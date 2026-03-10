Salah satu pertandingan besar di babak 16 besar Liga Champions adalah laga dua leg antara Real Madrid dan Manchester City: leg pertama akan digelar pada Rabu, 11 Maret pukul 21.00 di Santiago Bernabeu, sementara leg kedua dijadwalkan di Etihad Stadium seminggu kemudian, pada Selasa, 17 Maret. Menjelang pertandingan pertama, pelatih Citizens Pep Guardiola bercanda - tapi tidak terlalu berlebihan - dengan mereka yang bertanya bagaimana cara menghentikan Vinicius junior: "Dulu kami punya Walker, sekarang kami punya motor dan mencoba berlari," kata pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers. "Vinicius adalah ancaman konstan, kami harus tetap kompak dan mundur; ketika mencoba mengontrolnya, selalu ada permainan yang sulit diprediksi."
Guardiola: "Bagaimana cara menghentikan Vinicius? Naik motor dan berlari!"
GUARDIOLA KOMENTARI KETIDAKHADIRAN MBAPPE'
Pep Guardiola telah memenangkan tujuh kali di Bernabeu, yang terakhir pada musim ini selama fase grup Liga Champions. Kali ini, dibandingkan dengan pertandingan tersebut, Kylian Mbappé yang cedera tidak akan bermain untuk Merengues. Namun, bagi pelatih Manchester City, hal itu tidak banyak berubah: "Benarkah pendapat saya penting?! - lanjut pelatih tersebut selama konferensi pers pra-pertandingan - Bagaimanapun, dari informasi yang saya miliki, sepertinya dia tidak berlatih sendirian. Hal itu juga terjadi di klub kami…".
REAL MADRID-MANCHESTER CITY, SUSUNAN PEMAIN YANG DIREKOMENDASIKAN
REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Camavnga; Arda Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. All. Arbeloa.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush. All. Guardiola.