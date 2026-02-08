AFP
"Sahkan Saja Golnya!" - Erling Haaland Kritik Aturan Liga Primer Usai Kartu Merah Dominik Szoboszlai Di Laga Dramatis Man City Vs Liverpool
Kartu merah Szoboszlai bayangi kemenangan dramatis Man City
City memimpin 2-1 pada detik-detik akhir di Anfield sebelum insiden menit ke-99 yang mendominasi diskusi publik pasca-peluit panjang.
Dengan Alisson yang masih berada di depan usai situasi bola mati, Cherki melepas umpan dari area pertahanannya sendiri yang membuat Haaland leluasa menuju gawang. Pemain Norwegia itu terlalu cepat bagi Szoboszlai yang mencoba menutup pergerakannya. Szoboszlai menarik Haaland saat ia berlari menggapai bola—sebuah pencegahan peluang mencetak gol yang nyata—dan Haaland membalas dengan menarik jatuh gelandang Liverpool itu saat hendak menyapu bola di garis gawang. Bola pun bergulir masuk.
Pemain City berselebrasi, mengira Cherki mencetak gol ketiga penutup laga dramatis itu, sebelum VAR melakukan intervensi. Gol dianulir karena tarikan Haaland terhadap Szoboszlai, sementara pemain Hongaria itu diusir keluar lapangan akibat pelanggaran awalnya terhadap Haaland.
Kekecewaan Haaland usai gol ketiga Man City dianulir
Berbicara kepada Sky Sports pasca-laga, Haaland mengungkapkan kekecewaannya atas insiden tersebut dan berharap gol itu disahkan daripada memberikan kartu merah kepada Szoboszlai, yang sebenarnya tidak menguntungkan kedua belah pihak.
Haaland berkata: "Menurut saya, tentu saja wasit harus mengikuti aturan."
"Tapi ini akan memberinya [Szoboszlai] hukuman tiga pertandingan. Saya merasa kasihan padanya karena ia mendapat hukuman tiga laga. Sahkan saja golnya, jangan beri kartu merah, sesederhana itu."
"Tapi saya rasa itulah aturannya. Memang begitulah adanya. Saya tidak tahu. Pada akhirnya, Cherki hanya mengoper bola kepada saya dan saya tidak bisa mencetak gol, tapi ya begitulah."
Reaksi berlanjut, Neville dan Guardiola ikut berkomentar
Haaland tidak sendirian dalam kekecewaannya terhadap keputusan wasit di akhir laga, dengan pandit dan komentator Gary Neville mengkritik keputusan itu secara langsung di Sky Sports.
"Saya benar-benar tidak paham ini," kata Neville. "Dia [Szoboszlai] melanggarnya. Itulah pelanggarannya. Ini terasa sangat tidak adil. Saya tahu ada aturannya, tapi ada yang namanya seni permainan."
"Tidak ada wasit yang seharusnya menganulir gol itu, tetapi gol itu pasti dianulir. Bicara soal perusak kesenangan. Biarkan saja gol itu terjadi. Anda baru saja membunuh salah satu momen hebat musim ini."
Saat ditanya tentang insiden tersebut oleh BBC Match of the Day, manajer City Pep Guardiola hanya berkata: "Ayolah wasit, sahkan golnya dan pulang."
Sementara itu, mantan bintang Manchester United Roy Keane mengklaim momen itu "hanya menambah drama" dan menyebutnya "hebat".
City terus melaju dalam perburuan gelar
Keputusan untuk menganulir gol ketiga City dan justru mengusir Szoboszlai pada akhirnya tidak berdampak pada hasil pertandingan, yang membuat tim asuhan Guardiola meninggalkan Anfield dengan tiga poin penuh untuk pertama kalinya sejak 2021.
Liverpool sempat memimpin lewat tendangan bebas memukau dari Szoboszlai sendiri saat laga tersisa seperempat jam, sebelum Bernardo Silva menyamakan kedudukan sepuluh menit kemudian untuk menciptakan akhir laga yang menegangkan. Tim tamu mendapatkan penalti di masa injury time akibat pelanggaran Alisson terhadap Matheus Nunes, yang dieksekusi dengan percaya diri oleh Haaland, sebelum insiden telat yang melibatkan topskor Liga Primer itu dan Szoboszlai terjadi.
Keputusan tersebut membuat banyak orang bingung dan meninggalkan rasa pahit bagi sebagian pihak, tetapi kenyataannya hal itu tidak mengurangi hasil memukau bagi City, yang kini hanya tertinggal enam poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal dengan 13 pertandingan tersisa.
