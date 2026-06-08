Menurut kabar yang beredar di media Inggris, klub-klub besar seperti Liverpool, Arsenal, dan kedua klub Manchester memang dikabarkan telah mengincar El Mala. Namun, di antara klub-klub papan atas Liga Premier, namanya tampaknya tidak terlalu tinggi dalam daftar transfer mereka. Pindah ke klub lain di Bundesliga juga tampaknya tidak mungkin karena masalah biaya. Baik FC Bayern München maupun BVB dikabarkan tertarik padanya dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, El Mala masih terikat kontrak dengan Köln hingga 2030. Namun, jika tetap bertahan, ia akan mendapatkan gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan jika pindah ke Inggris. Brentford dilaporkan telah memikatnya dengan gaji tahunan lebih dari empat juta euro.

Bagi Köln, mempertahankan El Mala tak kalah pentingnya. Dengan 18 kontribusi gol dalam 34 pertandingan, sebagian besar sebagai pemain pengganti, ia berperan besar dalam mempertahankan status Bundesliga bagi tim promosi tersebut musim lalu. Tak heran, ada desakan kuat agar ia masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia. Terutama setelah cedera yang dialami Lennart Karl. Namun, pelatih timnas Julian Nagelsmann secara mengejutkan memilih Assan Ouedraogo dari RB Leipzig dan dengan demikian tidak menunjuk pengganti yang sepadan untuk posisi sayap tersebut.