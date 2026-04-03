Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025

Guardiola: Rodri tidak akan menolak kesempatan untuk pindah ke Real Madrid

Pep menetapkan syarat untuk kepergian bintang Spanyol tersebut

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, menegaskan keinginannya agar gelandang Rodri tetap bertahan di tim, namun ia juga menekankan bahwa setiap pemain yang merasa tidak bahagia berhak untuk hengkang dari klub.

Menurut BBC, Rodri, mantan pemain Atlético Madrid, mengatakan selama jeda internasional bahwa ia akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan rival abadi Real Madrid, dengan alasan bahwa "tidak mungkin menolak klub terbaik di dunia".

Kapten timnas Spanyol yang berusia 29 tahun ini bersiap memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini pada musim panas mendatang, setelah tampil dalam 293 pertandingan bersama "The Citizens" sejak bergabung pada tahun 2019.

  Kesempatan yang tak boleh dilewatkan

    Guardiola mengatakan: "Tidak ada satu pun pemain yang akan menolak kesempatan bermain untuk Real Madrid. Keinginan saya selalu agar Rodri tetap berada di klub ini selama mungkin, karena dia adalah pemain yang luar biasa dan berkelas, tetapi setiap orang memiliki hak atas hidupnya sendiri."

    Manchester City gagal meraih gelar besar apa pun untuk pertama kalinya dalam delapan tahun pada musim lalu, di mana Rodri absen di sebagian besar musim tersebut karena cedera lutut, setelah ia memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2024.

    Bintang Spanyol ini tampil dalam 28 pertandingan di semua kompetisi musim ini meskipun absen dalam waktu lama akibat cedera otot paha, di mana ia turut berkontribusi dalam kemenangan tim meraih gelar Piala Liga "Carabao" melawan Arsenal di Stadion Wembley.

    Selama kariernya bersama Manchester City, Rodri telah meraih empat gelar Liga Primer Inggris, satu gelar Liga Champions, satu gelar Piala FA, serta tiga gelar Piala Liga.

  Yang Mulia Rodri

    Guardiola menjelaskan bahwa Rodri telah menunjukkan seiring berjalannya waktu "betapa eratnya ikatan dan kedekatannya" dengan klub, dan menyebut kontribusinya sangat "besar".

    Pelatih asal Spanyol itu kembali menegaskan bahwa ia "sama sekali" tidak akan menghalangi gelandang tersebut jika ia ingin hengkang, dengan mengatakan: "Kepentingan klub lebih diutamakan daripada siapa pun... Jika ada pemain yang tidak bahagia, ia harus pergi dan kami akan tetap seperti ini jika semua orang bahagia, dan saya yakin Rodri bahagia."

    Guardiola menambahkan: "Jika Rodri tidak bahagia, ia hanya perlu mengetuk pintu direktur olahraga, dan menerima tawaran yang sesuai dengan kualitasnya yang luar biasa, dan setelah itu ia tidak akan lagi menjadi milik klub, melainkan milik dirinya sendiri."

    Pep menyimpulkan: "Saya tahu apa yang diinginkan klub. Mereka telah memberi tahu saya apa yang mereka inginkan dari Rodri, yaitu tetap tinggal, tetap tinggal, dan tetap tinggal. Saya selalu memiliki perasaan positif tentang hal itu, tetapi pada akhirnya saya tidak tahu apa yang mungkin terjadi."

