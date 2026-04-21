Hakan Calhanoglu membuat San Siro bergemuruh! Inter Milan lolos ke final Piala berkat comeback yang luar biasa

Pertandingan leg pertama di Como berakhir dengan skor 0-0. Sembilan hari sebelumnya, Como sempat unggul 2-0 atas Inter di kandang sendiri dalam laga liga, namun akhirnya kalah 3-4. Pada musim 1985/86, Como tersingkir oleh Sampdoria Genoa dalam satu-satunya penampilan semifinal piala mereka hingga saat itu.

Martin Baturina (32') berkat umpan dari mantan pemain profesional HSV Ignace Van der Brempt serta Lucas Da Cunha (48') mencetak gol untuk tim asuhan pelatih Cesc Fabregas. Di fase akhir pertandingan, Inter yang dipimpin oleh Hakan Calhanoglu yang tampil luar biasa berhasil membalikkan keadaan: Mantan pemain Bundesliga (HSV, Leverkusen) ini mencetak dua gol sendiri (69./86.) dan memberikan umpan untuk gol ketiga yang dicetak oleh Petar Susic (89.).