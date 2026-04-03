Guardiola: Rodri tidak akan menolak kesempatan untuk pindah ke Real Madrid

Guardiola mengatakan: "Tidak ada satu pun pemain yang akan menolak kesempatan bermain untuk Real Madrid. Keinginan saya selalu agar Rodri tetap berada di klub ini selama mungkin, karena dia adalah pemain yang luar biasa dan berkelas, tetapi setiap orang memiliki hak atas hidupnya sendiri."

Manchester City gagal meraih gelar besar apa pun untuk pertama kalinya dalam delapan tahun pada musim lalu, di mana Rodri absen di sebagian besar musim tersebut karena cedera lutut, setelah ia memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2024.

Bintang Spanyol ini tampil dalam 28 pertandingan di semua kompetisi musim ini meskipun absen dalam waktu lama akibat cedera otot paha, di mana ia turut berkontribusi dalam kemenangan tim meraih gelar Piala Liga "Carabao" melawan Arsenal di Stadion Wembley.

Selama kariernya bersama Manchester City, Rodri telah meraih empat gelar Liga Primer Inggris, satu gelar Liga Champions, satu gelar Piala FA, serta tiga gelar Piala Liga.



