Guardiola: Rodri tidak akan menolak kesempatan untuk pindah ke Real Madrid

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, menegaskan keinginannya agar gelandang Rodri tetap bertahan di tim, namun ia juga menekankan bahwa setiap pemain yang merasa tidak bahagia berhak untuk hengkang dari klub.
Menurut BBC, Rodri, mantan pemain Atlético Madrid, mengatakan selama jeda internasional bahwa ia akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan rival abadi Real Madrid, dengan alasan bahwa "tidak mungkin menolak klub terbaik di dunia".
Kapten timnas Spanyol yang berusia 29 tahun ini bersiap memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini pada musim panas mendatang, setelah tampil dalam 293 pertandingan bersama "The Citizens" sejak bergabung pada tahun 2019.