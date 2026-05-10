Kritik terhadap Albert Riera tak kunjung mereda. Kini, Dietmar Hamann secara tegas menegur pelatih Eintracht Frankfurt tersebut. Mantan pemain tim nasional itu pun menggunakan kata-kata yang tajam.
Diterjemahkan oleh
"Hancur lebur": Pakar TV melontarkan kritik tajam terhadap Albert Riera dari Eintracht Frankfurt
"Eintracht berada dalam keadaan hancur berantakan," kata Hamann kepada Sky. "Bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi juga apa yang didengar dari para pemain." Hamann menyoroti perkembangan beberapa pemain di bawah asuhan Riera, tanpa merinci lebih lanjut: "Apa yang terjadi pada Götze atau Uzun ... hal seperti itu tidak mungkin terjadi dalam waktu sesingkat itu."
Mario Götze tidak lagi berperan - Can Uzun kembali
Götze masih menjadi pemain inti saat Riera baru menjabat di Frankfurt, namun hanya dalam empat pertandingan. Dalam sembilan pertandingan berikutnya, pemain berusia 33 tahun itu enam kali menghabiskan 90 menit di bangku cadangan, sekali tidak masuk dalam skuad sama sekali, dan hanya mencatatkan 56 menit waktu bermain dalam dua penampilannya.
Uzun absen karena cedera saat Riera tiba dan dimasukkan kembali ke tim dengan sangat perlahan setelah pulih. Dalam tiga pertandingan terakhir, pemain berusia 20 tahun ini selalu masuk dalam susunan pemain inti Hessen dan mencetak dua gol serta satu assist.
Hamann memperkirakan akan ada pergantian pelatih lagi setelah musim berakhir, karena menurutnya Frankfurt sedang bergerak ke arah yang salah. "Ketika mendatangkan pelatih baru, kita ingin melihat perkembangan. Pertandingan-pertandingan awal cukup baik, tapi sejak itu performa tim menurun," kata pria berusia 52 tahun itu. "Mereka kemungkinan akan mendapatkan pelatih baru lagi pada musim panas – dan kemudian kita harus melihat bagaimana kelanjutannya."
Dua bulan tanpa kemenangan: Apakah hari-hari Riera sudah terhitung?
Memang, sepertinya Riera mampu menstabilkan Eintracht setelah pemecatan Dino Toppmöller pada bulan Februari. Awalnya, Eintracht tampak lebih solid di lini pertahanan dan berhasil memenangkan tiga dari enam pertandingan pertama di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu, dengan hanya menelan satu kekalahan di Munich.
Namun, kemenangan 1-0 atas tim juru kunci 1. FC Heidenheim dua bulan lalu adalah kemenangan terakhir Eintracht, yang kini tidak tampil impresif baik di lini serang maupun pertahanan dan terancam gagal lolos ke kompetisi internasional musim depan.
Setelah kekalahan pada Jumat lalu di kandang BVB, Direktur Olahraga Markus Krösche masih menghindar dari pertanyaan mengenai masa depan sang pelatih. "Kami kecewa dengan kekalahan ini dan kini berupaya sekuat tenaga untuk menang melawan Stuttgart pekan depan," kata pria berusia 45 tahun itu.
Selain hasil yang tak kunjung datang dan performa yang kurang memuaskan, Riera tentu saja tidak membantu dirinya sendiri secara internal dengan penampilannya di depan publik. Kritiknya terhadap media sebelum pertandingan melawan HSV akhir pekan lalu tidak mendapat sambutan yang baik, dan penampilannya dalam kekalahan kandang 1-2 melawan tim promosi semakin memperburuk situasinya.
Suratkabar Bild mengklaim bahwa pemecatan Riera sudah menjadi keputusan yang pasti. Sky juga melaporkan hal yang sama.
Eintracht Frankfurt pada musim 2025/26: Toppmöller vs. Riera
Hanya pertandingan Bundesliga yang diperhitungkan. Saat Riera mengambil alih, Eintracht sudah tersingkir dari Liga Champions dan Piala DFB.
Dino Toppmöller
Albert Riera
Pertandingan
18
13
Kemenangan
7
4
Seri
6
4
Kekalahan
5
5
Poin
27
16
Gol
38:39
19:18
Poin per pertandingan
1,50
1,23
Peringkat
7
8