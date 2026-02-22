Graham Arnold Tegaskan Irak Siap Kejutkan Dunia, Singa Mesopotamia Incar Sejarah Baru

Keterikatan Graham Arnold dengan sepakbola Irak ternyata jauh lebih dalam dari yang banyak orang ketahui. Jejak langkah ini berawal pada ajang Olimpiade Athena 2004, di mana ia menyaksikan langsung bagaimana tim Irak yang tampil penuh inspirasi berhasil menaklukkan skuad Olyroos asuhannya. Generasi emas tersebut kemudian secara mengejutkan merengkuh trofi Piala Asia 2007 melawan segala rintangan, sebuah pencapaian yang memperlihatkan potensi mentah luar biasa dari negara tersebut. Bagi pelatih berusia 62 tahun ini, daya tarik utama menerima tantangan di Irak adalah kesempatan langka untuk membangunkan raksasa yang sedang tertidur lelap, sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka selama 40 tahun untuk kembali ke Piala Dunia.

Untuk benar-benar memahami budaya dan karakter para pemainnya, Arnold mengambil keputusan berani dengan menetap sepenuhnya di Baghdad. Dedikasi ini tidak hanya memangkas jarak antara pelatih asing dan pahlawan lokal, tetapi juga memberinya respek besar dari masyarakat setempat. Ia rutin menghadiri pertandingan Iraq Stars League dan menepis berbagai miskonsepsi negatif tentang rumah barunya tersebut, seraya menyoroti modernitas ibu kota serta keramahan penduduknya.

"Semuanya benar-benar dimulai pada 2004 dengan skuad yang akhirnya memenangkan Piala Asia, di mana terlihat jelas apa yang bisa mereka lakukan. Namun, saya selalu merasa mereka kurang berprestasi di kualifikasi Piala Dunia," ungkap Arnold. "Membawa kembali negara yang sangat gila sepakbola ini ke Piala Dunia benar-benar dapat mengubah bangsa tersebut."