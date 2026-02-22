AFP
Graham Arnold Tegaskan Irak Siap Kejutkan Dunia, Singa Mesopotamia Incar Sejarah Baru
Perjalanan Panjang dari Athena ke Baghdad
Keterikatan Graham Arnold dengan sepakbola Irak ternyata jauh lebih dalam dari yang banyak orang ketahui. Jejak langkah ini berawal pada ajang Olimpiade Athena 2004, di mana ia menyaksikan langsung bagaimana tim Irak yang tampil penuh inspirasi berhasil menaklukkan skuad Olyroos asuhannya. Generasi emas tersebut kemudian secara mengejutkan merengkuh trofi Piala Asia 2007 melawan segala rintangan, sebuah pencapaian yang memperlihatkan potensi mentah luar biasa dari negara tersebut. Bagi pelatih berusia 62 tahun ini, daya tarik utama menerima tantangan di Irak adalah kesempatan langka untuk membangunkan raksasa yang sedang tertidur lelap, sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka selama 40 tahun untuk kembali ke Piala Dunia.
Untuk benar-benar memahami budaya dan karakter para pemainnya, Arnold mengambil keputusan berani dengan menetap sepenuhnya di Baghdad. Dedikasi ini tidak hanya memangkas jarak antara pelatih asing dan pahlawan lokal, tetapi juga memberinya respek besar dari masyarakat setempat. Ia rutin menghadiri pertandingan Iraq Stars League dan menepis berbagai miskonsepsi negatif tentang rumah barunya tersebut, seraya menyoroti modernitas ibu kota serta keramahan penduduknya.
"Semuanya benar-benar dimulai pada 2004 dengan skuad yang akhirnya memenangkan Piala Asia, di mana terlihat jelas apa yang bisa mereka lakukan. Namun, saya selalu merasa mereka kurang berprestasi di kualifikasi Piala Dunia," ungkap Arnold. "Membawa kembali negara yang sangat gila sepakbola ini ke Piala Dunia benar-benar dapat mengubah bangsa tersebut."
Disiplin Taktis dan Larangan Media Sosial
Meski gairah sepakbola di Irak tidak perlu diragukan lagi, Arnold sejak awal menyadari bahwa struktur taktis adalah kepingan yang selama ini hilang dari permainan mereka. Bekerja sama dengan mantan asisten pelatih Manchester United, Rene Meulensteen, ia sukses menyulap Singa Mesopotamia menjadi tim modern yang jauh lebih fungsional, melepaskan cap "tim yang kerap gagal memenuhi ekspektasi". Perubahan besar ini ternyata tidak hanya terbatas pada porsi latihan di atas lapangan hijau.
Menyadari besarnya beban di era digital, Arnold menerapkan kebijakan ketat berupa larangan penggunaan ponsel selama pemusatan latihan internasional. Langkah ini diambil untuk memastikan konsentrasi penuh para pemain, menjauhkan mereka dari komentar negatif maupun pujian berlebih di dunia maya. Hasil dari kedisiplinan baru ini terbukti nyata kala Irak mampu merepotkan Arab Saudi di kualifikasi AFC dan menyegel tempat di babak play-off lewat penalti dramatis pada menit ke-107 saat melawan Uni Emirat Arab.
"Secara teknis, para pemain memiliki semua yang dibutuhkan dan saya sangat terkesan dengan cara mereka beradaptasi secara taktis. Kami kini lebih kompak, disiplin, dan terstruktur," jelas Arnold. "Satu hal yang kami lakukan segera adalah memastikan bahwa sejak mereka tiba di kamp hingga pulang, ada larangan media sosial. Mereka bisa tidur lebih nyenyak dan tidak kecanduan membaca apa yang sedang terjadi di ponsel."
Menyambut Grup Neraka
Jika Irak berhasil melewati ujian final play-off di mana mereka akan menghadapi Bolivia atau Suriname pada 31 Maret mendatang, sebuah tantangan masif telah menanti di tahun 2026. Mereka dipastikan tergabung dalam Grup I bersama raksasa Eropa, Prancis, tim tangguh Norwegia yang diperkuat striker haus gol Erling Haaland, serta kampiun Afrika, Senegal. Bagi banyak pengamat sepakbola, ini adalah wujud nyata dari "Grup Neraka". Namun bagi Arnold, situasi ini justru merupakan peluang emas yang sangat diidamkan.
Berbekal pengalaman panjang memimpin tim di empat Olimpiade dan tiga Piala Dunia, serta rekor 11 kemenangan beruntun bersama Australia, Arnold memahami bahwa narasi dalam sebuah turnamen bisa berubah dalam sekejap. Ia meyakini status sebagai tim yang tidak diunggulkan (underdog) akan sangat menguntungkan Irak. Tanpa beban ekspektasi selangit yang biasanya menghantui negara-negara besar, para pemainnya bisa tampil maksimal dan tanpa rasa takut.
"Tekanan yang saya rasakan saat ini berbeda dibandingkan saat melatih Australia karena di sana saya merasa memiliki kewajiban terhadap negara saya. Kini, saya ingin melakukannya untuk 46 juta rakyat Irak," tegasnya. "Semua beban ada di pundak Prancis untuk menjadi juara, tekanan ada pada Norwegia dan Senegal untuk lolos—sementara tekanan itu tidak ada pada Irak."
Warisan Berharga di Luar Lapangan
Pada akhirnya, misi ambisius Arnold melampaui sekadar hasil akhir di papan skor; ini adalah tentang identitas dan pemulihan sebuah bangsa. Ia sangat memahami bahwa bagi negara yang telah melewati rentetan konflik dan penderitaan seperti Irak, tim nasional berfungsi sebagai simbol persatuan yang sangat berharga. Sentuhan taktis elite dari Meulensteen serta komitmen tinggi dari jajaran pelatih menjadi fondasi kuat untuk menjembatani celah kualitas antara kualifikasi level Asia dan kerasnya persaingan di putaran final Piala Dunia.
Menjadi pelatih AFC pertama yang sukses membawa dua negara berbeda ke Piala Dunia tentu akan menjadi tonggak pencapaian pribadi yang luar biasa bagi Arnold. Namun, penghargaan emosional berupa kebahagiaan jutaan rakyat Irak yang merayakan kembalinya mereka ke kancah global adalah motivasi utamanya. Saat hitung mundur menuju pertarungan hidup-mati di Monterrey terus berjalan, pesannya sangat jelas: Irak datang bukan sekadar sebagai tim pelengkap. Jika Singa Mesopotamia sukses mengejutkan dunia pada tahun 2026, itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari revolusi yang direncanakan secara matang oleh pelatih yang menolak untuk menyerah pada keterbatasan.
