"Dia Telah Berubah" - Hansi Flick Lega Lamine Yamal Kembali Ke Level Terbaiknya & Masalah Cedera Berangsur Pulih
Cedera pangkal paha Yamal yang mengganggu menjadi bahan perdebatan
Wonderkid tersebut telah melewatkan tujuh pertandingan musim ini karena pubalgia; cedera kronis yang berasal dari robekan pada jaringan kecil di selangkangan atau perut bagian bawah. Meskipun dia telah kembali ke lineup awal dalam beberapa minggu terakhir, Barcelona kehilangan bintang mudanya untuk sebagian besar bulan September, dengan Yamal juga melewatkan pertandingan La Liga melawan Sevilla pada awal Oktober karena cedera yang kambuh. Komentar Flick menunjukkan bahwa bintang mudanya hampir kembali ke performa terbaiknya.
Pemilihan Yamal untuk pertandingan mendatang Spanyol melawan Georgia dan Turki menimbulkan pertukaran yang tegang antara klub dan negara, dengan Flick sebelumnya menyarankan bahwa federasi Spanyol (RFEF) sebelumnya gagal merawat bintang muda.
De La Fuente meradang atas gagasan itu, menekankan bahwa pemain sayap tersebut telah memulai enam pertandingan sebelumnya untuk klub Catalonia itu, mengatakan pemain sayap tersebut dalam "kondisi sempurna."
Flick meminta RFEF untuk melindungi Yamal
Berbicara menjelang pertandingan Barcelona pada Minggu malam melawan Celta Vigo, Flick berkata: "Saya meminta hal yang sama dari tim nasional yang kami lakukan di sini: bahwa mereka merawatnya. Dia telah berubah, dia jauh lebih baik, dia berlatih sangat baik, dia melakukan perawatan harian di gym.
"Dia bisa kembali ke level terbaiknya, dia belum seratus persen. Kita harus merawatnya, di sini dan dengan tim nasional. Dan saya pikir mereka juga melakukan itu."
Yamal masih tampil di level tinggi meskipun mengalami cedera
Cedera jaringan lunak yang berulang jelas menjadi perhatian, tetapi tidak selalu mengejutkan bagi pemain muda yang telah memainkan sejumlah pertandingan luar biasa sebelum ulang tahunnya yang ke-19. Yamal sudah mencatatkan 116 pertandingan untuk La Blaugrana tanpa masalah cedera yang serius.
Terlepas dari masalahnya musim ini, dia terus tampil pada level tinggi, mencetak lima gol dan mencatatkan enam assist dalam 10 penampilan untuk Barcelona musim ini. Dia berperan penting dalam menyelamatkan timnya di pertengahan minggu, dengan memberikan assist dan mencetak gol dalam hasil imbang 3-3 yang mengecewakan melawan Club Brugge di Liga Champions.
Laporan di Spanyol juga mengisyaratkan bahwa runner-up Ballon d'Or tidak senang di Camp Nou karena masalah cederanya, tetapi dia menepis kekhawatiran tersebut setelah pertandingan pertengahan minggu, dengan mengatakan: "Ada banyak pembicaraan tentang cedera pangkal paha saya, tentang saya yang sedih, dan semuanya adalah kebohongan. Saya sama seperti biasa, saya sangat bahagia, saya fokus pada pekerjaan saya, mencoba kembali bekerja dan dapat bermain pada level ini, yang merupakan cara terbaik bagi saya untuk merasa dan menikmati diri sendiri."
Tugas internasional menanti Yamal
Seperti yang telah ditunjukkan oleh De La Fuente, Yamal telah memiliki posisi yang konsisten dalam daftar starting lineup tim Flick belakangan ini. Dia hampir pasti akan dimasukkan dari awal melawan Celta Vigo akhir pekan ini, sebelum berangkat untuk tugas internasional.
Spanyol saat ini duduk di puncak grup mereka, menang dalam empat pertandingan mereka tanpa kebobolan gol. Mereka bisa hampir memastikan kualifikasi ke Piala Dunia musim panas mendatang di Amerika Utara dengan kemenangan tandang melawan Turki pada 15 November. Itu akan memerlukan Turkiye untuk membalikkan selisih gol besar pada 18 November, asalkan mereka bisa mengalahkan Bulgaria.
Jika Spanyol mengalahkan Georgia, akan menarik untuk melihat apakah De La Fuente akan memainkan pemain berusia 18 tahun tersebut, atau mencoba memperbaiki hubungan dengan Barcelona dengan mengistirahatkan Yamal.
