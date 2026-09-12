Getty Images Sport
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Granit Xhaka mengungkap alasan ia menolak transfer ke Chelsea demi bertahan di Sunderland
Daya tarik Stamford Bridge ditolak
Dalam musim panas yang memperlihatkan Chelsea secara agresif memburu pengalaman untuk menyeimbangkan skuad muda mereka, Xhaka muncul sebagai prioritas yang mengejutkan bagi klub London barat itu. Gelandang internasional Swiss berusia 33 tahun itu, yang menikmati kebangkitan karier luar biasa sejak meninggalkan Arsenal, diidentifikasi oleh petinggi Chelsea sebagai sosok yang paling pas untuk ruang mesin lini tengah mereka. Namun, terlepas dari gengsi yang melekat pada kepindahan ke Chelsea, Xhaka kini mengungkapkan bahwa loyalitasnya terhadap proyek yang sedang berjalan di Sunderland lebih besar daripada godaan untuk kembali ke ibu kota.
Pengejaran Chelsea bukan sekadar penjajakan biasa; Chelsea mengajukan tawaran resmi senilai £8 juta untuk gelandang veteran tersebut, tawaran yang dengan cepat dan tegas ditolak oleh dewan Sunderland. Setelah negosiasi ini gagal, Chelsea pada akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain, dengan mengamankan kesepakatan untuk Jordan Henderson yang berusia 36 tahun dan Danny Welbeck yang berusia 35 tahun guna memenuhi kebutuhan mereka akan kepemimpinan senior.
- Getty Images Sport
Komitmen terhadap proyek Sunderland
Dampak Xhaka di Sunderland benar-benar transformatif sejak kedatangannya. Dengan mengenakan ban kapten, ia memimpin tim meraih kualifikasi Liga Europa yang mengesankan pada musim debutnya, mencatatkan 34 penampilan di Premier League dan menjadi jantung taktik tim. Hubungannya dengan para suporter dan manajemen berkembang pesat, menciptakan ikatan yang ia rasa terlalu berharga untuk diputus demi kepindahan kembali ke rival tradisional "Big Six".
Merefleksikan saga musim panas itu saat tampil di Podcast Sports Agents, Xhaka memberikan gambaran rinci tentang proses pemikirannya dan mengapa ia merasa terdorong untuk bertahan bersama Sunderland. Gelandang itu menegaskan bahwa kedatangannya ke klub pada 2025 didasarkan pada rencana jangka panjang yang spesifik, bukan persinggahan jangka pendek. "Ketika saya menandatangani kontrak di sini, ada sebuah rencana di balik layar, dan rencananya adalah bertahan dengan proyek ini, percaya pada proyek ini, dan bekerja untuk proyek ini," jelas Xhaka.
Urusan yang belum tuntas di Wearside
Inti dari keputusan Xhaka berlandaskan keyakinan bahwa ia belum mencapai batas dari apa yang bisa diraihnya bersama Sunderland. Dengan dua tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, gelandang itu sepenuhnya fokus pada petualangan Eropa Sunderland yang akan datang dan perkembangan mereka di kompetisi domestik. Ia mengungkapkan bahwa percakapan penting dengan pemilik klub membantu memantapkan pendiriannya di tengah periode spekulasi yang intens.
"Ketika saya berbicara dengan pemilik Sunderland, saya mengatakan kepadanya sejak awal, saya tidak merasa proyek ini sudah selesai, dan inilah motivasi saya," kata Xhaka dengan tegas.
- Getty Images Sport
Malam-malam Eropa dan ambisi masa depan
Sunderland kini bersiap untuk kampanye bersejarah di Liga Europa, sebuah perjalanan yang dimulai dengan laga kandang melawan AZ Alkmaar. Panggung kontinental ini menjadi faktor utama dalam keinginan Xhaka untuk bertahan, saat ia ingin memimpin Sunderland menghadapi tim-tim seperti Lech Poznan, Dinamo Zagreb, dan Anderlecht pada fase liga. "Saya ingin menikmati sepakbola Eropa bersama klub ini, bersama para fans, dan semoga kami bisa mendapatkan lebih banyak lagi setelah musim ini," pungkasnya,
Namun, sebelum memulai kampanye Eropa mereka, Sunderland lebih dulu akan menghadapi Arsenal di Premier League pada Sabtu.
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