bersejarah dan secara statistik vital bagi harapan mereka untuk bertahan di liga. Michel menyebutnya sebagai "pertandingan terbaik Girona musim ini," klaim yang luar biasa mengingat perjuangan mereka di zona degradasi. Mengalahkan Barcelona bukan hanya penyemangat moral; tiga poin tersebut mengangkat mereka ke peringkat ke-12, memberikan selisih lima poin di atas zona degradasi dan berpotensi membalikkan nasib musim mereka.
Waktunya untuk mereset dan pulih
Barcelona kini menghadapi periode krusial untuk merenung sambil berusaha menghentikan tren negatif ini sebelum musim mereka hancur total. Flick telah berjanji memberikan dua hari libur kepada para pemainnya untuk "mengembalikan kondisi mental dan fisik" setelah pekan yang melelahkan. Staf pelatih akan memanfaatkan waktu ini untuk menganalisis kesalahan pertahanan yang membuat mereka kehilangan poin di Montilivi dan mempersiapkan diri untuk tantangan di depan.
Ada secercah harapan bagi Blaugrana dalam bentuk kembalinya pemain kunci. Flick menyiratkan bahwa beberapa pemain penting hampir kembali, khususnya Pedri dan Marcus Rashford, yang mungkin segera bergabung. Kembalinya mereka akan memberikan semangat dan stabilitas yang sangat dibutuhkan tim di lini tengah dan serangan saat melawan Girona.
Menjelang jadwal pertandingan, tidak ada ruang untuk kesalahan lebih lanjut jika Barcelona ingin merebut kembali posisi teratas. Mereka akan menjamu Levante pada Minggu, pertandingan yang kini menjadi laga wajib menang untuk menjaga tekanan pada Real Madrid.
