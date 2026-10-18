AFP
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Hansi Flick cemas menanti kepastian kebugaran tiga pemain Barcelona jelang duel krusial melawan PSG
Kekhawatiran soal cedera kian meningkat di La Cartuja
Kemenangan telak Barcelona 5-2 atas Betis sedikit tertutupi oleh daftar pemain cedera yang terus bertambah dan mengancam momentum mereka. Seusai pertandingan, Flick mengonfirmasi bahwa Eric Garcia dan Gerard Martin sama-sama harus ditarik keluar karena keluhan fisik, sementara pemain yang rutin menjadi starter, Jules Kounde, juga mengalami masalah ringan. Situasi ini datang pada saat yang buruk bagi Barcelona, yang tengah bersiap menghadapi laga besar di Eropa dalam beberapa hari ke depan.
Garcia menjadi pemain yang paling menyita perhatian di antara mereka yang bermasalah malam itu. Ia harus meninggalkan lapangan setelah merasakan ketidaknyamanan yang tajam pada otot paha depan kanannya. Pemain Spanyol serbabisa yang rutin mendapat tempat dalam rotasi Flick itu terjatuh di lapangan dan langsung mendapat penanganan tim medis sebelum menuju ruang ganti. Masalah terbaru ini muncul tak lama setelah Garcia harus bermain dengan masker pelindung akibat masalah pada hidungnya.
- Getty Images Sport
Flick berhati-hati soal kebugaran skuad
Staf pelatih akan memantau ketiga pemain tersebut secara saksama selama sesi pemulihan yang dijadwalkan di Ciutat Esportiva Joan Gamper sebelum mengambil keputusan akhir mengenai skuad yang akan berangkat. Flick tetap berhati-hati ketika ditanya tentang ketersediaan para pemain bertahannya untuk pertandingan berikutnya.
“Saat ini, yang terpenting adalah pemulihan. Pemulihan sangat penting, begitu pula melihat bagaimana kami mengatur menit bermain pada hari Selasa. Kita lihat nanti, kami akan mencari 11 pemain. Kami belum tahu apa yang akan terjadi dengan Eric. Kounde mengalami sedikit masalah, begitu pula Gerard, jadi kami harus melihat perkembangannya. Kami masih punya dua hari dan akan melihat apa yang terjadi pada hari Selasa. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan medis,” jelas sang pelatih.
Kepuasan terhadap taktik dan kedalaman skuad
Penampilan di Sevilla bukan semata-mata soal kecemerlangan individu. Flick pun memuji kerja sama timnya dan hasil latihan mereka. Pelatih asal Jerman itu secara khusus menyoroti efektivitas skema bola mati Barcelona, yang membantu mereka unggul dua gol sebelum jeda. Ia memberikan apresiasi kepada staf pelatihnya, termasuk Heiko Westermann dan Jose Ramon de la Fuente, atas meningkatnya efektivitas tim dalam situasi bola mati.
"Penting untuk memiliki kekuatan dalam situasi bola mati. Saya senang kami bisa mencetak gol kedua sebelum jeda, itu penting. Kami melatihnya, dan Heiko serta Dela bekerja dengan baik," kata Flick.
- AFP
Fokus beralih ke ujian menghadapi PSG
Flick segera mengalihkan fokus ke laga melawan PSG pada Selasa. Ia menekankan pentingnya pemulihan fisik yang baik, seraya menyebut bahwa staf pelatih perlu cermat mengevaluasi rotasi skuad dan mengatur menit bermain para pemain karena waktu persiapan yang singkat.
“Semua orang berada di level terbaik mereka. Itulah yang saya katakan dalam setiap konferensi pers karena saya melihatnya setiap hari. Yang terpenting adalah mereka berlatih di level tertinggi, dan mereka melakukannya. Sekarang kami akan menghadapi PSG pada Selasa. Kami harus memulihkan diri dengan baik dan melihat bagaimana kami mengatur menit bermain, tetapi bagi kami kemenangan hari ini luar biasa,” ujar Flick.
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