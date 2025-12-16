Hall Of Fame Vol. VIII: Tak Ada Yang Sehebat Roberto Carlos, Bek Kiri Paling Unik, Modern, Dan Terbaik Dalam Sejarah Sepakbola

Sekilas, pernyataan ini mungkin terdengar seperti nostalgia berlebihan atau retorika yang membosankan. Namun, perhatikanlah: setiap juara hebat atau legenda masa lalu biasanya memiliki "ahli waris" di tahun-tahun berikutnya, setidaknya yang memiliki karakteristik serupa.

Kita sering mendengar istilah "The New Maradona" atau "The New Pele". Perbandingan itu terkadang tepat, terkadang tidak. Namun, kita tidak pernah mendengar istilah "The New Roberto Carlos". Tidak pernah ada pemain yang mendekati apa yang dimiliki Roberto Carlos. Dan bolehkah saya mengatakannya? Tidak akan pernah ada.

Ini karena keunikannya benar-benar tanpa tandingan. Dia tidak bisa direplikasi. Ungkapan "pemain seperti ini lahir 100 tahun sekali" bahkan terasa meremehkan. Pemain seperti dia hanya lahir sekali, dan itu saja. Bukan hanya karena karakteristik teknisnya, tetapi juga aspek fisiknya. Tinggi 168 cm dengan berat 70 kg yang dibalut dalam ledakan tenaga yang hampir supranatural.

Struktur ototnya luar biasa (bayangkan, lingkar pahanya mencapai 66 hingga 68 sentimeter, ukuran yang menakjubkan) menopang tubuh yang mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik sejak usia sangat muda.

Ini adalah anugerah alam, bukan sekadar hasil latihan. Apalagi di zamannya, latihan fisik belum sespesifik dan seilmiah hari ini, di mana ada obsesi berlebihan terhadap fisik dan atletisme pemain yang kadang dipaksa menjadi mesin untuk melahap 70 pertandingan semusim.