Guardiola: "Bagaimana cara menghentikan Vinicius? Naik motor dan berlari!"

Salah satu pertandingan besar di babak 16 besar Liga Champions adalah laga dua leg antara Real Madrid dan Manchester City: leg pertama akan digelar pada Rabu, 11 Maret pukul 21.00 di Santiago Bernabeu, sementara leg kedua dijadwalkan di Etihad Stadium seminggu kemudian, pada Selasa, 17 Maret. Menjelang pertandingan pertama, pelatih Citizens Pep Guardiola bercanda - tapi tidak terlalu berlebihan - dengan mereka yang bertanya bagaimana cara menghentikan Vinicius junior: "Dulu kami punya Walker, sekarang kami punya motor dan mencoba berlari," kata pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers. "Vinicius adalah ancaman konstan, kami harus tetap kompak dan mundur; ketika mencoba mengontrolnya, selalu ada permainan yang sulit diprediksi."