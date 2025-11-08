"Dia Telah Berubah" - Hansi Flick Lega Lamine Yamal Kembali Ke Level Terbaiknya & Masalah Cedera Berangsur Pulih

Wonderkid tersebut telah melewatkan tujuh pertandingan musim ini karena pubalgia; cedera kronis yang berasal dari robekan pada jaringan kecil di selangkangan atau perut bagian bawah. Meskipun dia telah kembali ke lineup awal dalam beberapa minggu terakhir, Barcelona kehilangan bintang mudanya untuk sebagian besar bulan September, dengan Yamal juga melewatkan pertandingan La Liga melawan Sevilla pada awal Oktober karena cedera yang kambuh. Komentar Flick menunjukkan bahwa bintang mudanya hampir kembali ke performa terbaiknya.

Pemilihan Yamal untuk pertandingan mendatang Spanyol melawan Georgia dan Turki menimbulkan pertukaran yang tegang antara klub dan negara, dengan Flick sebelumnya menyarankan bahwa federasi Spanyol (RFEF) sebelumnya gagal merawat bintang muda.

De La Fuente meradang atas gagasan itu, menekankan bahwa pemain sayap tersebut telah memulai enam pertandingan sebelumnya untuk klub Catalonia itu, mengatakan pemain sayap tersebut dalam "kondisi sempurna."