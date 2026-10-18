Kemenangan telak Barcelona 5-2 atas Betis sedikit tertutupi oleh daftar pemain cedera yang terus bertambah dan mengancam momentum mereka. Seusai pertandingan, Flick mengonfirmasi bahwa Eric Garcia dan Gerard Martin sama-sama harus ditarik keluar karena keluhan fisik, sementara pemain yang rutin menjadi starter, Jules Kounde, juga mengalami masalah ringan. Situasi ini datang pada saat yang buruk bagi Barcelona, yang tengah bersiap menghadapi laga besar di Eropa dalam beberapa hari ke depan.

Garcia menjadi pemain yang paling menyita perhatian di antara mereka yang bermasalah malam itu. Ia harus meninggalkan lapangan setelah merasakan ketidaknyamanan yang tajam pada otot paha depan kanannya. Pemain Spanyol serbabisa yang rutin mendapat tempat dalam rotasi Flick itu terjatuh di lapangan dan langsung mendapat penanganan tim medis sebelum menuju ruang ganti. Masalah terbaru ini muncul tak lama setelah Garcia harus bermain dengan masker pelindung akibat masalah pada hidungnya.