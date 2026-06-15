Gvardiol memperpanjang kontraknya dengan Manchester City: tidak ada Real Madrid?

Josko Gvardiol, bek tengah berusia 24 tahun, telah mencapai kesepakatan untuk kontrak baru bersama Manchester City. Perpanjangan kontrak ini berlaku hingga 2031, seperti yang diungkapkan secara eksklusif oleh Florian Plettenberg. Rincian akhir masih harus diselesaikan sebelum penandatanganan.



