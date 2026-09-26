Hamza Abdelkarim merupakan transfer besar untuk masa depan yang dirampungkan Barcelona pada musim panas ini. Penyerang asal Mesir berusia 18 tahun ini adalah salah satu pemain Afrika paling menjanjikan, dan meski usianya masih muda, ia telah menjadi pemain internasional bersama timnas senior Mesir.

Menurut laporan khusus surat kabar Marca mengenai Hamza Abdelkarim, pemain muda yang datang dari Al Ahly ini mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam susunan pemain Flick, tetapi ia tetap mempertahankan tempatnya di timnas negaranya.

Marca memasang judul yang berbunyi "Hamza menerima tongkat estafet dari Salah dan merebut sebuah mimpi besar darinya", seraya menegaskan bahwa pemain Barcelona itu "kemarin tampil selama beberapa menit menghadapi Angola, karena ia masuk sebagai pengganti salah satu sosok yang paling menginspirasinya: Mohamed Salah".