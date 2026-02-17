Hansi Flick mengkritik keras banyak 'kesalahan' Barcelona dalam kekalahan di Girona, sementara pelatih menolak menggunakan kesalahan wasit sebagai 'alasan'

Barcelona mengalami kekalahan dalam derby Catalan, kehilangan keunggulan dan kalah 2-1 di Estadi Montilivi dalam pertandingan yang dipenuhi drama dan peluang yang terbuang. Tim tamu awalnya memecahkan kebuntuan menjelang menit ke-60 ketika bek Cubarsi menyundul bola dari umpan Kounde ke sudut atas gawang. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena Girona langsung merespons, dengan Thomas Lemar mencetak gol penyama kedudukan dan membangkitkan semangat penonton tuan rumah.

Pertandingan ditentukan pada menit ke-86 di tengah kontroversi saat pemain pengganti Beltran mencetak gol penentu. Pemain Barcelona marah, mengklaim Kounde dilanggar oleh Claudio Echeverri dalam proses gol, tetapi wasit melanjutkan permainan dan pemeriksaan VAR selanjutnya mengesahkan gol tersebut. Menambah kekacauan, Girona menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain setelah Joel Roca mendapat kartu merah langsung di waktu tambahan karena tekel berbahaya terhadap Lamine Yamal.

Ini adalah malam yang frustrasi bagi Blaugrana, ditandai dengan permainan serangan yang lesu dan kesalahan-kesalahan yang mahal. Yamal khususnya kurang beruntung, gagal mengeksekusi penalti di babak pertama setelah tendangannya membentur tiang gawang saat skor masih 0-0.