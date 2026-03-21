Senegal MaroccoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Guinea: "Kembalikan Piala Afrika 1976 kepada kami." Maroko meninggalkan lapangan!

Keputusan mengejutkan terkait Senegal dan Maroko kembali membuka luka lama di Piala Afrika

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) kembali mengungkit masa lalu dan memicu kontroversi baru. Setelah keputusan untuk menyerahkan Piala Afrika 2026 kepada Maroko hanya 58 hari setelah kekalahan di final melawan Senegal, Federasi Sepak Bola Guinea pun melancarkan serangan balik: edisi 1976 menjadi sorotan.


Di Addis Ababa, dengan format lama babak final grup, pertandingan terakhir antara Guinea dan Maroko menjadi penentu: Guinea harus menang, sedangkan Maroko cukup dengan hasil imbang. Setelah Guinea unggul, Maroko meninggalkan lapangan sebagai protes atas keputusan wasit, dan baru kembali setelah lebih dari sepuluh menit. Pada akhir pertandingan, skor menjadi 1-1 yang menyerahkan gelar juara kepada tim Afrika Utara tersebut.


  • Hari ini, menyusul kasus serupa baru-baru ini, Guineamenuntut peninjauan ulang sejarah: "Kembalikan trofi tahun 1976 kepada kami," demikian bunyi permohonan banding tersebut, yang didasarkan pada kebutuhan untuk menerapkan kriteria disiplin yang seragam.


    Namun, situasinya rumit: aturan yang saat ini menetapkan skor 3-0 secara otomatis bagi tim yang meninggalkan lapangan tidak berlaku pada masa itu. CAF mengambil waktu, sementara kasus ini berisiko meluas hingga ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Lima puluh tahun kemudian, pertandingan ini belum berakhir.




