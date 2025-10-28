Pep Guardiola Akui James Trafford Alami 'Situasi Spesial' Di Man City, Klaim Kiper Cadangan £31 Juta Itu Akan Jadi No.1 Inggris

Jika Trafford ingin mendapatkan menit bermain reguler baik di klub maupun negara, ia memiliki tugas monumental. Donnarumma bisa dibilang kiper terbaik di dunia saat ini, yang terus berkembang sejak menjadi No.1 AC Milan pada usia 16 tahun satu dekade lalu. Dia memiliki dua Trofi Yashin di bawah bendera Ballon d'Or dan menjadi favorit kuat untuk meraih penghargaan Kiper Pria Terbaik FIFA pertamanya dalam beberapa minggu mendatang. Sekalipun PSG ingin move on dan bermain dengan fokus berbeda, mereka mungkin tidak akan memenangkan Liga Champions musim lalu tanpanya.

Jordan Pickford dari Inggris juga merupakan 'gunung' yang sulit digeser. Kiper Everton itu tidak pernah menikmati banyak kesuksesan selama karier klubnya yang sering membuatnya berjuang di papan bawah Liga Primer. Tetapi dia jelas merupakan kiper terbaik Inggris di abad ke-21 dan juga salah satu yang terhebat sepanjang masa bagi tim nasional, mengingat prestasinya dalam peran tersebut. Dia bermain di dua final Euro dan saat ini memegang rekor sembilan clean sheet berturut-turut.

Pindah klub bagi Trafford yang berusia 23 tahun, bahkan begitu cepat setelah kembali 'pulang', mungkin menjadi satu-satunya solusi nyata baginya untuk mewujudkan potensi yang diyakini Guardiola.