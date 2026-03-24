"Hal itu terlupakan di Jerman!" Joshua Kimmich membela bintang DFB yang mendapat kritik tajam

Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi pelatih tim nasional di tahun Piala Dunia, sehingga ia menganggap bahwa kembalinya Rüdiger sebagai kapten pertahanan tim nasional "belum pasti".

"Ini sangat bergantung pada performanya. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Antonio, kami sering berdiskusi tentang segala aspek, termasuk peran apa yang bisa dia ambil saat kembali atau tidak kembali karena kondisinya belum fit. Dia mengalami masalah besar dengan lututnya dan butuh waktu lama untuk pulih," kata Nagelsmann dalam wawancara dengan majalah kicker yang banyak dibicarakan awal bulan ini.

"Kemampuan utama" pemain berusia 33 tahun itu adalah "situasi satu lawan satu di ruang sempit. Di situ dia luar biasa bagus, seorang pemain yang sangat baik dalam duel. Antonio harus 100 persen fit dan sehat. Jika dia mengalami cedera ringan, yang kadang-kadang juga dia alami di tim kami, dia tidak akan mencapai batas kemampuannya, dan itu tidak masuk akal. Tapi dia sedang berada di jalur yang baik."

Rüdiger sendiri menyadari adanya perbincangan seputar dirinya terkait tim nasional dan baru-baru ini menunjukkan sikap yang bijaksana. "Diskusi ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang pada beberapa momen belum saya penuhi. Saya menanggapi kritik yang disampaikan dengan serius dan objektif, karena saya sendiri tahu bahwa saya pernah melakukan tindakan yang jelas-jelas berlebihan. Saya tidak ingin menjadi sumber ketidakstabilan, melainkan memberikan stabilitas dan keamanan."