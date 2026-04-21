Dengan mantan pemain timnas U-21 Jerman, Marc Oliver Kempf, yang masuk dalam susunan pemain inti, tim asal Lombardy itu membuang keunggulan 2-0 pada leg kedua saat bertandang ke markas tetangga besar mereka, Inter Milan, dan akhirnya kalah 2-3 (1-0).
Hakan Calhanoglu membuat San Siro bergemuruh! Inter Milan lolos ke final Piala berkat comeback yang luar biasa
Pertandingan leg pertama di Como berakhir dengan skor 0-0. Sembilan hari sebelumnya, Como sempat unggul 2-0 atas Inter di kandang sendiri dalam laga liga, namun akhirnya kalah 3-4. Pada musim 1985/86, Como tersingkir oleh Sampdoria Genoa dalam satu-satunya penampilan semifinal piala mereka hingga saat itu.
Martin Baturina (32') berkat umpan dari mantan pemain profesional HSV Ignace Van der Brempt serta Lucas Da Cunha (48') mencetak gol untuk tim asuhan pelatih Cesc Fabregas. Di fase akhir pertandingan, Inter yang dipimpin oleh Hakan Calhanoglu yang tampil luar biasa berhasil membalikkan keadaan: Mantan pemain Bundesliga (HSV, Leverkusen) ini mencetak dua gol sendiri (69./86.) dan memberikan umpan untuk gol ketiga yang dicetak oleh Petar Susic (89.).
Hasil imbang melawan Como: Inter akan menghadapi Lazio atau Atalanta di final Coppa
Bek tengah tangguh Kempf melepaskan sundulan yang membentur mistar gawang (menit ke-10). Penyerang asal Jerman Nikolas Kühn tetap duduk di bangku cadangan Como, sementara bek Inter Yann Bisseck masuk sebagai pemain pengganti.
Inter akan menghadapi Lazio atau Atalanta Bergamo di final pada 13 Mei di Roma, yang sebelumnya bermain imbang 2-2 pada leg pertama. Leg kedua akan digelar pada Rabu (21.00/DAZN) di Bergamo. Inter pun berpeluang meraih gelar piala kesepuluhnya; terakhir kali Nerazzurri mencapai final adalah pada 2023. Dengan keunggulan 12 poin di liga atas rival sekotanya, Milan, gelar ganda ketiga dalam sejarah klub setelah musim 2005/06 dan 2009/10 kini dalam jangkauan.