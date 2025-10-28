Getty Images Sport
Pep Guardiola Akui James Trafford Alami 'Situasi Spesial' Di Man City, Klaim Kiper Cadangan £31 Juta Itu Akan Jadi No.1 Inggris
Trafford Cepat Digantikan oleh Man City
City menggelontorkan hingga £31 juta ($41 juta) selama musim panas untuk merekrut kembali Trafford dari Burnley, setelah melepasnya dengan harga jauh lebih murah pada 2023 tanpa satu pun penampilan di tim utama. Namun setelah awal musim yang tidak konsisten, termasuk kesalahan fatal dalam kekalahan Liga Primer dari Tottenham Hotspur, Trafford kehilangan tempatnya dari rekrutan baru lainnya, Gianluigi Donnarumma.
Ketersediaan Donnarumma di pasar sama sekali tidak terduga mengingat statusnya sebagai kiper kelas dunia. Hebatnya, City hanya membayar lebih sedikit untuk pemain Italia itu, sekitar £26 juta ($34,5 juta), sebagaimana sang pemain kemudian dengan cepat meraih Trofi Yashin keduanya sepanjang karier.
Guardiola Mengakui Situasi Kiper 'Spesial'
Guardiola memilih untuk membela Trafford di depan umum dan bersikeras City sangat senang dengannya. Pelatih asal Spanyol itu juga mengisyaratkan adanya peluang rotasi di bawah mistar, mengingat klub berharap bisa bersaing di empat lini musim ini: Liga Primer, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga. Peluang Trafford mungkin datang di dua kompetisi terakhir, atau jika Donnarumma menderita cedera atau skorsing.
"Situasi kiper itu spesial karena biasanya hanya satu yang bermain, dan yang kedua tidak. Yang bisa saya katakan adalah kami senang dengan perilakunya dalam latihan," kata Guardiola tentang Trafford menjelang City menghadapi Swansea di putaran keempat Piala Liga minggu ini. "Salah satu alasan kami ingin melaju di kompetisi ini adalah karena mereka semua harus siap jika kami butuhkan di Liga Primer dan Liga Champions."
Cepat atau Lambat Menjadi No.1 Inggris
Bukan bermaksud menekan, tetapi Guardiola yakin Trafford memiliki kemampuan untuk menjadi kiper utama timnas Inggris. Saat ini dia belum memiliki cap di tim senior, meski telah tampil 34 kali di berbagai timnas kelompok umur Inggris dari U-17 hingga U-21. Setelah dicoret dari daftar sementara Euro 2024, ia juga terpilih masuk skuad senior Inggris selama setahun terakhir, namun tetap menjadi pemain pengganti yang tidak terpakai di setiap pertandingan.
"Kami memiliki kiper yang luar biasa. Untuk Inggris, cepat atau lambat, dia akan menjadi yang utama," prediksi Guardiola. "Saya cukup yakin Gigi (Donnarumma) belajar dari James dan James belajar dari Gigi. Para kiper selalu terhubung."
Trafford Melawan Dua yang Terbaik
Jika Trafford ingin mendapatkan menit bermain reguler baik di klub maupun negara, ia memiliki tugas monumental. Donnarumma bisa dibilang kiper terbaik di dunia saat ini, yang terus berkembang sejak menjadi No.1 AC Milan pada usia 16 tahun satu dekade lalu. Dia memiliki dua Trofi Yashin di bawah bendera Ballon d'Or dan menjadi favorit kuat untuk meraih penghargaan Kiper Pria Terbaik FIFA pertamanya dalam beberapa minggu mendatang. Sekalipun PSG ingin move on dan bermain dengan fokus berbeda, mereka mungkin tidak akan memenangkan Liga Champions musim lalu tanpanya.
Jordan Pickford dari Inggris juga merupakan 'gunung' yang sulit digeser. Kiper Everton itu tidak pernah menikmati banyak kesuksesan selama karier klubnya yang sering membuatnya berjuang di papan bawah Liga Primer. Tetapi dia jelas merupakan kiper terbaik Inggris di abad ke-21 dan juga salah satu yang terhebat sepanjang masa bagi tim nasional, mengingat prestasinya dalam peran tersebut. Dia bermain di dua final Euro dan saat ini memegang rekor sembilan clean sheet berturut-turut.
Pindah klub bagi Trafford yang berusia 23 tahun, bahkan begitu cepat setelah kembali 'pulang', mungkin menjadi satu-satunya solusi nyata baginya untuk mewujudkan potensi yang diyakini Guardiola.
