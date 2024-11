Delapan Tim Terbaik Jakarta & Bandung Tembus Grand Finale Meet The World With SKF Road To Gothia Cup 2025

Kedelapan tim ini diambil dari empat semi-finalis masing-masing di Jakarta dan Bandung.

Sebanyak delapan tim terbaik dipastikan melaju ke babak Grand Finale Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025. Delapan tim itu diambil dari empat semi-finalis masing-masing di Jakarta dan Bandung.

Sebelumnya, total sebanyak 64 tim dari kedua kota tersebut mengkuti rangkaian Regional Tournament pada 2-3 November 2024. Setiap regional diikuti 32 tim yang terbagi dalam 8 grup dengan masing-masing dihuni 4 tim.

Di Jakarta, pertandingan berlangsung di Stadion Militer Vitaya Jales Yudha, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sedangkan di Bandung, berlangsung di Lapangan Pindad Soccer Field.