"Hancur lebur": Pakar TV melontarkan kritik tajam terhadap Albert Riera dari Eintracht Frankfurt

Götze masih menjadi pemain inti saat Riera baru menjabat di Frankfurt, namun hanya dalam empat pertandingan. Dalam sembilan pertandingan berikutnya, pemain berusia 33 tahun itu enam kali menghabiskan 90 menit di bangku cadangan, sekali tidak masuk dalam skuad sama sekali, dan hanya mencatatkan 56 menit waktu bermain dalam dua penampilannya.

Uzun absen karena cedera saat Riera tiba dan dimasukkan kembali ke tim dengan sangat perlahan setelah pulih. Dalam tiga pertandingan terakhir, pemain berusia 20 tahun ini selalu masuk dalam susunan pemain inti Hessen dan mencetak dua gol serta satu assist.

Hamann memperkirakan akan ada pergantian pelatih lagi setelah musim berakhir, karena menurutnya Frankfurt sedang bergerak ke arah yang salah. "Ketika mendatangkan pelatih baru, kita ingin melihat perkembangan. Pertandingan-pertandingan awal cukup baik, tapi sejak itu performa tim menurun," kata pria berusia 52 tahun itu. "Mereka kemungkinan akan mendapatkan pelatih baru lagi pada musim panas – dan kemudian kita harus melihat bagaimana kelanjutannya."