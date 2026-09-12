Dalam musim panas yang memperlihatkan Chelsea secara agresif memburu pengalaman untuk menyeimbangkan skuad muda mereka, Xhaka muncul sebagai prioritas yang mengejutkan bagi klub London barat itu. Gelandang internasional Swiss berusia 33 tahun itu, yang menikmati kebangkitan karier luar biasa sejak meninggalkan Arsenal, diidentifikasi oleh petinggi Chelsea sebagai sosok yang paling pas untuk ruang mesin lini tengah mereka. Namun, terlepas dari gengsi yang melekat pada kepindahan ke Chelsea, Xhaka kini mengungkapkan bahwa loyalitasnya terhadap proyek yang sedang berjalan di Sunderland lebih besar daripada godaan untuk kembali ke ibu kota.

Pengejaran Chelsea bukan sekadar penjajakan biasa; Chelsea mengajukan tawaran resmi senilai £8 juta untuk gelandang veteran tersebut, tawaran yang dengan cepat dan tegas ditolak oleh dewan Sunderland. Setelah negosiasi ini gagal, Chelsea pada akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain, dengan mengamankan kesepakatan untuk Jordan Henderson yang berusia 36 tahun dan Danny Welbeck yang berusia 35 tahun guna memenuhi kebutuhan mereka akan kepemimpinan senior.