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Hamza Abdel Karim: Firaun Muda yang Meraih Apa yang Gagal Diraih Salah

FEATURES
Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
LaLiga
H. Abdelkarim
M. Salah
Spanyol
Mesir

Akankah dia menerima estafet timnas Mesir?

Hamza Abdelkarim merupakan transfer besar untuk masa depan yang dirampungkan Barcelona pada musim panas ini. Penyerang asal Mesir berusia 18 tahun ini adalah salah satu pemain Afrika paling menjanjikan, dan meski usianya masih muda, ia telah menjadi pemain internasional bersama timnas senior Mesir.

Menurut laporan khusus surat kabar Marca mengenai Hamza Abdelkarim, pemain muda yang datang dari Al Ahly ini mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam susunan pemain Flick, tetapi ia tetap mempertahankan tempatnya di timnas negaranya.

Marca memasang judul yang berbunyi "Hamza menerima tongkat estafet dari Salah dan merebut sebuah mimpi besar darinya", seraya menegaskan bahwa pemain Barcelona itu "kemarin tampil selama beberapa menit menghadapi Angola, karena ia masuk sebagai pengganti salah satu sosok yang paling menginspirasinya: Mohamed Salah".

  • 4 menit... tapi!

    Hamza hanya tampil dalam satu pertandingan bersama Barca: yaitu saat menghadapi Rayo Vallecano di La Liga, dan ia bermain selama empat menit.

    Persaingan ketat di lini serang tim Catalan itu, di tengah performa mencetak gol yang luar biasa dari Raphinha (yang telah mengoleksi 14 gol), menghalangi penyerang muda tersebut - yang merupakan pencetak gol terbanyak Blaugrana selama masa persiapan musim - untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan hingga saat ini.


    Marca melanjutkan: "Namun meski keterlibatannya bersama Barcelona terbatas, klub yang beberapa hari lalu memperpanjang dan memperbaiki kontrak Hamza yang ia tanda tangani pada musim panas, ia tetap menjadi pemain yang hadir dengan kuat dalam perhitungan timnas Mesir, bahkan ia tampil bersama timnas di Piala Dunia terakhir. Penyerang Catalan itu masuk pada menit ke-62 menggantikan Mohamed Salah dalam pertandingan kemarin, Jumat, melawan Angola (0-0), dan menyia-nyiakan peluang berbahaya di masa injury time."

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  • Mimpi Salah? Hamza Unggul

    Ia melanjutkan: "Di negaranya, Hamza hampir selalu dibandingkan dengan mantan bintang Liverpool itu, mengingat posisi dan potensinya. Sudah lama ia dijuluki 'Salah baru'. Nyatanya, penyerang veteran (34 tahun) itu merupakan salah satu panutan Hamza dan termasuk pemain yang sangat ia kagumi. Namun, pemuda asal Catalunya itu justru sudah berhasil melampaui pemain Trabzonspor tersebut dalam mewujudkan salah satu ambisi profesional terbesarnya: menandatangani kontrak dengan Barcelona.

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  • Barcelona dan Salah: Upaya yang Tak Akan Pernah Terwujud!

    Surat kabar tersebut menegaskan: "Dalam bursa transfer yang tak terhitung jumlahnya selama sepuluh tahun terakhir, terjadi kontak antara Barcelona dan Salah. Winger asal Mesir itu dahulu dan sampai sekarang menjadi salah satu penyerang paling terkemuka di dunia. Bahkan, pada musim panas lalu, namanya kembali muncul dalam agenda klub Catalan itu, tetapi pada akhirnya ia menandatangani kontrak dengan klub Turki hingga tahun 2028."

    Surat kabar itu menutup: "Terkadang karena penolakan klubnya, khususnya Liverpool yang ia bela dari musim 17-18 hingga 25-26, untuk melepasnya, dan terkadang karena perselisihan finansial antara kedua belah pihak, kemungkinan kedatangan Salah ke Spotify Camp Nou sama sekali tidak pernah terwujud. Mengenakan kostum Blaugrana selalu menjadi salah satu ambisi Salah, tetapi ia tidak mewujudkannya dan kemungkinan besar hal itu menjadi mustahil sekarang mengingat usianya. Adapun Hamza, ia justru sudah mewujudkannya."

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