Hansi Flick menginginkan '100 pertandingan lagi' di Barcelona menjelang pencapaian tonggak sejarah, sementara pelatih tersebut menanggapi hasil undian Liga Champions Newcastle

Flick siap memperpanjang masa tinggalnya di Barcelona saat ia mendekati angka 100 pertandingan sebagai pelatih. Menjelang laga penting La Liga melawan Villarreal, pelatih asal Jerman itu merefleksikan masa jabatannya, mengungkapkan keinginan yang mendalam untuk tetap memimpin tim. Ia menekankan kecintaannya pada peran ini, kota Barcelona, dan kebanggaannya terhadap perkembangan skuad saat ini.

"Ini adalah kehormatan besar mencapai jumlah pertandingan ini. Melatih di sini adalah impian saya dan saya menikmati setiap hari, bersama para pemain dan suporter," katanya kepada wartawan. "Mengapa tidak bertahan untuk 100 pertandingan lagi? Saya menikmati setiap hari di sini. Cuacanya fantastis. Saya mencintai pekerjaan saya. Ini adalah kehormatan. Dan semua orang harus bangga dengan tim ini."