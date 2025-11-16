Erling Haaland Lolos Ke Piala Dunia 2026! Mesin Gol Man City Cetak Dua Gol Saat Norwegia Kalahkan Italia Untuk Segel Tiket

Menjelang laga ini, Norwegia unggul tiga poin atas Italia, ditambah selisih gol yang jauh lebih superior. Italia tampaknya tersinggung dan langsung menggebrak sejak awal, unggul pada menit ke-11 melalui penyelesaian cerdas Francesco Pio Esposito pada Senin (17/11) dini hari WIB. Pemain berusia 20 tahun itu seharusnya bisa mengubah skor menjadi 2-0 sesaat sebelum jeda, tetapi sundulannya gagal menemui sasaran meski berada di posisi yang sangat baik di San Siro.

Norwegia, yang nyaris tak berkutik di babak pertama, menunjukkan tanda-tanda kehidupan di babak kedua saat Alexander Sorloth melepaskan tembakan ke jaring samping dan melambung di atas mistar. Saat momentum beralih ke tim tamu, Antonio Nusa berlari 20 yard dengan bola sebelum melepaskan tembakan keras melewati Gianluigi Donnarumma pada menit ke-63.

Baik Donnarumma maupun kiper Norwegia Orjan Nyland melakukan penyelamatan penting menjelang akhir laga. Tetapi, butuh momen brilian dari Haaland pada menit ke-78 untuk membedakan kedua tim saat ia menyambar umpan lambung Oscar Bobb dengan tendangan voli. Semenit kemudian, pemain berusia 25 tahun itu mengubah skor menjadi 3-1 ketika ia dengan ahli menceploskan bola dari jarak dekat.

Pemain pengganti Jorgen Strand Larsen melepaskan tendangan melengkung ke sudut gawang pada injury time babak kedua. Norwegia secara meyakinkan memenangkan semua delapan pertandingan grup mereka, sementara Italia harus lolos ke Piala Dunia melalui babak play-off.