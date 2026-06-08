Menurut informasi yang diperoleh kicker, Bundesliga memang masih bersedia untuk bernegosiasi jika ada tawaran menggiurkan untuk pemain berbakat tersebut. Namun, kini ada kemungkinan pula bahwa ia akan tetap bertahan.
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Hal ini sama sekali tidak terduga: Apakah Said El Mala melakukan perubahan haluan yang mengejutkan?
Dengan demikian, Effzeh kini kembali mempertimbangkan secara serius skenario yang sebelumnya tidak terlalu diharapkan. Sport1 pun baru-baru ini berspekulasi tentang kemungkinan El Malas mundur. Pasalnya, tawaran baru yang sesuai dengan harga yang diminta Geißböcke dan ambisi olahraga sang pemain saat ini belum terlihat.
Baru-baru ini, FC Brentford dilaporkan telah menawarkan paket total sebesar 50 juta euro untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Meskipun dikabarkan telah tercapai kesepakatan antara semua pihak, namun dari pihak pemain terjadi perubahan pikiran, di mana ibu El Malas—yang kini menjadi penasihat utama bagi klub pendatang baru Bundesliga tersebut—membatalkan kesepakatan tersebut. Menurut informasi dari surat kabar Bild, ia kurang yakin bahwa klub Liga Premier tersebut merupakan langkah yang tepat bagi putranya. Setelah kesepakatan tersebut batal, menurut Express, para petinggi FC kemudian merasa "terkejut".
El Mala: Tetap di 1. FC Köln dengan gaji yang jauh lebih rendah daripada di Inggris?
Menurut kabar yang beredar di media Inggris, klub-klub besar seperti Liverpool, Arsenal, dan kedua klub Manchester memang dikabarkan telah mengincar El Mala. Namun, di antara klub-klub papan atas Liga Premier, namanya tampaknya tidak terlalu tinggi dalam daftar transfer mereka. Pindah ke klub lain di Bundesliga juga tampaknya tidak mungkin karena masalah biaya. Baik FC Bayern München maupun BVB dikabarkan tertarik padanya dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara itu, El Mala masih terikat kontrak dengan Köln hingga 2030. Namun, jika tetap bertahan, ia akan mendapatkan gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan jika pindah ke Inggris. Brentford dilaporkan telah memikatnya dengan gaji tahunan lebih dari empat juta euro.
Bagi Köln, mempertahankan El Mala tak kalah pentingnya. Dengan 18 kontribusi gol dalam 34 pertandingan, sebagian besar sebagai pemain pengganti, ia berperan besar dalam mempertahankan status Bundesliga bagi tim promosi tersebut musim lalu. Tak heran, ada desakan kuat agar ia masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia. Terutama setelah cedera yang dialami Lennart Karl. Namun, pelatih timnas Julian Nagelsmann secara mengejutkan memilih Assan Ouedraogo dari RB Leipzig dan dengan demikian tidak menunjuk pengganti yang sepadan untuk posisi sayap tersebut.