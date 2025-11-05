Getty
Lamine Yamal Mulai Jadi Pemain Bandel, Hansi Flick Bakal Cabut Dari Barcelonal? Ada Ketidakpuasan Di Klub Catalans
Frustrasi mencapai titik puncak bagi Flick
Masa jabatan Flick di Barca tampaknya akan berakhir lebih awal. Menurut ABC, pelatih asal Jerman tersebut secara pribadi telah memberi tahu stafnya tentang keputusannya untuk mundur di akhir musim, mengakui bahwa ia merasa “sangat lelah” dan kecewa dengan atmosfer di dalam skuad.
Flick, yang awalnya membayangkan proyek tiga tahun di Catalonia, semakin merasa kesal dengan apa yang ia lihat sebagai penurunan profesionalisme dan persatuan di antara para pemainnya. Meskipun ada penampilan baik dalam periode tertentu, pelatih asal Jerman ini dikabarkan khawatir dengan kurangnya fokus dan komitmen, terutama dari individu yang menurutnya telah “kehilangan kerendahan hati yang pernah mendefinisikan mereka.”
Frustrasi pelatih tersebut tidak hanya ditujukan pada hasil, tetapi juga pada apa yang ia anggap sebagai masalah budaya di dalam ruang ganti - sebuah tim yang terdistraksi oleh ketenaran, media sosial, dan kepentingan individu daripada tujuan bersama. Flick dilaporkan telah mendiskusikan kekhawatiran ini dengan asisten dan analisnya selama beberapa bulan, mengungkapkan keraguan tentang kemampuannya untuk mengubah mentalitas dari dalam.
Yamal menjadi pusat ketidakpuasan Flick
Di pusat kekecewaan Flick terletak Yamal, sensasi remaja yang bakatnya dibayangi oleh gangguan di luar lapangan. Keinginan klub untuk memanjakan perilaku pemain berusia 18 tahun ini mulai dari keistimewaan khusus dalam perjalanan tim hingga melewatkan rutinitas pemulihan demi kewajiban media dilaporkan telah menyebabkan ketegangan dalam staf pelatih.
Insiden terus bertambah: dari Yamal terbang ke Milan setelah kekalahan melawan Real Madrid alih-alih kembali dengan rekan satu tim, hingga syuting iklan saat merawat cedera pangkal paha. Bahkan pelanggaran kecil, seperti menggunakan mobil golf yang disediakan untuk staf atau menjadi satu-satunya pemain yang dilayani makanan di mejanya, telah memicu rasa perlakukan tidak adil bagi Flick. Remaja itu juga memicu kontroversi sebelum El Clasico ketika dia bercanda di Twitch bahwa "Real Madrid mencuri, mereka mengeluh...", sebuah komentar yang membuat marah beberapa pemain Madrid dan menarik kritik di dalam klub. Perpisahannya yang baru-baru ini dengan penyanyi Nicki Nicole telah menambah gangguan di luar lapangan, memperkuat persepsi bahwa fokus Yamal telah menyimpang dari sepak bola.
Bagi Flick, masalahnya lebih dari sekadar disiplin, ini tentang nilai-nilai. Dia percaya penurunan performa Yamal berasal dari menurunnya rasa tanggung jawab, dan bahwa cedera pubalgia berulang pemain tersebut mencerminkan kurangnya komitmen yang tepat untuk pemulihan. Pelatih yang memprioritaskan disiplin ketat dan fokus mental ini merasa frustrasi karena terus-menerus ditanya tentang Yamal dalam konferensi pers daripada kinerja tim. Hal ini dilaporkan telah membuatnya menyatakan ketidakpuasannya kepada tokoh senior klub, termasuk orang kepercayaan Joan Laporta, Alejandro Echevarria dan kepala komunikasi Gabriel Martinez, yang telah mencoba meredakan ketegangan secara internal.
Visi yang berbeda: Disiplin Flick vs Ketoleranan Barcelona
Meskipun tekanan yang semakin meningkat, hubungan pelatih berusia 60 tahun itu dengan presiden Laporta dan direktur olahraga Deco tetap sopan dan profesional. Namun, perbedaan filosofis yang signifikan tetap ada antara staf pelatih dan hierarki klub. Flick percaya pada disiplin yang ketat, sebuah filosofi yang mengingatkan pada pendekatan Luis Enrique yang mengubah Ousmane Dembele, yang kemudian memenangkan Ballon d’Or. Sebaliknya, klub lebih memilih untuk melindungi dan menyenangkan bintang-bintang mudanya, memberikan kebebasan pribadi dengan harapan mempertahankan semangat dan menghindari keretakan publik.
Perbedaan ini telah menyebabkan perdebatan internal yang sering tentang bagaimana mengelola situasi Yamal. Klub berpendapat bahwa fleksibilitas diperlukan mengingat usianya dan profil publiknya, sementara Flick bersikeras bahwa memanjakan perilaku seperti itu merusak akuntabilitas dan budaya tim. Seperti yang ia peringatkan pertama kali pada bulan September bahwa “Egos kill success,” ia dilaporkan telah mengulangi pesan yang sama kepada stafnya dalam beberapa minggu terakhir, sebuah tanda jelas betapa dalam masalah ini membuatnya frustrasi.
Bisakah hasil mengubah pikiran Flick?
Terlepas dari ketegangan yang jelas, ABC juga melaporkan bahwa kepergian Flick belum final. Asisten terdekatnya percaya situasi ini masih bisa berubah, terutama jika hasil membaik dan harmoni kembali ke ruang ganti.
Mereka yang berada dalam susunan pelatih menunjuk pada ketidakstabilan emosional sepak bola, di mana serangkaian kemenangan atau trofi besar dapat mengubah narasi sepenuhnya. Penyelesaian musim yang kuat, atau bahkan kemenangan Liga Champions, dapat meyakinkan Flick untuk menyelesaikan tahun ketiga dan terakhirnya yang direncanakan di klub.
Untuk saat ini, bagaimanapun, perasaan di sekitar markas Barca adalah ketidakpastian. Ruang ganti yang retak, pelatih yang kelelahan, dan bakat generasi yang berjuang di bawah sorotan sekali lagi menjerumuskan Barcelona ke dalam kekacauan yang sudah dikenal, meninggalkan masa depan proyek Flick yang menggantung di ujung tanduk.
