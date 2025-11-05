Lamine Yamal Mulai Jadi Pemain Bandel, Hansi Flick Bakal Cabut Dari Barcelonal? Ada Ketidakpuasan Di Klub Catalans

Masa jabatan Flick di Barca tampaknya akan berakhir lebih awal. Menurut ABC, pelatih asal Jerman tersebut secara pribadi telah memberi tahu stafnya tentang keputusannya untuk mundur di akhir musim, mengakui bahwa ia merasa “sangat lelah” dan kecewa dengan atmosfer di dalam skuad.

Flick, yang awalnya membayangkan proyek tiga tahun di Catalonia, semakin merasa kesal dengan apa yang ia lihat sebagai penurunan profesionalisme dan persatuan di antara para pemainnya. Meskipun ada penampilan baik dalam periode tertentu, pelatih asal Jerman ini dikabarkan khawatir dengan kurangnya fokus dan komitmen, terutama dari individu yang menurutnya telah “kehilangan kerendahan hati yang pernah mendefinisikan mereka.”

Frustrasi pelatih tersebut tidak hanya ditujukan pada hasil, tetapi juga pada apa yang ia anggap sebagai masalah budaya di dalam ruang ganti - sebuah tim yang terdistraksi oleh ketenaran, media sosial, dan kepentingan individu daripada tujuan bersama. Flick dilaporkan telah mendiskusikan kekhawatiran ini dengan asisten dan analisnya selama beberapa bulan, mengungkapkan keraguan tentang kemampuannya untuk mengubah mentalitas dari dalam.