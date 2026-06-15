Josko Gvardiol, bek tengah berusia 24 tahun, telah mencapai kesepakatan untuk kontrak baru bersama Manchester City. Perpanjangan kontrak ini berlaku hingga 2031, seperti yang diungkapkan secara eksklusif oleh Florian Plettenberg. Rincian akhir masih harus diselesaikan sebelum penandatanganan.
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Gvardiol memperpanjang kontraknya dengan Manchester City: tidak ada Real Madrid?
Josko Gvardiol, kelahiran 2002, telah bermain bersama Citizens sejak 2023, dengan catatan 111 pertandingan dan 12 gol. Pemain asal Kroasia ini dalam beberapa hari terakhir disebut-sebut sebagai incaran transfer Real Madrid asuhan José Mourinho.