Pep Guardiola Rindukan 'Rival Utama' Jurgen Klopp Jelang Laga Ke-1.000, Renungkan 'Angka Fantastis'

Dalam karier manajerial gemilang yang telah berlangsung selama 18 tahun di Barcelona, Bayern Munich, dan kini City, Guardiola akan menjalani pertandingannya yang ke-1.000 sebagai pelatih kepala akhir pekan ini.

Cukup pas bahwa pria berusia 54 tahun itu mencapai tonggak sejarah tersebut saat melawan Liverpool, yang terbukti menjadi musuh terbesarnya selama masa baktinya yang sarat trofi di City.

Saat ini di musim kesepuluhnya di City, Guardiola sukses memenangkan enam gelar Liga Primer di Etihad Stadium, mengalahkan Liverpool asuhan Klopp yang berada di posisi kedua pada musim 2018/19 dan 2021/22.

Dan di dua musim saat Guardiola gagal meraih gelar liga, pada 2019/20 dan 2024/25, Liverpool-lah yang muncul sebagai juara, pertama bersama Klopp dan kemudian bersama bos saat ini, Arne Slot, musim lalu.