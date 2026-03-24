Dalam konferensi pers menjelang pertandingan persahabatan Jumat mendatang melawan Swiss, kapten timnas Jerman itu membela Rüdiger. Akibat beberapa kesalahan yang dilakukannya di Real Madrid, masalah fisik, dan penampilan yang kurang memuaskan dalam beberapa penampilan terakhirnya bersama timnas Jerman, pemain berusia 33 tahun itu terancam harus duduk di bangku cadangan di belakang Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck.
"Hal itu terlupakan di Jerman!" Joshua Kimmich membela bintang DFB yang mendapat kritik tajam
Namun, bagi Kimmich hal ini sudah pasti: "Toni adalah pemain yang sangat penting. Kadang-kadang saya merasa, di Jerman orang-orang lupa akan semua yang telah dia capai dalam beberapa tahun terakhir. Toni tak diragukan lagi menjadi pemain inti di Real Madrid, dan hampir setiap tahun ia setidaknya mencapai perempat final atau semifinal Liga Champions. Pengalaman ini bisa sangat membantu kami dalam turnamen ini."
Pelatih timnas Julian Nagelsmann telah memperingatkan Rüdiger secara terbuka setelah insiden kemarahannya di final Piala Spanyol melawan FC Barcelona pada akhir Mei dan berkata: "Dia tahu pendapat saya bahwa itu tidak baik dan bahwa batasnya sudah tercapai. Dia juga tahu bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi, jika tidak, akan ada konsekuensi yang lebih besar."
Rüdiger telah menghina wasit dan melemparkan benda kepadanya, dan kemudian diskors selama enam pertandingan. Baru-baru ini, dia menimbulkan kehebohan dengan tekel keras terhadap Rico dari Getafe. Rico menuduh Rüdiger mencoba "memukul wajahku".
Apakah Antonio Rüdiger hanya menempati peringkat ketiga di DFB, di bawah Tah dan Schlotterbeck?
Dari segi olahraga, menjelang Piala Dunia muncul perdebatan mengenai apakah Rüdiger masih diperlukan, terutama jika dibandingkan dengan duo Tah dan Schlotterbeck. Karena Nagelsmann sangat ingin memainkan seorang pemain kaki kiri yang memiliki kemampuan membangun serangan di lini pertahanan tengah, dan Tah sedang menjalani musim debut yang sangat gemilang bersama FC Bayern yang saat ini mendominasi segalanya, mantan kapten pertahanan DFB ini terancam harus duduk di bangku cadangan.
Selain itu, karena ia tidak benar-benar tampil gemilang dalam salah satu penampilannya terakhir bersama DFB. Bersama Nnamdi Collins yang saat itu baru debut, Rüdiger khususnya tampil sangat buruk dalam kekalahan telak kualifikasi Piala Dunia di Slovakia. Dalam kemenangan atas Irlandia Utara beberapa hari kemudian, Rüdiger kemudian memainkan pertandingan internasional terakhirnya hingga saat ini
Setelah itu, tubuhnya kembali bermasalah. Cedera otot yang parah membuatnya absen hampir tiga bulan, dan di awal tahun ini, lututnya kembali bermasalah sehingga ia harus absen dalam enam pertandingan resmi bersama Real.
Nagelsmann memuji Rüdiger: "Dia sangat hebat dalam hal itu"
Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi pelatih tim nasional di tahun Piala Dunia, sehingga ia menganggap bahwa kembalinya Rüdiger sebagai kapten pertahanan tim nasional "belum pasti".
"Ini sangat bergantung pada performanya. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Antonio, kami sering berdiskusi tentang segala aspek, termasuk peran apa yang bisa dia ambil saat kembali atau tidak kembali karena kondisinya belum fit. Dia mengalami masalah besar dengan lututnya dan butuh waktu lama untuk pulih," kata Nagelsmann dalam wawancara dengan majalah kicker yang banyak dibicarakan awal bulan ini.
"Kemampuan utama" pemain berusia 33 tahun itu adalah "situasi satu lawan satu di ruang sempit. Di situ dia luar biasa bagus, seorang pemain yang sangat baik dalam duel. Antonio harus 100 persen fit dan sehat. Jika dia mengalami cedera ringan, yang kadang-kadang juga dia alami di tim kami, dia tidak akan mencapai batas kemampuannya, dan itu tidak masuk akal. Tapi dia sedang berada di jalur yang baik."
Rüdiger sendiri menyadari adanya perbincangan seputar dirinya terkait tim nasional dan baru-baru ini menunjukkan sikap yang bijaksana. "Diskusi ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang pada beberapa momen belum saya penuhi. Saya menanggapi kritik yang disampaikan dengan serius dan objektif, karena saya sendiri tahu bahwa saya pernah melakukan tindakan yang jelas-jelas berlebihan. Saya tidak ingin menjadi sumber ketidakstabilan, melainkan memberikan stabilitas dan keamanan."