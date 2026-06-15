Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Gvardiol memperpanjang kontraknya dengan Manchester City: tidak ada Real Madrid?

Manchester City
Transfers
J. Gvardiol

Pemain asal Kroasia itu menandatangani kontrak hingga tahun 2031

Josko Gvardiol, bek tengah berusia 24 tahun, telah mencapai kesepakatan untuk kontrak baru bersama Manchester City. Perpanjangan kontrak ini berlaku hingga 2031, seperti yang diungkapkan secara eksklusif oleh Florian Plettenberg. Rincian akhir masih harus diselesaikan sebelum penandatanganan.


  • Josko Gvardiol, kelahiran 2002, telah bermain bersama Citizens sejak 2023, dengan catatan 111 pertandingan dan 12 gol. Pemain asal Kroasia ini dalam beberapa hari terakhir disebut-sebut sebagai incaran transfer Real Madrid asuhan José Mourinho.


    • Iklan