"Sahkan Saja Golnya!" - Erling Haaland Kritik Aturan Liga Primer Usai Kartu Merah Dominik Szoboszlai Di Laga Dramatis Man City Vs Liverpool

City memimpin 2-1 pada detik-detik akhir di Anfield sebelum insiden menit ke-99 yang mendominasi diskusi publik pasca-peluit panjang.

Dengan Alisson yang masih berada di depan usai situasi bola mati, Cherki melepas umpan dari area pertahanannya sendiri yang membuat Haaland leluasa menuju gawang. Pemain Norwegia itu terlalu cepat bagi Szoboszlai yang mencoba menutup pergerakannya. Szoboszlai menarik Haaland saat ia berlari menggapai bola—sebuah pencegahan peluang mencetak gol yang nyata—dan Haaland membalas dengan menarik jatuh gelandang Liverpool itu saat hendak menyapu bola di garis gawang. Bola pun bergulir masuk.

Pemain City berselebrasi, mengira Cherki mencetak gol ketiga penutup laga dramatis itu, sebelum VAR melakukan intervensi. Gol dianulir karena tarikan Haaland terhadap Szoboszlai, sementara pemain Hongaria itu diusir keluar lapangan akibat pelanggaran awalnya terhadap Haaland.