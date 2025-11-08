Getty/GOAL
Pep Guardiola Rindukan 'Rival Utama' Jurgen Klopp Jelang Laga Ke-1.000, Renungkan 'Angka Fantastis'
City dan Liverpool Miliki Rivalitas Sengit dalam Beberapa Musim Terakhir
Dalam karier manajerial gemilang yang telah berlangsung selama 18 tahun di Barcelona, Bayern Munich, dan kini City, Guardiola akan menjalani pertandingannya yang ke-1.000 sebagai pelatih kepala akhir pekan ini.
Cukup pas bahwa pria berusia 54 tahun itu mencapai tonggak sejarah tersebut saat melawan Liverpool, yang terbukti menjadi musuh terbesarnya selama masa baktinya yang sarat trofi di City.
Saat ini di musim kesepuluhnya di City, Guardiola sukses memenangkan enam gelar Liga Primer di Etihad Stadium, mengalahkan Liverpool asuhan Klopp yang berada di posisi kedua pada musim 2018/19 dan 2021/22.
Dan di dua musim saat Guardiola gagal meraih gelar liga, pada 2019/20 dan 2024/25, Liverpool-lah yang muncul sebagai juara, pertama bersama Klopp dan kemudian bersama bos saat ini, Arne Slot, musim lalu.
Guardiola Pilih Klopp di Atas Mourinho sebagai Musuh Terbesarnya
Meski Guardiola juga menikmati rivalitas terkenal dengan Jose Mourinho, ketika kedua manajer itu masing-masing menangani Barcelona dan Real Madrid, ia memilih Klopp sebagai satu rival yang paling mendorongnya.
Berbicara menjelang pertandingan bersejarah hari Minggu, Guardiola berkata: “Jika saya harus memilih satu rival untuk tonggak sejarah pribadi ini, yang ingin saya bagikan dengan banyak orang, mereka [Liverpool-nya Klopp] adalah yang terbaik."
“Saya sudah berada lebih lama dari sebelumnya di negara ini. Tentu saja Barcelona, dampaknya pada hidup saya sebagai ballboy, pemain sepakbola, manajer, dan seterusnya sudah jelas, dan Bayern juga merupakan langkah yang luar biasa.
“Tapi Liverpool, terutama dengan Jurgen, telah menjadi rival terbesar di negara ini dan sejujurnya, tidak ada yang lebih baik. Jadi takdir memutuskan itu dan senang menjalaninya.”
Akui 'Rindu' Bersaing Melawan Mantan Bos Liverpool
Begitu besar dampak Klopp pada Guardiola — keduanya juga pernah berhadapan saat menangani Borussia Dortmund dan Bayern — sehingga pelatih kepala City itu mengaku "rindu" bersaing melawan pria berusia 58 tahun itu, yang telah menganggur sejak meninggalkan Liverpool pada musim panas 2024.
“Dari sisi Jurgen atau sisi Pep, saya pikir kami saling menghormati,” tambah Guardiola. “Saya merasa Jurgen memberi saya banyak hal dan saya merindukannya."
“Dia memberi saya banyak hal dalam arti, untuk mengalahkan orang itu, betapa saya harus berpikir dan bekerja keras, untuk membuatnya lebih baik.”
Guardiola Merenungkan Pencapaian 'Fantastis' 1.000 Pertandingan Manajerial
Dan merenungkan secara spesifik tentang umur panjangnya yang luar biasa sebagai manajer — yang semakin luar biasa mengingat ia telah memegang tiga pekerjaan paling menantang di dunia sepakbola bersama Barcelona, Bayern, dan City yang semuanya termasuk elite Eropa — Guardiola terbuka tentang "kesulitan" yang datang dalam kehidupan di pinggir lapangan.
Dia berkata: “Angka-angkanya fantastis. Saya tidak hidup memikirkan berapa banyak, tetapi ketika Anda memiliki tonggak sejarah dan Anda membaca apa yang telah Anda lakukan, kemenangan, rata-rata, tidak hanya di Liga Primer, di Liga Champions.
“Kami telah melakukan hal-hal luar biasa di Barcelona, Bayern Munich, dan di sini. Sangat sulit untuk mencapainya.”
Pep dan City Berharap Hari Sempurna Melawan Liverpool-nya Slot
City ingin menjadikannya hari yang sempurna bagi Guardiola saat mereka melawan Liverpool asuhan Slot. Sang juara 10 kali itu (City) menuju pertandingan dalam performa bagus, hanya kalah satu kali dari 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Sementara itu, Liverpool menikmati kebangkitan kecil menjelang perjalanan mereka ke Etihad. Menyusul laju sulit yang membuat The Reds kalah dalam empat pertandingan liga berturut-turut melawan Crystal Palace, Chelsea, Manchester United, dan Brentford, sang juara (Liverpool) telah memenangkan dua pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Gol dari Mohamed Salah dan Ryan Gravenberch membantu Liverpool mengalahkan Aston Villa 2-0 dalam pertandingan liga terakhir mereka, sementara Alexis Mac Allister mencetak satu-satunya gol saat tim Slot mengalahkan raksasa Spanyol Real Madrid di Liga Champions pada hari Selasa.
